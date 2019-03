Strong trade for cattle at Pomeroy Mart, heifers selling to £1,050

A strong trade on Thursday (March 14).

Prices as follows

BULLOCKS

Dermot McAleer £945/440kg, £930/460kg, £920/420kg, £870/430kg, Patrick McCreesh £935/490kg, £865/460kg, £830/450kg, £800/450kg, £780/440kg, Peter Mallon £880/430kg, £800/410kg, £760/370kg, £720/390kg, E Donnelly £760/290kg, Patrick and Michael Donnelly £735/380kg, £700/320kg, Kieran Harvey £725/330kg, £690/320kg, Cathal Loughran £700/330kg, £700/340kg, Peter Mallon £695/350kg, £675/330kg, £670/330kg, Dermot McAleer £685/350kg, E Donnelly £660/270kg, £630/260kg, Kieran Harvey £665/310kg and A Kelly £650/300kg.

HEIFERS

Patrick Connolly £1,050, Sean Kerr £900/410kg, Joseph McNamee £890/400kg, £850/430kg, £840/450kg, £820/420kg, £800/420kg, £800/420kg, £770/380kg, Sean Kerr £800/330kg, E Donnelly £780/380kg, £770/350kg, Sean Kerr £730/310kg, Dillon Harte £710/430kg, Robert Lough £710, Dillon Harte £705/470kg, Sean Kerr £700/290kg, Cathal Loughran £700/330kg, £695/310kg, £670/300kg, £660/330kg, E Donnelly £700/340kg, Patrick and Michael Donnelly £655/310kg, £630/280kg, Sean Kerr £615/250kg, Kathleen and Damien Gormley £610/260kg, £605/300kg, Cathal Loughran £605/310kg and Patrick and Michael Donnelly £580/290kg.