Steers sell to £1,560 for 750kg at Dungannon Mart

A similar entry of stock saw prices remain strong with steers selling to £1,560, 750kg Charolais (208.00).

Heifers peaked at £1,260, 605kg Aberdeen Angus (208.00); dropped calves topped at £340 Charolais bull and heifer calves to £315 Charolais heifer; weanlings cleared to £1,100, 405kg Limousin steer (270.00), while weanling heifers peaked at £1,060, 475kg Limousin (223.00).

STEERS (80): Steer prices remain strong to peak at £1,560, 750kg Charolais (208.00) presented by D Starrett, £1,380, 655kg Blonde d’Aquitaine (211.00), £1,370, 595kg Limousin (230.00), £1,360, 630kg Limousin (216.00), £1,350, 620kg Limousin (218.00), £1,330, 625kg Limousin (213.00); C Nugent £1,290, 565kg Limousin (228.00), £1,290, 540kg Limousin (239.00), £1,285, 575kg Limousin (224.00), £1,250, 560kg Limousin (223.00), £1,240, 575kg Limousin (216.00); H Kerr £1,285, 555kg Aberdeen Angus (232.00), £1,230, 590kg Aberdeen Angus (209.00), £1,005, 460kg Aberdeen Angus (219.00); G Litter £1,270, 585kg Belgian Blue (217.00), £1,085, 480kg Simmental (220.00); R Junk £1,245, 550kg Limousin (226.00), £1,225, 550kg Limousin (223.00), £1,180, 520kg Limousin (227.00), £1,150, 525kg Charolais (219.00), £1,095, 515kg Limousin (212.00), £1,070, 505kg Limousin (212.00), £1,025, 450kg Limousin (228.00); J Hamill £1,190, 495kg Charolais (240.00); L Kerr £1,105, 490kg Blonde d’Aquitaine (226.00), £1,010, 460kg Limousin (220.00), £950, 430kg Limousin (221.00); L McElroy £1,105, 505kg Limousin (219.00); J McMahon £1,040, 445kg Limousin (234.00), £965, 405kg Limousin (238.00); J Hobson £1,025, 465kg Charolais (220.00), £1,020, 475kg Simmental (215.00), £890, 415kg Limousin (215.00); J Mullin £970, 445kg Charolais (218.00), £940, 345kg Charolais (275.00), £870, 395kg Charolais (220.00), £690, 320kg Charolais (216.00); J Hogg £950, 365kg Limousin (260.00), £930, 420kg Charolais (221.00), £920, 345kg Charolais (267.00) and S Hessin £855, 360kg Charolais (238.00), £820, 375kg Aberdeen Angus (218.00).

HEIFERS (73): Heifer trade topped at £1,260, 605kg Aberdeen Angus (208.00) presented by W Somerville, £1,120, 510kg Limousin (220.00), £1,090, 510kg Limousin (214.00), £1,045, 470kg Limousin (222.00); G Litter £1,120, 490kg Charolais (229.00), £1,090, 485kg Charolais (225.00), £1,060, 515kg Charolais (206.00), £975, 450kg Limousin (217.00); J Hamill £1,110, 555kg Charolais (200.00), £1,100, 515kg Charolais (214.00), £975, 480kg Charolais (203.00); G McMaster £1,065, 485kg Charolais (220.00), £1,020, 465kg Limousin (219.00), £1,010, 490kg Limousin (206.00); M Sheridan £1,045, 495kg Charolais (211.00), £1,035, 450kg Charolais (230.00), £980, 470kg Charolais (209.00); M Donaghy £1,020, 455kg Limousin (224.00), £930, 425kg Limousin (219.00), £930, 450kg Limousin (207.00), £910, 415kg Limousin (219.00), £885, 410kg Limousin (216.00), £880, 425kg Limousin (207.00), £855, 385kg Limousin (222.00); T Kelly £980, 465kg Charolais (211.00), £970, 470kg Limousin (206.00); S Reaney £960, 380kg Charolais (253.00), £790, 330kg Charolais (240.00); a Dungannon farmer £925, 435kg Limousin (213.00), £905, 435kg Charolais (208.00), £870, 435kg Limousin (200.00) and J Mullin £850, 380kg Charolais (224.00), £775, 325kg Charolais (239.00).

