Steers sell to a top price of £1,565 at Armoy Mart

A smaller show of 208 head last Monday night met with another super trade.

Steers sold to a top price of £1,565 for a 700kgs Aberdeen Angus steer.

Heifers peaked at £1,190 for a 580kgs Limousin.

Fat bulls sold to £1,500.

STEERS

S Bartlett, Ballymoney, Aberdeen Angus, 700kgs, £1,565, 730kgs, £1,410, 605kgs, £1,390. Ray Dunlop, Bushmills, Friesian, 700kgs, £1,270. Chas Kane, Ballintoy, 550kgs, £1,120. Brian Gribben, Ballymena, Limousin, 590kgs, £1,110, 505kgs, £960, 500kgs, £1,000. John McNeill, Cushendun, Charolais, 470kgs, £1,055, 340kgs, £810, 360kgs, £930, 300kgs, £800. David Carlisle, Templepatrick, Charolais, 380kgs, £850, 360kgs, £825, 370kgs, £850, 350kgs, £800. H Park, Ballymena, Simmental, 450kgs, £925, 405kgs, £880. Chas Kane, Ballintoy, Charolais, 550kgs, £1,120. Hunter Kane, Ballintoy, Limousin, 500kgs, £980. S J and D J Currie, Mosside, Limousin, 590kgs, £1,190. Rasharkin producer, Aberdeen Angus, 420kgs, £865, 420kgs, £870, 370kgs, £795. Derek Hunter, Liscolman, Friesian, 570kgs, £895, 590kgs, £920, 550kgs, £880, 580kgs, £915, 530kgs, £865, 520kgs, £850, 500kgs, £895, 470kgs, £790. G McIlroy, Ballycastle, Charolais, 480kgs, £965, 430kgs, £890. D McVicker, Finvoy, Aberdeen Angus, 400kgs, £830, 380kgs, £805, 360kgs, £805. D McAlister, Cushendall, Limousin, 400kgs, £825, 350kgs, £752, 340kgs, £700.

HEIFERS

Chas Kane, Ballintoy, Limousin, 580kgs, £1,190. S J and D J Currie, Mosside, Limousin, 590kgs, £1,190. Brian Gribben, Dunloy, Belgian Blue, 530kgs, £1,000. Hugh McNeill, Cushendun, Charolais, 360kgs, £840, 340kgs, £790, 350kgs, £780, 380kgs, £780, 380kgs, £770. Raymond McNeill, Cushendun, Charolais, 350kgs, £795. G McIlroy, Ballycastle, Charolais, 400kgs, £835.

FAT COWS/BULLS

Hugh McNeill, Cushendun, Charolais, 1,100kgs, £1,500. C McCurdy, Bushmills, Aberdeen Angus, 950kgs, £1,400. Gabriel Emerson, Cushendall, Limousin, 600kgs, £1,000, 510kgs, £790. C Battersby, Bushmills, Limousin, 580kgs, £805. Jas Hanna, Ballymoney, Friesian, 570kgs, £745, 530kgs, £670. Hugh McNeill, Cushendun, 740kgs, £940.

No sale on Monday, July 9th 2018.

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.