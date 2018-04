Super trade in all the rings at Ballymena

An entry of 250 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in another super trade.

Beef cows sold to 225p for a Blue 680kg at £1530, Fr cows to 141p for 890kg at £1254, beef heifers to 216p for 590kg at £1274, beef bullocks to 220p for 650kg at £1430. Fr bullocks to 151p for 580kg at £875.

Fat cows sold to: A Mawhinney, Bellaghy BB 680kg £1530 (225), JM Morrison, Armoy Lim 760kg £1444 (190), H Marquess, Muckamore Char 620kg £1171 (189), H McCracken, Ballywalter Lim 900kg £1683 (187), C Fleming, Nutts Corner High 640kg £1190 (186), Simon Moore, Aldergrove Lim 610kg £1134 (186), H Marquess, Char 770kg £1416 (184), Alex Connor, Ballyclare BB 710kg £1285 (181), R Henry, Kilwaughter Sal 640kg £1139 (178), Sim 630kg £1115 (177), Simon Moore, Aldergrove BB 690kg £1193 (173), Alex Connor, Ballyclare Lim 500kg £830 (166), R Gilliland, Antrim Lim 600kg £990 (165), Simon Moore, BB 670kg £1072 (160), local farmer Lim 630kg £989 (157), R McCullough, Milebush Lim 770kg £1208 (157), J Armstrong, Kilrea AA 960kg £1497 (156), local farmer Lim 730kg £1131 (155), Michael McAuley, Newtowncrommelin Lim 550kg £847 (154), J McKillop, Cushendall AA 700kg £1071 (153), H Marquess, Muckamore Char 730kg £1102 (151), local farmer Spk 610kg £902 (148), R McCullough, Milebush Sim 610kg £902 (148), F McAuley, Toomebridge Lim 650kg £955 (147).

Fr cows sold to: FG & T McMullan, Broughshane 890kg £1254 (141), W & H Farr, Stewartstown 520kg £722 (139), John Moore, Ballyclare 860kg £1186 (138), Stephen Stewart, Newtownabbey 640kg £832 (130), John Gault, Ballyclare 640kg £825 (129), Stephen Stewart 730kg £934 (128), Lyle Bryson, Dunadry 790kg £1011 (128), D Maybin, Broughshane 640kg £812 (127), Robert Steele Jnr, Bushmills 780kg £990 (127), John Vance, Cookstown 780kg £982 (126), S Wilson, Ballymena 690kg £869 (126), B Gribben, Dunloy 700kg £875 (125), 710kg £887 (125), Martin Millar, Coleraine 770kg £962 (125), Robert Steele, Bushmills 620kg £775 (125), Andrew Abraham, Antrim 650kg £812 (125), D Morrison, Armoy 710kg £880 (124), Andrew Abraham, Antrim 700kg £868 (124), Stephen Stewart 720kg £885 (123), John Gault, Ballyclare 600kg £738 (123), IB & HJ Marsden, Islandmagee 590kg £725 (123), H Park, Crumlin 650kg £793 (122), John Moore, Ballyclare 640kg £774 (121), D Morrison, Armoy 690kg £828 (120).

Beef heifers: V Cousley, Moneymore Lim 590kg £1274 (216), H McCracken, Ballywalter Lim 620kg £1314 (212), V Cousley Char 650kg £1371 (211), Simon Moore, Aldergrove Lim 570kg £1202 (211), Linton Bros, Cloughmills Char 620kg £1302 (210), Char 650kg £1352 (208), Char 730kg £1496 (205), V Cousley, Moneymore Char 650kg £1326 (204), Lim 660kg £1333 (202), Linton Bros Char 680kg £1360 (200), Simon Moore, Aldergrove Lim 560kg £1064 (190), J Gardiner, Ballymena Lim 640kg £1203 (188), Sim 630kg £1184 (188), P Delargy, Cushendall AA 610kg £1134 (186), J Gardiner Lim 610kg £1104 (181), Fkv 570kg £1026 (180), AA 550kg £990 (180).