DROPPED CALVES (136)

Another good entry of dropped calves sold briskly to a height of £340 Charolais bull presented by P Hamill; an Omagh farmer £340 Charolais bull; K Wilkinson £280 Belgian Blue bull; J and G Faulkner £270 Belgian Blue bull; T Lester £245 Limousin bull, £210 x 2 Limousin bulls; S Gormley £240 x Limousin bulls, £230 Limousin bull; I Marshall £230 Hereford bull, £215 Hereford bull, £200 Hereford bull; E McVeigh £230 Limousin bull; W Clarke £220 Hereford bull; P McGuire £215 Hereford bull, £200 Hereford bull; S Donaghy £210 Belgian Blue bull; E and A Boyd. Meanwhile Friesian bull calves sold from £50 to £190 for reared bull calves; heifer calves cleared to £315 Charolais presented by an Omagh farmer, £280 Charolais heifer; B Lagan £300 Limousin heifer; R Charles £300 Belgian Blue heifer; R Fields £280 Simmental heifer; A Morrow £265 Aberdeen Angus heifer, £260 Aberdeen Angus heifer; Donmac Farms £250 Hereford heifer; K Wilkinson £245 Belgian Blue heifer; I Marshall £230 Hereford heifer, £210 Hereford heifer, £200 x 2 Hereford heifer; H Menary £225 Limousin heifer and T Lester £205 Limousin heifer.

WEANLINGS (110)

A similar entry of weanling saw the dearest trade of the year so far to peak at £1,100 for a 400kg Limousin steer (275.00) presented by M Harrison, £1,075, 420kg Limousin (256.00), £1,055, 420kg Limousin (251.00), £1,035, 415kg Limousin (249.00), £1,005, 395kg Limousin (256.00), £1,000, 370kg Limousin (270.00), £995, 410kg Limousin (243.00), £950, 360kg Limousin (265.00); J Taylor £1,010, 445kg Limousin (226.00); A Johnston £960, 400kg Limousin (240.00); D Stinson £935, 415kg Limousin (225.00); P Devlin £895, 340kg Charolais (262.00), £875, 335kg Charolais (260.00); F McConville £895, 345kg Charolais (260.00), £840, 310kg Limousin (272.00), £830, 310kg Limousin (268.00), £770, 300kg Limousin (258.00), £740, 240kg Saler (311.00); J Harrison £895, 380kg Limousin (236.00), £875, 340kg Limousin (255.00), £800, 320kg Limousin (252.00); A Hughes £865, 320kg Charolais (270.00); C Kerr £850, 365kg Limousin (234.00); S Watters £820, 300kg Limousin (274.00); J Kelly £715, 285kg Charolais (248.00); G Hill £690, 235kg Charolais (292.00); D and J Kane £605, 220kg Limousin (272.00).

Meanwhile weanling heifers sold sharply to peak at £1,060, 475kg Limousin (223.00) presented by J Lennox, £1,000, 415kg Limousin (240.00), £980, 400kg Limousin (245.00); S Morrison £1,020, 440kg Limousin (231.00), £890, 395kg Limousin (225.00), £835, 315kg Belgian Blue (270.00); J Harrison £950, 450kg Charolais (211.00), £680, 300kg Limousin (221.00); M Sheridan £845, 385kg Charolais (220.00), £765, 335kg Charolais (228.00); W Abraham £810, 305kg Charolais (265.00), £685, 300kg Charolais (228.00); A Hughes £800, 350kg Charolais (228.00); E Charles £800, 350kg Limousin (229.00); J Kelly £795, 325kg Charolais (242.00); P Devlin £775, 340kg Limousin (229.00); H Givans £735, 310kg Limousin (236.00) and M and C Blair £600, 250kg Limousin (237.00).