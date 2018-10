Suckled calves sell to £1,020 at Lisahally Mart

There was keen demand on Saturday for calves at Lisahally Mart with stock selling to £1,020.

MALE CALVES

Alexander McLaughlin £1,020/620kg, John McWilliams £1,010/390kg, £990/410kg, £940/390kg, John Proctor £930/340kg, John McWilliams £910/360kg, William Christie £900/430kg, Alexander McLuaghlin £870/470kg, £870/460kg, £855/460kg, £850/450kg, £845/440kg, £800/440kg, John Brolly £860/460kg, Denis McCann £850/350kg, Gerard Lynch £830/360kg, £800/320kg, Gerard McWilliams £800/440kg, £790/330kg, Samuel McBeth £780/300kg and David Donaldson £77/270kg, £760/320kg.

HEIFER CALVES

Thomas Irons £800/290kg, £760/310kg, £755/300kg, John Proctor £780/340kg, John McWilliams £760/340kg, Gerard Lynch £750/350kg, David Donaldson £730/280kg, Gerald McWilliams £730/310kg, £715/270kg, £715/290kg, £700/320kg, £700/370kg, John Proctor £720/330kg, £700/300kg, David Donaldson £710/290kg, Alison Gillespie £700/320kg, 320kg, Alaistair Buchanan £690/300kg, £660/410kg, £650/350kg, Samuel Miller £690/310kg,Denis McCann £650/230kg, J Paton £630/330kg, William Kealey £630/340kg and Alison Gillespie £625/260kg.