Steers sell to £1,450 for 685kg at Dungannon Mart

A similar entry of stock with quality not a good as of previous weeks with steers selling to £1,450, 685kg Limousin (212.00).

Heifers topped at £1,140, 550kg Charolais (207.00), dropped calves topped at £365.

Limousin bull and heifer calves to £330 Belgian Blue.

Weanlings prices topped at £1,010, 395kg Limousin steer (256.00) and weanling heifers to £940, 395kg Limousin (237.00).

STEERS (138): Steer prices remain steady to top at £1,450, 685kg Limousin (212.00) presented by B Boyle; P Quinn £1,425, 675kg Limousin (211.00); S Hadnett £1,405, 670kg Charolais (210.00); A Cush £1,290, 610kg Charolais (212.00); B Hurson £1,260, 595kg Charolais (212.00), £900, 430kg Limousin (2093.00); B Hamill £1,240, 590kg Charolais (210.00); F Robinson £1,185, 560kg Limousin (212.00), £1,125, 520kg Charolais (216.00), £1,075, 505kg Charolais (213.00), £1,075, 475kg Charolais (226.00), £1,075, 475kg Charolais (226.00), £1,060, 465kg Limousin (228.00), £1,030, 450kg Charolais (229.00); B Hamill £1,070, 480kg Charolais (223.00), £1,040, 485kg Charolais (214.00); D Cush £1,040, 480kg Limousin (217.00); T Monaghan £1,000, 410kg Limousin (244.00) and P Hamill £965, 460kg Aberdeen Angus (209.00).

HEIFERS (78)

A mixed show of heifers saw a top price of £1,140, 550kg Charolais (207.00) presented by S McAuley, £1,070, 545kg Charolais (196.00), £985, 500kg Charolais (197.00); M Moore £1,075, 545kg Charolais (197.00); J Sheridan £985, 475kg Limousin (207.00), £965, 480kg Limousin (201.00), £950, 485kg Limousin (196.00); P Nugent £970, 495kg Charolais (196.00); B O’Neill £970, 495kg Limousin (196.00), £950, 465kg Charolais (204.00); C Donnelly £940, 470kg Limousin (200.00); C Bloomer £875, 445kg Charolais (197.00), £850, 425kg Charolais (200.00); R Wilson £850, 425kg Simmental (200.00); B O’Neill £830, 420kg Charolais (198.00); B Hurson £810, 375kg Charolais (216.00); T Monaghan £790, 395kg Limousin (200.00) and N Burrows £610, 295kg Aberdeen Angus (207.00).

DROPPED CALVES (80): A mixed show of dropped calves topped at £355 Limousin bull presented by J Rea, £295 Hereford bull, £290 Hereford bull, £285 Hereford bull; I Haydock £350 Stabiliser bull, £340 Stabiliser bull, £330 Stabiliser bull, £295 x 2 Stabiliser bulls, £270 Stabiliser bull; N Willis £320 Belgian Blue bull; M Bloomer £300 Limousin bull; H Curry £280 Belted Galloway bull; W Smith £255 Aberdeen Angus bull; Heifer Calves cleared to £330 Belgian Blue presented by N Willis; J Rea £305 Limousin heifer, £300 Limousin heifer; M Bloomer £295 Limousin heifer, £290 Limousin heifer, £275 Limousin heifer; J McGleenan £275 Aberdeen Angus heifer, £210 Limousin heifer; J and G Faulkner £255 Belgian Blue heifer, £235 Belgian Blue heifer; G Lagan £255 Hereford heifer; W Smith £245 Hereford heifer and Churchview Farms £210 Aberdeen Angus heifer.

WEANLINGS (180): Once again another great entry of weanlings cleared to £1,010 for a 395kg Limousin steer (256.00) presented by T Singleton, £1,005, 330kg Limousin (305.00), £960, 335kg Limousin (285.00), £885, 360kg Limousin (245.00), £620, 245kg Limousin (253.00); S Watters £920, 335kg Limousin (274.00), £860, 350kg Limousin (245.00), £830, 315kg Limousin (263.00); P Blevins £915, 375kg Limousin (243.00), £785, 310kg Limousin (253.00), £620, 250kg Limousin (250.00); M and E McCrory £900, 340kg Limousin (262.00); J Fleming £860, 335kg Limousin (257.00), £790, 295kg Limousin (265.00), £770 305kg Limousin (252.00), £770, 310kg Limousin (246.00), £720, 275kg Limousin (263.00), £650, 255kg Limousin (254.00); K Barnes £850, 325kg Charolais (262.00), £795, 285kg Charolais (277.00); M Devlin £750, 305kg Limousin (244.00); R Dickson £745, 265kg Charolais (282.00), £715, 290kg Simmental (247.00), £690, 273kg Charolais (253.00).

Meanwhile weanling heifers topped at £940, 395kg Limousin (237.00) presented by C Fox, £885, 405kg Limousin (218.00); G Coulter £935, 375kg Limousin (250.00); M Sheridan £780, 350kg Charolais (222.00), £600, 250kg Charolais (239.00); R J Dickson £715, 285kg Charolais (250.00); S McCulla £675, 320kg Blonde d’Aquitaine (210.00); D and J Kane £655, 305kg Charolais (214.00); J Fleming £625, 290kg Limousin (215.00), £560, 245kg Limousin (227.00), £520, 245kg Limousin (211.00), £490, 220kg Limousin (223.00) and P Blevins £555, 265kg Limousin (210.00).