Beef bullocks sold to: J McKeever, Ahoghill Par 650kg £1430 (220), James McFadden, Kells Lim 760kg £1603 (211), J McKeever Par 670kg £1407 (210), James McFadden BB 720kg £1512 (210), local farmer Lim 520kg £1086 (209), James McFadden Blonde 730kg £1503 (206), local farmer Lim 520kg £1050 (202), Lim 500kg £1010 (202), Lim 500kg £1000 (200), Char 680kg £1346 (198), James McFadden Lim 660kg £1293 (196), Here 740kg £1435 (194), Char 730kg £1408 (193), local farmer Lim 570kg £1083 (190), J Gardiner AA 700kg £1330 (190), local farmer Char 710kg £1334 (188), J Gardiner Fkv 700kg £1302 (186), Lim 690kg £1276 (185), local farmer Sim 650kg £1183 (182), Lim 650kg £1131 (174), J Gardiner Fr 580kg £875 (151), Afbi, Stormont Hol 570kg £837 (147), Hol 560kg £817 (146), Hol 540kg £788 (146).

Fr bullocks sold to: J Gardiner, Ballymena 580kg £875 (151), Afbi Vet Research, Stormont 570kg £837 (147), 560kg £817 (146), 540kg £788 (146), 550kg £797 (145), 540kg £783 (145), 580kg £835 (144), 530kg £763 (144), 570kg £820 (144), 580kg £823 (142), 510kg £719 (141), 570kg £803 (141), 500kg £705 (141), 520kg £728 (140), 550kg £770 (140), 530kg £731 (138), 490kg £671 (137), 550kg £748 (136), 590kg £772 (131), Dean McAllister, Armoy 610kg £793 (130), local farmer 480kg £614 (128).

34 dairy cows sold to £1970 at Ballymena on Friday, 30th March

Leading prices as follows: Richard Barr, Dervock £1970, R Simpson, Ballymena £1880, RH & HA Shanks, Dunadry £1800, WG Johnston, Ligoniel £1790, Richard Barr £1710, P Tinsley, Dromore £1660, J Ferguson Snr, Straid £1650, £1640, Bolton Bros, Maghera £1630, John Graham, Glenwherry £1610, P Tinsley, £1610, J Ferguson Snr £1610, John Stewart, Portaferry £1600, RH & HA Shanks, Dunadry £1480, John Stewart, Portaferry £1460, John Hunter, Crumlin £1460.

23 sucklers sold to: Bernard McKenna, Bellaghy Lim hfr & hfr calf £1950, Lim hfr & bull calf £1910, Hugo Armstrong, Coagh Here hfr & bull calf £1120, G McCaughey, Antrim Lim in calf hfr £1110, R & G Smith, Ballyclare SHB hfr & hfr calf £1100, SHB hfr & hfr calf £1040, D & W Hume, Randalstown Sim in calf hfr £1030, Adrian Linton, Glarryford SHB in calf hfr £1000, Hugo Armstrong Here hfr & bull calf £1000.

The Shorthorn Club held an annual show and sale with a catalogued entry comprising of 16 females and two bulls. Thanks goes to the judge, Adam Armour, Dromara who presented the following prizes:-

2017 born 1st prize Richard Henning, Newry which later sold for 2500gns, 2nd prize James McConaghie, Larne which later sold to 1050gns.

2016 born – 1st prize DD McDowell, Newtownards which later sold for 2200gns, 2nd prize James McConaghie, Larne, which later sold for 1100gns.

Ruling prices: Richard Henning, Newry 2500gns, DD McDowell, Newtownards 2200gns, 2000gns, 1600gns, 1500gns, 1350gns, Richard Henning 1350gns, Harry Millar, Kells 1220gns, James McConaghie, Larne 1100gns, 1050gns, DD McDowell 1000gns, Harry Millar 990gns, 800gns.

215 dropped calves sold to £500 for a Lim heifer, £470 for a Here bull and £260 for a Fr bull.

Bull calves sold to: D Maybin, Brougshshane Here £470, Ganaway farms, Millisle BB £450, (2) Fkv £440, Fkv £430, Fkv £420, AA £390, DS Wharry, Glenarm Blonde £385, Ganaway farms AA £385, Fkv £380, Here £370, H Park, Ballymena Char £365, J & J Huey, Armoy (2) Lim £360, James McAuley, Cushendall Lim £355, Ganaway farms Fkv £355.

