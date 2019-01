Steers sell to £1,310 at Armoy Mart

Another fine trade was had for the 163 head on offer last Monday night.

Steers sold to £1,310, heifers sold to £1,165 and fat cows were a great trade selling to a top price of £1,030.

LEADING PRICES

Chris Freeman, Bushmills, Limousin, 290kgs, £700, 290kgs, £700, 300kgs, £720. Les Millen, Coleraine, Limousin, 440kgs, £990, 400kgs, £825. R M Duffin, Glenravel, Limousin, 580kgs, £1,155, 590kgs, £1,100, 560kgs, £1,100, 580kgs, £1,130. Michael McKenna, Dervock, Blonde d’Aquitaine, 550kgs, £1,100, 560kgs, £1,055, 600kgs, £1,135. Brian McAuley, Bushmills, Limousin, 500kgs, £980, 520kgs, £1,000. Alan Creith, Armoy, Aberdeen Angus, 650kgs, £1,200, 635kgs, £1,210, 600kgs, £1,160, 700kgs, £1,240, 600kgs, £1,140. W J McMullan, Moyarget, Charolais, 400kgs, £830, 415kgs, £925, 400kgs, £920. Geo Kerr, Ahoghill, Fleckvieh, 540kgs, £985, 500kgs, £890. C Carson, Ballymena, Hereford, 270kgs, £570, 275kgs, £570. M McKenna, Dervock, Blonde d’Aquitaine, 500kgs, £940, 480kgs, £950, 490kgs, £920. Chris Freeman, Bushmills, Limousin, 270kgs, £670. Alan Creith, Armoy, Aberdeen Angus, 700kgs, £1,310, 550kgs, £1,025, 570kgs, £1,055, 600kgs, £1,100, 530kgs, £1,000. Ballymoney producer, Limousin, OTM, 500kgs, £965, 510kgs, £935, 550kgs, £975. B McCloskey, Loughguile, Belgian Blue, 350kgs, £700. Sam Creith, Bushmills, Shorthorn, 580kgs, £980, 540kgs, £980, 540kgs, £900, 600kgs, £1,145. Les Millen, Coleraine, Limousin, 400kgs, £880. Paul Williamson, Coleraine, Limousin, 420kgs, £780, 430kgs, £775.

HEIFERS

Trevor Butler, Ballycastle, Limousin, 520kgs, £1,100. John Todd, Ballycastle, Limousin, 580kgs, £1,165, 560kgs, £1,115, 530kgs, £1,055. C and J Kelly, Limavady, Aberdeen Angus, 440kgs, £920, 390kgs, £815, 400kgs, £870, 420kgs, £800. Trevor Butler, Ballycastle, Limousin, 490kgs, £980, 460kgs, £875. Jennifer McCurdy, Bushmills, Limousin, 490kgs, £1,010, 440kgs, £900. Pat McKay, Martinstown, Limousin, 500kgs, £940, 500kgs, £920. S Cochrane, Bushmills, Aberdeen Angus, 500kgs, £930, 505kgs, £985, 550kgs, £985. Geo Kerr, Ahoghill, Aberdeen Angus, 540kgs, £990, 400kgs, £805, 400kgs, £760, 420kgs, £815, 500kgs, £900.

FAT COWS

Colm O’Hagan, Newtowncrommelin, 800kgs, £1,030. P and M Connolly, Armoy, Friesian, 570kgs, £700, 590kgs, £845, 600kgs, £630. C Freeman, Bushmills, Hereford, 800kgs, £820. R Miskelly, Ballymoney, Holstein, 610kgs, £730.

Sale every Monday at 6.30pm.

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.