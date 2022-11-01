Beef bred animals in keen demand at Omagh
There was a much larger entry in all departments at Omagh on Monday, with all beef bred animals in keen demand. Lighter dairy-bred animals attracted less interest.
Bullocks:
Anne Kelly, Carrickmore 850k £2060; 760k £1830, Patk. McDermott, Fintona 760k £1830; 705k £1800; 630k £1550, John Conroy, Beragh 730k £1740; 650k £1510; 600k £1430; 560k £1410, Sean McGinley, Ekra 525k £1400; 540k £1400, Patk. Daly, Carrickmore 540k £1440, P. Slevin, Clogher 610k £1600, K. McCann, Dunmoyle 525k £1370; 505k £1240; 550k £1330; 410k £1140, E. Armstrong, Fintona 535k £1375; 565k £1330, Chas. McShane, Donemana 520k £1300, E. Boland, Fintona 510k £1265; 530k £1280; 570k £1360, Dreenan Estates, 590k £1440; 570k £1340, Al. Armstrong, Dromore 515k £1250; 505k £1220, C. Gibson, Eglinton 560k £1360; 555k £1340; 450k £1160, G. McGirr, Trillick 660k £1600; 635k £1535, F. Ferris, Leglands 665k £1590, M. B. Monaghan, Dunamore 590k £1385, B&J. O’Kane, Drumquin 425k £1150, M. Cassidy, Lettercarn 470k £1210 and £1200, H. Wilson, Ardstraw 425k £1060; 465k £1120, Peter Connolly, Fintona 470k £1170; 475k £1160, G. Bradley, Mountfield 325k £1010; 310k £860; 370k £1000.
Heifers:
Most Popular
Patk. Sheerin, Donemana 720k £1600; 715k £1540; 615k £1430, Patk. Slane, Carrickmore 715k £1600, A. Kelly, Carrickmore 750k £1570; 735k £1560, Dreenan Estates 605k £1440; 570k £1340, G. Kirk, Drumlea 530k £1260, E. McWilliams, Seskinore 510k £1200; 495k £1170, B. O’Neill, Beragh 525k £1230; 495k £1190; 470k £1100, W. J. Donnell, Strabane 565k £1300; 515k £1180, N. Doherty, Killeter 545k £1230; 605k £1350; 520k £1160; 545k £1210, A. Armstrong, Dromore 600k £1350, D. McKinley, Newtown 570k £1280; 445k £1080, Anne Wilson, Newtown 590k £1290, K. Gallagher, Mountfield 440k £1390 (319ppk), I. Hetherington, Omagh 480k £1170, G. Devenney, Dromore 420k £1010; 435k £1010; 345k £930, Robt. Moore, Newtown 495k £1130, D. Begley, Creggan 355k £870.
Fat Cows:
H. B. Coll, Drumquin 790k £212, S. Doherty, Killleter 560k £212; 540k £199, McNulty Farms, Mountfield 510k £205; 550k £194; 640k £191, M. Teague, Dromore 640k £204, Patk. Teague, Greencastle 570k £204; 480k £209, M. Mullan, Mullaslin 620k £196; 640k £199, G. Rafferty, Carrickmore 730k £198; 640k £192, S. McCusker, Dromore 680k £193, Wm. Weir, Ederney 640k £192, R&M. Scott, Killymore 640k £189; 700k £185, T. R. Gilmore, Dromore 610k £187.
Weanlings:
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M. Heagney, Teebane £880; £860 and £840 Limousin Heifers; £790 Charolais Bull; £790 Blonde Bull, S. Deery, Castlederg £720 and £600 Limousin Bulls, T. Coulter, Kesh £670 Charolais Heifer; £680 Charolais Bull, J. Sawyers, Beragh £690 Charolais Bull, Ian Martin, Fintona £600 Fleckveih Heifers (4); £530 (3).
Dropped Calves:
Wm. Irvine, Lack £650 Limousin Bull, S. Crawford, Killeter £580 Charolais Bull, Blackiston Houstin Estates £580 and £540 Angus Bulls; £480 Angus Heifer, S. O’Connor Dromore £515 Charolais Bull, I. C. McConnell, Gortin £505 Limousin Bull, W. R. McCauley, Ballinamallard £490 Angus Bull, L. Sproule, Strabane £485 Limousin Bulls (3), C. Doherty, Killeter £440 Charolais Heifer, L. Hamilton, Drumlea £435 Charolais Heifer, M. McCaughey, Trillick £435 Angus Bull.