Heifer calves sold to: H Park, Ballymena Lim £500, E & P McCormick, Cushendun (2) Lim £435, D Maybin, Broughshane (2) BB £430, AA £385, Here £380, Here £365, Here £360, Ganaway farms SH £350, D Marcus, Glenarm Lim £330, Ganaway farms, Millisle AA £325, W Gillespie, Portglenone Char £310, J Graham, Toomebridge Here £310, Ganaway farms SH £295, J Stewart, Templepatrick BB £290.

Friesian bull calves sold to: GN McMullan, Carnlough £260, £170, RLA & D Irvine, Dundrod £125, M Park, Ballymena £115, Ian Millar, Ballymena £110, David Chestnutt, Bushmills £85, H Millar, Antrim (3) £80, GN McMullan, Carnlough (4) £80, O Magill, Crumlin £72, Ian Millar, Ballymena (2) £68.

An entry of 350 weanlings in Ballymena resulted in a tremendous trade. Bullocks sold to £655 over for a Char 330kg at £985 offered by S Douglas, Limavady. Heifers sold to £570 over for a Blue 310kg at £880 presented by R McKeown, Broughshane.

Buls/blks 0-300kgs: James Magee, Kilwaughter Char 220kg £685 (311), Stephen Marshall, Ballymena Char 250kg £745 (298), S Taylor, Ligoniel (2) Char 300kg £890 (296), Patrick McSparron, Cushendun Char 290kg £810 (279), K Kidd, Broughshane Char 300kg £830 (276), Stephen Marshall, Ballymena Char 260kg £710 (273), Patrick McSparron Char 260kg £710 (273), local farmer Char 270kg £720 (266), James Magee, Kilwaugher Char 220kg £585 (265), Malcolm Smith, Kells (3) Lim 300kg £790 (263), Patrick McSparron Lim 300kg £775 (258), K Kidd, Broughshane Lim 290kg £740 (255), Patrick McSparron Lim 290kg £740 (255).

301-350kgs: S Douglas, Limavady Char 330kg £985 (298), AS Millar, Antrim Char 330kg £980 (297), S Douglas Char 330kg £970 (293), K Kidd, Broughshane Char 310kg £910 (293), AS Millar Char 320kg £930 (290), S Taylor, Ligoniel Char 310kg £900 (290), S Douglas Char 320kg £925 (289), Patrick McSparron, Cushendun Char 310kg £895 (288), local farmer Lim 310kg £890 (287), S Douglas, Char 330kg £945 (286), Patrick McSparron, Cushendun Char 320kg £915 (285), S Weatherup, Ballyclare Lim 320kg £910 (284), local farmer Lim 320kg £910 (284), G Gault, Doagh Lim 310kg £880 (283), AS Millar, Antrim Char 320kg £900 (281), WJ Smyth, Aghalee Lim 320kg £900 (281).

351kg and over: W McLaughlin, Dunloy (3) Char 360kg £990 (275), R Hunter, Larne Lim 370kg £1010 (273), AS Millar, Antrim Char 360kg £960 (266), S Douglas, Limavady Char 370kg £970 (262), Patrick McSparron, Cushendun Char 360kg £940 (261), R Hunter, Larne Lim 380kg £970 (255), K Kidd, Broughshane (2) Char 370kg £940 (254), S Weatherup, Ballyclare Lim 370kg £940 (254), AS Millar, Antrim Char 380kg £960 (252), Malcolm Smith, Kells Lim 360kg £900 (250), John McAuley, Glenarm BB 360kg £900 (250), P McCammond, Larne Lim 400kg £980 (245), S Douglas, Limavady Char 390kg £955 (244).

Bulls/blks sold to:

0-300gs: John McAuley, Glenarm BB 250kg £705 (282), S Taylor, Ligoniel Char 290kg £760 (262), Wilbert Mills, Glenarm (3) Char 260kg £675 (259), local farmer Char 290kg £745 (256), A & M & V Armstrong, Straid Lim 260kg £635 (244), Matt Gingles, Kilwaughter (2) Lim 300kg £730 (243), R McCullough, Milebush Lim 250kg £600 (240), Robert Armstrong, Lisburn Ir 250kg £600 (240), Patrick McSparron, Cushendun Char 280kg £665 (237), Stephen Marshall, Ballymena Char 270kg £640 (237), R McCullough, Milebush Lim 300kg £710 (236), Paul McMullan, Dundrod Lim 290kg £685 (236), Stephen Marshall, Ballymena Char 300kg £700 (233).

