Steers sell to £1,460 at Armoy Mart

A super turnout of 288 head last Monday night met with a great trade.

The quality of the cattle was reflected in the excellent trade.

Steers sold to £1,460 for 700kgs, heifers to £1,150 for 550kgs and fat cows sold to £1,115.

LEADING PRICES

STEERS

John Christie, Ballintoy, Charolais, 420kgs, £1,040. V McNeill, Ballycastle, Charolais, 700kgs, £1,460, 710kgs, £1,460, 600kgs, £1,245, 605kgs, £1,360, 630kgs, £1,280, 600kgs, £1,240, 670kgs, £1,330, 630kgs, £1,350, 680kgs, £1,415, 670kgs, £1,415. Patrick Rowan, Aughafatten, Limousin, 450kgs, £1,025, 470kgs, £1,060, 500kgs, £1,075. Frank McCaughan, Bushmills, Charolais, 500kgs, £1,050, 390kgs, £840, 380kgs, £840, 360kgs, £800, 400kgs, £840, 370kgs, £895. Robert Kerr, Aberdeen Angus, 530kgs, £1,080. Harold Chambers, Bushmills, Limousin, 490kgs, £1,015, 590kgs, £1,190, 670kgs, £1,260. Arthur Devlin, Ballycastle, Aberdeen Angus, 6, 430kgs, £915 each, 3, 460kgs, £975 each. Pat McBride, Ballyvoy, Charolais, 480kgs, £1,000, 530kgs, £1,145, 450kgs, £950. Loughguile farmer, Aberdeen Angus, 630kgs, £1,345, 630kgs, £1,320, 600kgs, £1,300. Richard McVicker, Bushmills, Parthenais, 340kgs, £760, 340kgs, £760. Tom Deighan, Charolais, 660kgs, £1,330, 720kgs, £1,320. Randalstown farmer, Aberdeen Angus, 460kgs, £965, 480kgs, £995, 500kgs, £1,030, 470kgs, £1,035. Chas Battersby, Bushmills, Charolais, 600kgs, £1,180, 575kgs, £1,150. John Wilson, Armoy, Charolais, 480kgs, £1,010, 500kgs, £1,100, 450kgs, £920, 470kgs, £965. M M Kelly, Ballycastle, Charolais, 390kgs, £850, 370kgs, £805, 370kgs, £790. Chas McAlister, Cushendall, Aberdeen Angus, 470kgs, £1,025, 520kgs, £1,040. D McCouaig, Ballyvoy, Limousin, 550kgs, £1,110, 520kgs, £1,075, 500kgs, £1,085. John Drummond, Bangor, Aberdeen Angus, 400kgs, £810. Ray Taggart, Bushmills, Charolais, 400kgs, £855, 270kgs, £590. Galbraith Brothers, Coleraine, Aberdeen Angus, 530kgs, £1,105, 480kgs, £980. John Christie and Son, Ballintoy, Charolais, 420kgs, £1,040. Colm McFall, Ballintoy, Charolais, 600kgs, £1,200, 590kgs, £1,130. V McNeill, Ballyvoy, Charolais, 670kgs, £1,290, 630kgs, £1,290, 700kgs, £1,400, 610kgs, £1,240, 580kgs, £1,180, 540kgs, £1,080, 670kgs, £1,340. J Duffin and Son, Ahoghill, Aberdeen Angus, 500kgs, £1,090, 510kgs, £1,010, 500kgs, £1,000, 420kgs, £850. E McCorry, Glengormley, Aberdeen Angus, 470kgs, £1,000, 510kgs, £1,040.

HEIFERS

John Todd, Ballycastle, Charolais, 550kgs, £1,150. Jas Mullan, Drumsurn, Charolais, 380kgs, £835. Richard McVicker, Bushmills, Simmental, 480kgs, £985. John Wilson, Armoy, Charolais, 450kgs, £920, 450kgs, £955. M M Kelly, Ballycastle, Charolais, 420kgs, £910. John Todd, Ballycastle, Charolais, 600kgs, £1,150. John McAllister, Bushmills, Limousin, 410kgs, £1835, 380kgs, £825. Galbraith Brothers, Coleraine, Aberdeen Angus, 480kgs, £980.

Fat cows sold to £1,115, for a Charolais cow weighing 725kgs.

Sale every Monday night.

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.