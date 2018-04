Strong prices at Dungannon despite poor weather

Cattle prices remain strong at Dungannon despite the fact that there is little sign of spring arriving with steers selling to £1365 640kg Char (214.00).

Heifers topped at £1100 540kg Char (204.00); Dropped Calves peaked at £320 Char Bull and Heifer Calves to £300 BB Hfr; Suckled Cows to £1340 Lim Hfr Springing; Weanling Peaked at £1090 430kg Lim steer (252.00), while Weanling Heifers topped at £980 475kg Daq (206.00).

STEERS (95)

Steer prices remain strong to top at £1365 640kg Char (213.00) presented by J McMullan; P McCormack £1350 625kg Char (216.00); B O’Neill £1320 630kg Lim (210.00); G Newell £1310 605kg Char (217.00), £1300 590kg Char (220.00), £1290 615kg Char (210.00), £1235 600kg Sim (207.00), £1190 535kg Char (222.00); J Hamill £1310 610kg Sim (215.00), £1290 645kg Char (200.00); A & J O’Neill £1300 625kg Lim (208.00); W Armstrong £1295 605kg Lim (214.00), £1185 565kg Lim (210.00); M McCall £1290 600kg Char (215.00), £1100 525kg Char (210.00), £1090 520kg Char (210.00); M Donaghy £1240 590kg Sim (210.00), £1230 580kg Lim (212.00), £1200 580kg Lim (207.00), £1175 570kg Sim (206.00), £1145 520kg Lim (220.00); J McGurk £1225 600kg Sim (204.00); G McVeigh £1095 490kg Char (224.00), £1080 510kg Lim (212.00), £1080 510kg Char (212.00); T McGeough £1080 510kg Lim (212.00), £1070 490kg AA (218.00); S Hessin £1080 460kg Char (235.00), £1000 415kg Lim (241.00), £980 445kg Char (220.00), £960 415kg Sim (231.00), £950 425kg Lim (224.00), £945 405kg Lim (233.00), £930 435kg Char (214.00), £920 390kg Char (236.00), £875 385kg Lim (227.00); J Hogg £1015 385kg Lim (264.00), £920 365kg Sim (252.00), £910 360kg Char (253.00), £900 345kg Sim (261.00), £890 335kg Lim (266.00), £860 320kg Sim (269.00); S Russell £990 420kg Char (236.00), £850 365kg Her (233.00), £730 335kg Lim (218.00); D Abraham £975 455kg Lim (214.00); T Blair £885 405kg Char (218.00);

HEIFERS

More heifers required to met demand with a top price paid of £1100 540kg Char (204.00) presented by J McMullan, £1100 530kg Char (208.00); W Murphy £1070 535kg Char (200.00); W Nicholson £1030 515kg Lim (200.00), £1000 485kg SHB (206.00), £965 465kg Char (208.00); Mountview Farms £880 400kg Lim (220.00), £850 365kg Lim (233.00);

DROPPED CALVES (90)

Another good entry of dropped calves topped at £320 x 2 Char Bulls presented by D Abraham, £285 Char Bull, £250 Char Bull; S Donaghy £280 BB Bull; Crewehill Farms £260 X 2 Her Bulls, £205 x 3 AA Bulls; A Liggett £255 AA Bull, £205 AA Bull; T Lester £250 x 2 Lim Bulls; E Fox £250 Her Bull; M McCann £220 AA Bull; B Hughes £215 x 3 AA Bulls; Meanwhile Fr Bulls sold from £75 to £145; Heifer Calves cleared to a height of £300 BB Hfr presented by G McMaster; M McCann £270 AA Hfr, £265 AA Hfr, £235 AA Hfr; Crewehill Farms £270 Her Hfr, £215 x 2 Her Hfr, £215 x 3 AA Hfrs, £200 Her Hfr; S McMullan £270 Her Hfr; W Smith £255 x 2 Her Hfrs, £250 Her Hfr; D Abraham £250 Char Hfr, £205 Char Hfr.

WEANLINGS (120)

First choice weanlings continue to sell sharply to peak at £1090 430kg Lim steer (252.00) presented by M Harrison, £1070 405kg Lim (264.00), £1010 390kg Lim (260.00), £1000 450kg Lim (222.00), £1000 420kg Lim (239.00), £990 395kg Lim (251.00); T Harrison £1080 445kg Lim (243.00); A Faloon £880 345kg Sim (255.00), £780 320kg Lim (244.00), £700 290kg Lim (240.00); W McCavish £860 345kg Lim (248.00), £720 280kg Lim (255.00), £600 200kg Lim (296.00), £560 230kg Lim (246.00); M McGee £850 335kg Char (253.00); M Mullin £845 365kg Lim (231.00), £800 345kg Lim (232.00), £700 270kg Lim (258.00), £640 270kg Lim (238.00); B McKenna £820 345kg Lim (236.00); G Cullen £800 320kg Char (248.00), £790 310kg Char (253.00); D Mahon £715 300kg Lim (237.00), £695 275kg Lim (254.00); Meanwhile Weanling Heifers topped at £980 475kg Daq (206.00) presented by P Crawley, £970 435kg Lim (223.00), £900 380kg BB (236.00); K McGuigan £980 455kg Char (215.00), £930 445kg Char (210.00); G Wilkinson £980 475kg Sim (206.00); M McGee £760 365kg Char (207.00); D Devlin £730 345kg Her (210.00), £700 305kg Sim (230.00); N Ellison £725 350kg Lim (207.00); A Boyd £650 305kg Lim (212.00); A Faloon £645 295kg Lim (219.00), £600 260kg Lim (220.00); R McNally £590 250kg Lim (236.00).