301-350kgs: Robert McKeown, Broughshane BB 310kg £880 (283), Patrick McSparron, Cushendun Char 350kg £875 (250), Char 350kg £865 (247), Wilbert Mills, Glenarm (3) Char 340kg £835 (245), (2) Char 320kg £780 (243), S Taylor, Ligoniel Char 330kg £800 (242), A McErlean, Portglenone Char 320kg £770 (240), S Taylor, Ligoniel Char 320kg £760 (237), A Abbott, Lisburn Lim 350kg £830 (237), S Douglas, Limavady Char 310kg £735 (237), J Mills, Kilwaughter Char 330kg £780 (236), S Douglas, Limavady Char 330kg £780 (236), Stephen Marshall, Ballymena Char 340kg £790 (232).

351kg and over: Patrick McSparron, Cushendun Char 360kg £875 (243), S Douglas, Limavady Char 390kg £935 (239), Lim 360kg £850 (236), A Abbott, Lisburn Lim 370kg £870 (235), Robert McKeown, Broughshane Aub 370kg £860 (232), R Hunter, Larne Lim 370kg £860 (232), Patrick McSparron Char 360kg £830 (230), A Abbott, Lisburn Lim 380kg £850 (223), P McConnell, Lignoniel Char 360kg £800 (222), R McCullough, Milebush Lim 360kg £795 (220), Mrs A Henry, Antrim Lim 390kg £860 (220), A Kennedy, Millbrook Lim 400kg £870 (217), Mrs A Henry Lim 480kg £1040 (216), Patrick McSparron Char 380kg £805 (211), R McCullough, Milebush Lim 370kg £780 (210), A Abbott, Lisburn Lim 370kg £775 (209).

An entry of 801 sheep in Ballymena on Wednesday, 4th April resulted in another good trade. Fat hoggets sold to 508p for a pen of 16 Texels 23kg at £117 offered by Ian Montgomery, Glenwherry. Spring lambs sold to 600p for a pen of 12 Dorsets 23kg at £138 presented by T & J Mackey, Ballynure. Fat ewes sold to £100.

Fat hoggets (520): I Montgomery, Glenwherry 16 Tex 23kg £117 (508), Matt Gingles, Kilwaughter 8 Tex 22kg £107 (486), local farmer 26 Tex 22kg £107 (486), 5 Tex 22kg £107 (486), D Hamilton, Glenarm 6 Tex 22.5kg £109 (484), A Dobbs, Carrick 6 Tex 23kg £110 (478), L Weatherup, Carrick 23 Tex 24.5kg £115 (469), E & P McCormick, Cushendun 4 CB 23kg £107 (465), Wm Weir, Milebush 33 BF 23.5kg £109 (463), S Somers, Limavady 9 Tex 22kg £102 (463), T Rainey, Magherafelt 1 Tex 23kg £105 (456), A Beattie, Dunloy 19 Tex 26kg £117 (450), HV McCambridge, Carnlough 56 CB 26kg £116 (446), Miss J Gilliland, Muckamore 13 Tex 22kg £96 (436), A Kennedy, Millbrook 16 BF 23kg £100 (434), Brian Kennedy, Larne 12 BF 23kg £100 (434).

Spring lambs (54): T & J Mackey, Ballynure 12 Dor 23kg £138 (600), David McCaughan, Ballymoney 4 Suff 23kg £136 (591), Sammy Connor, Broughshane 9 Dir 23kg £129 (560), 2 Dor 23.5kg £128 (544), Amy McConnell, Templepatrick 4 Dor 22kg £110 (500), RC & JC Watson, Rasharkin 2 Suff 23.5kg £116 (493), Amy McConnell, Templepatrick 4 Dor 24.5kg £120 (489), TA Fenton, Rasharkin 2 Char 25.5kg £124 (486), Jacqueline McIlrath, Glarryford 4 Suff 19.5kg £94 (482), A Smyth, Moorfields 3 Dor 24kg £114 (475), E Alexander, Broughshane 4 Dor 25.5kg £118 (462), J McGuickan, Randalstown 4 Dor 23.5kg £104 (442).

Fat ewes (227)

1st Quality

Suff – £80-100

Tex - £80-£100

CB - £60-£78

BF - £40-£60