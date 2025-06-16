Keeping dry at the Mount Druid Rally on Saturdayplaceholder image
Keeping dry at the Mount Druid Rally on Saturday

9 pictures from the Mount Druid vintage rally

By The Newsroom
Published 16th Jun 2025, 11:00 BST
The rain didn’t dampen the community spirit at the Mount Druid rally at Ballintoy on Saturday.

Pictured at the Mount Druid rally in Ballintoy on Saturday. PICTURE: SAMANTHA FINNIGAN/MCAULEY MULTIMEDIA

Pictured at the Mount Druid rally in Ballintoy on Saturday. PICTURE: SAMANTHA FINNIGAN/MCAULEY MULTIMEDIA

Sam Brown pictured at the Mount Druid rally in Ballintoy on Saturday. PICTURE: SAMANTHA FINNIGAN/MCAULEY MULTIMEDIA

Pictured at the Mount Druid rally in Ballintoy on Saturday. PICTURE: SAMANTHA FINNIGAN/MCAULEY MULTIMEDIA

