Store prices remain firm at Dungannon

Store prices continue to remain firm at Dungannon with steers selling to £1295 655kg Sim (198.00). Heifers topped at £1235 585kg Char (211.00); Dropped Calves peaked at £445 Lim Bull and Heifer Calves to £410 AA. Weanlings sold to £930 400kg BB Bull (231.00) while Weanling Heifers sold to £765 370kg Lim (206.00).

STEERS (70): Steer prices continue to hold firm to peak at £1295 655kg Sim (198.00) presented by T Henry; H Smith £1270 630kg Lim (202.00), £1060 505kg Lim (210.00); S Hutchinson £1115 520kg Lim (215.00), £1030 465kg Lim (222.00), £1010 490kg Sim (206.00), £980 470kg Lim (209.00); G McVeigh £1105 530kg Lim (209.00), £1050 510kg Char (206.00), £1005 475kg Lim (212.00); J & M Greenaway £1105 545kg Char (203.00), £1080 540kg Char (200.00), £1050 495kg Char (212.00); P Hamilton £1100 520kg Char (212.00); G McStay £1015 480kg Lim (212.00), £955 455kg Char (210.00), £925 455kg Char (203.00); D Cush £980 445kg Char (220.00), £930 425kg Char (219.00), £910 420kg Lim (217.00), £900 400kg Char (225.00), £890 390kg Char (228.00), £880 410kg Char (215.00), £860 395kg Char (218.00); J Mullin £970 385kg Char (252.00); A McAtamney £870 405kg Char (215.00), £790 390kg Char (203.00), £695 335kg Char (208.00); V McFarland £820 375kg Sim (219.00); R Jones £790 375kg Lim (211.00).

HEIFERS: A great entry of quality heifers topped at £1235 585kg Char (211.00) presented by N Jenkinson, £1025 495kg Lim (207.00), £1025 485kg Lim (211.00); F O’Neill £1160 565kg Char (205.00), £1110 555kg Char (200.00); D Daly £1150 530kg Char (217.00), £1000 500kg Char (200.00), £990 495kg Char (200.00); P Doyle £1110 545kg Sim (204.00); R & F Taylor £1060 515kg Char (206.00); M Quinn £1050 395kg BB (266.00), £1000 475kg Lim (211.00), £865 390kg Char (222.00); B Hutton £960 460kg Char (209.00); J Holland £955 445kg Lim (215.00); J Mullin £880 395kg Char (223.00), £845 395kg Char (214.00); P O’Hare £830 410kg Char (202.00); B Conlon £820 410kg Char (200.00), £805 400kg Lim (201.00), £805 380kg Daq (212.00), £790 360kg Daq (219.00), £775 370kg Lim (210.00); M Thompson £775 375kg Char (207.00); T Willis £740 360kg Lim (206.00), £735 350kg Lim (210.00), £710 335kg Lim (212.00).

DROPPED CALVES: A similar entry of Dropped Calves cleared to £445 for 14 Week old Lim Bull presented by H Rainey; Donmac Farms £730 BB Bull; P Lavery £395 BB Bull; R McVeigh £390 BB Bull; R Robinson £250 Sal Bull; J Robinson £190 Lim Bull; Meanwhile Heifer Calves topped at £410 AA presented by R McVeigh, £410 SHD Hfr, £400 Her Hfr, £400 Lim Hfr, £335 Her Hfr; H Rainey £400 Her Hfr, £270 AA Hfr; P Lavery £375 Lim Hfr, £370 Char Hfr; Donmac Farms £345 BB Hfr, £305 BB Hfr; J Kelly £255 Her Hfr.

WEANLINGS: Weanling prices remain strong to peak at £930 400kg BB Bull (231.00) presented by D Barker, £925 400kg BB (231.00), £890 420kg Lim (212.00), £870 415kg BB (210.00), £800 375kg BB (212.00); J Fox £900 330kg Char (270.00), £890 395kg BB (225.00); s Molloy £770 355kg Sim (216.00); M & E McCrory £750 270kg Lim (276.00), £750 305kg Lim (247.00), £715 245kg Lim (292.00), £705 270kg Lim (262.00), £675 240kg Lim (279.00); V Anderson £620 265kg Char (232.00); T F Smyth £605 230kg Char (265.00); Weanling Heifers cleared to £765 370kg Lim (206.00) presented by D Barker; J Fox £660 330kg Lim (200.00), £620 275kg Lim (224.00), £600 270kg BB (222.00); V Anderson £650 320kg Char (203.00), £590 285kg Char (207.00); M & E McCrory £630 300kg Lim (210.00), £625 275kg Lim (227.00); D Quinn £520 240kg Lim (218.00).