Bullocks selling to £1075 for 440kgs at Plumbridge

A strong trade for cattle again last week at Plumbridge with calves selling to £1075 for a 440kg bullock.

Sample prices:

Bullocks: Coyle Bros 440kg/£1075, 460kg/£1040, 380kg/£1025, 440kg/£980, 420kg/£970, 450kg/£960. B and M McCullagh 450kg/£1035, 420kg/£1000, 340kg/£910, B Kerlin 390kg/£860, 330kg/£825, M and S Conway 400kg£875, 420kg/£850, J J McAleer 370kg/£860, 330kg/£795, 300kg/£715, L McAleer 370kg/£805, 330kg/£650, N and J Black 390kg/£915, 390kg/£885, 350kg/£795, J Cartin 330kg/805, 310kg/£750, P Cartin 360kg/£830, C Armstrong 300kg/£640, 320kg/£650, 310kg/£620, D O’Brien 330kg/£685, 270kg/£580, 310kg/£575, Aubrey Hawkes 400kg/£800, 380kg/£750, M McCullagh 310kg£755, 320kg/£700.

Heifers: J J McAleer 380kg/£760, L McAleer 420kg/£870, 380kg/£800, C McAneney 300kg/£630, 370kg/£735, M McCullagh 250kg/£620, P Cartin 370kg/£725, C Armstrong 290kg/£740, M Clerkin 380kg/£770.