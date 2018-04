Stock sell well at Enniskillen

Another good entry of stock sold well in all six rings at Enniskillen.

In the bullock ring Lightweights sold from 210 to 264ppk for a CH 394kg @1040.. Medium weights sold from 195 to 249ppk for a CH 468kg @1165. Heavy lots sold from 195 to 237ppk for an CH 506kg @1200 and selling up to 1515 per head

BULLOCKS: Florenncecourt producer CH 406kg @1030, CH 400kg @1045, CH 394kg 1040, 446kg CH @1350; B’mallard producer CH 620kg @1350, CH 558kg @1265; Brookeborough producer CH 506kg @1230, CH 474kg @1160; Bellanalek producer CH 374kg @995, CH 388kg @1050; Tempo producer CH 442kg @1055, CH 412kg @1065; Garrison producer CH 528kg @1285, CH 566kg @1200, LIM 540 @1275

WEANLINGS

In the weanling ring bull calves selling from 650 to 1050 for a CH 3379kg, While hfrs ranged from £520 to £880 for a 395kg CH

Ruling Price: Tempo producer 319kg LIM bull @790, 276kg CH bull @860, 281kg CH hfr @645, 170kg LIM bull @495; Belleek producer 311kg CH steer @1015, 379kg CH steer @1050, 301kg CH hfr @775, 304kg CH hfr @770, 360g CH bull @900, 480kg CH bull @1075, 350kg CH bull @870, 339kg LIM bull @790; Garrison producer 400kg CH bull @1025, 358kg LIM hfr @860, 274kg CH hfr @765, 331kg CH steer @990, 363kg CH hfr @725, 718kg CH hfr @730, 295kg CH bull @920, 253kg LIM hfr @575

Letterbreen producer 335kg CH hfr @845, 363kg CH steer @1045, 331kg CH hfr @750, 370kg CH steer @965, 371kg CH steer @900, 284kg Ch hfr @750; Trillick producer 323kg LIM hfr @825, 410kg LIM steer @895, 329k LIM steer @900, 335kg LIM steer @880; Enniskillen producer 306kg CH steer @810, 344kg CH steer @845, 306kg CH steer @835, 345k CH steer @900; Lisnaskea producer 309kg LIM bull @820, 287kg LIM bull @740, 300kg CH bull @705; Belcoo producer 215kg CH bull @635, 267kg CH bull @700, 248kg CH bull @705; Kinawley producer 301 CH hfr @750, 303kg CH hfr @740, 285kg LIM hfr @620

CALVES: Enniskillen producer HER bull @330, BB bull @250, LIM hfr @205; Derrygonnelly producer SIM bull @595, CH hfr @450, CH bull @405, CH hfr @395; Maguiresbridge producer AA hfr @180, HER male @110; Macken producer BB bull @250; B’mallard producer FR bull @95, FR bull @100

SUCKLER COWS: Derrygonnelly producer CH cow and hfr @1530, SIM cow and bull @1460, HER cow and bull @1450; Irvinestown producer CH incalf @1180; Trillick producer LIM incalf @1380; Drumquinn producer SIM incalf @1480

Heifers: Beef heifers sold to 222p for a 625kg CH @1390 and up to £1430 per head for a 670kg LIM @213ppk. Medium weights sold from 200p- 221p for a 500kg LIM @1105 and light weights sold from 190 to 232p for a 325kg CH @755; Enniskillen producer 545kg CH @1105, 380kg CH @885; Derrygonnelly producer 360kg C @815, 375kg CH 800, 370 LIM @835

Fivemiletown producer 625kg CH @1390, 670kf Lim @1430, 625kg LIM @1360; Lisnaskea producer 330kg LIM @705, 342kg LIM @35, 460kg HER @920, 330kg LIM @740

Fat cows : Forward lots sold to 200ppk paid for a 585kg CH @1170 and a top of @1300

Fre cows from 60-130ppk paid for a 710kg @915; Derrygonnelly producer CH 890kg @1300, CH 640kg @1110; Macken producer CH 790kg @1230; Enniskillen producer CH 670kg @1190; Kesh producer CH 580kg @1170; Belleek producer CH 680kg @1195