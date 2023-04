Beef bullocks sold to at 2310 for a 580kg CH and up to 310ppk for a 600kg CH at 1860. Light weights to 343ppk for a 390kg LIM at 1340.

Ballinamallard producer 520kg CH @1410, 415kg CH @1210, 540kg SIM @1580. Ederney producer 440kg CH @1210, 340kg CH @1100, 380kg CH @1290. Culkey producer 670kg BB @1780, 700kg CH @1970, 730kg CH @2070, 60kg CH @1900, 730kg AA @2060. Derrylin producer 430kg AA @1250, 460kg CH @1460. Kinawley producer 390kg CH @1340. Derrylin producer 440kg CH @1400, 390kg CH @1300. Newtown producer 505kg LIM @1430, 515kg AA @1340, 575kg AA @1340, 530kg AA @1250. Enniskillen producer 415kg CH @1270. Culkey producer 500kg AA @1520, 550kg AA @1600, 520kg HER @1540. Fivemiletown producer 480kg CH @1480, 365kg CH @1230, 500kg LIM @1520. Derrygonnelly producer 670kg CH @1810, 640kg BB @1730. Tempo producer 530 AA @1440, 475kg AA @1310, 550kg BB @1670. Newtown producer 620kg LIM @1750, 685kg CH @1760, 555kg CH @1540, 640kg LIM @1740, 610kg LIM @1700. Clabby producer 360kg LIM @1340, 350kg CH @1230, 390kg HER @1200. Tamlaght producer 505kg CH @1520, 480kg CH @1460, 480kg CH @1480, 500kg cH @1490, 490kg CH @1520. Lisballaw producer 540kg AA @1580. Maguiresbridge producer 490kg LIM @1590, 520kg LIM @1460, 490kg CH @1590, 560kg LIM @1590. Lisnaskea producer 700kg CH @1960, 750kg CH @2160. Letterbreen producer 470kg AA @1390. Garrison producer 470kg CH @1380, 420kg CH @1370. Brookeborough producer 470kg AA @1170, 440kg AA @1110. Kesh producer 805kg CH @2310, 780kg CH @2200

WEANLINGS

Latest prices

In the weanling ring bullocks sold from 700 to 1490 for a LIM 480kg , heifers sold from 650 to 1450 for a CH 466kg.

Ruling Prices: Garrison producer 320kg CH bull @1060, 330kg CH hfr @960, 295kg CH hfr @880, 306kg LIM bull @990, 405kg CH steer @1400, 266kg CH hfr @960, 278kg CH steer @950. Kesh producer 316kg CH steer @1090, 281kg CH steer @980, 317kg CH steer @970, 335kg CH bull @1070, 222kg HER hfr @610, 267kg HER bull @750, 280kg LIM hfr @900. Irvinestown producer 226kg CH hfr @870, 345kg CH hfr @980, 376kg CH steer @1240. Enniskillen producer 217kg CH bull @800, 222kg LIM bull @660, 286kg CH bul @950, 328kg CH steer @1050, 390kg CH hfr @1010, 394kg CH hfr @1060, 392kg AA hfr @1010, 364kg CH hfr @1050. Derrylin producer 287kg LIM steer @1050, 330kg CH hfr @1020, 314kg CH hfr @990, 330kg CH hfr @1000, 405kg DAQ @1250, 415kg DAQ steer @1210, 329kg DAQ steer @1110Fivemiletown producer 276kg CH bull @980, 420kg SH bull @1070. Derrylin producer 367kg DAQ bull @1160, 403kg DAQ hfr @1260, 336kg DAQ bull @1200. Irvinestown producer 392kg LIM hfr @1100, 359kg LIM hfr @1000, 380kg LIM hfr @1090, 371kg LIM hfr @1070, 466kg CH hfr @1450. Kinawley producer 400kg LIM steer @1320, 400kg LIM hfr @1190, 395kg LIM hfr @1180. Castlederg producer 480kg LIM bull @1490, 439kg LIM bull @1400, 379kg LIM hfr @1070. Lisnaskea producer 295kg SIM bull @890, 368kg SIM bull @900, 507kg SIM bull @1230. Ederney producer 367kg LIM steer @1100, 423kg LIM steer @1300, 436kg LIM steer @1200. Ballinamallard producer 346kg LIM hfr @1090, 256kg LIM hfr @720, 377kg LIM hfr @990

Heifers

Forward lots told to 326ppk for 515kg CH @1680, lighter weights sold from 230-337ppk paid for a 430kg CH @1450. Tempo producer CH 660kg @1930, CH 90kg @1730. Netown producer CH 600kg @1750. Fiveiletown producer CH 640kg @1760. Maguiresbridge producer CH 560kg @1660. Macken producer CH 515kg @1680, CH 500kg @1570, CH 470kg @1500. Derrylin producer CH 520kg @1600. Ballinamallard producer CH 550kg @1600, CH 540kg @1590. Enniskillen producer CH 430kg @1450, CH 440kg @1360, CH 400kg @1320. Fivemiletown producer CH 550kg @1550. Florencecourt producer LIM 470kg @1490, LIM 440kg @1310

CALVES

Beef bred bull calves from @200 to @345 for a AA, and hfrs to @345 for a BB. Roslea producer AA bull @345, AA bull @335. Enniskillen producer BB hfr @345, BB hfr @300. Maguiresbridge producer HER bull @275, HER bull @295, AA bull @315. Lisbellaw producer HER hfr @190, HER hfr @170. Tempo producer HER hfr @195, HER hfr @190. Strabane producer HER hfr @220, AA bull @270, AA bull @310. Derrygonnelly producer AA hfr @215, AA bull @200, AA bull @220

Suckler cows