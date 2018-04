Strong trade for top stock at Pomeroy

Quality stock on Thursday at Pomeroy sold to a strong trade.

Bullocks: Brian Watt £1290/650kg, £1210/570kg, F Moore £975/410kg, £970/410kg, £965/440kg, £910/380kg, Pearse and Matthew Rafferty £950/510kg, £935/400kg, Cathal Loughran £940/390kg, £890/340kg,£880/370kg, Emmet Kelly £915/460kg, Martin Madden £910/400kg, Stephen McGurk £900/430kg, £780/380kg, Cathal Loughran £900/350kg, John McDonald £900/350kg, £850/410kg, Kathleen Mackle £865/350kg, £825/340kg, F Moore £850/380kg, P & M Rafferty £830/380kg, S Jefferson £765/320kg, John McDonald £760/310kg, £735/320kg, Martin Madden £750/340kg, Cathal Loughran £720/310kg, £700/310kg, S Jefferson £720/290kg.

Heifers: Brian Watt £1080/530kg, £1080/540kg, Cecil Morrison £1050, Patrick and Martin Mullan £1035/490kg, £1020/520kg, Cecil Morrison £920, P Anderson £880/370kg, £870/410kg, M Quinn £850, P & M Rafferty £850/380kg, B Quinn £850/360kg, Paul McCloskey £840/630kg, McQuaid £835/410kg, P & M Mullan £820/420kg, P Anderson £810/400kg,£805/420kg, P & M Rafferty £810/390kg, Cathal Loughran £800/290kg, M Quinn £800, Vincent Rafferty £800/390kg, Cecil Morrison £800, S Hawkes £780/320kg, J McQuid £750/460kg, Dominic Hamill £750/330kg, B Quinn £745/320kg, V Rafferty £740/330kg, Samuel Hawkes £725/280kg.