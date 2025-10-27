Dairy stock sell to a top of £2880, at Rathfriland Co-op
The sale topped to £1270 for Hereford Bull Calf for a Castlewellan farmer.
Weanling Bull calves topped to £2220 for a 494kg Limousin from a Rathfriland farmer.
Fat Cows topped £2580 for a 718kg Blonde
A Springing Suckler Cow topped at £2180 Shorthorn.
Fat Bulls topped at £2080 Limousin. Dairy stock topped at £2880 Hol. Heifers topped at £2370 for 608kg Charolais. Bullocks topped at £2680 for 644kg Blue.
Dropped calves and young stock
Bull Calves
Castlewellan Farmer Hereford at £1270, Katesbridge Farmer Angus at £1100, Banbridge Farmer Angus at £1080, Dromore Farmer Hereford at £1070, Castlewellan Farmer Hereford at £1060, Ballynahinch Farmer Limousin at £1050, Dromore Farmer Blue at £1040, Katesbridge Farmer Blue at £1030, Castlewellan Farmer Hereford at £1020.
Heifer Calves:
Newry Farmer Charolais at £1000, Castlewellan Farmer Charolais at £960, Castlewellan Farmer Hereford at £950, Ballynahinch Farmer Simmental at £900, Castlewellan Farmer Charolais at £890, Katesbridge Farmer Blue at £880, Ballynahinch Farmer Simmental at £880, Katesbridge Farmer Blue at £880.
Weanling male calves:
Top Price per Kilo £6.12, Rathfriland Farmer Limousin 494kg at £2220, Angus 490kg at £2070, Newry Farmer Limousin 460kg at £2030, Rathfriland Farmer Limousin 436kg at £1940, Newry Farmer Limousin 494kg at £1900, Castlewellan Farmer Charolais 416kg at £1890, Portadown Farmer Limousin 388kg at £1830, Castlewellan Farmer Limousin 482kg at £1790, Charolais 394kg at £1790, Limousin 474kg at £1770.
Weanling Heifer Calves:
Top Price per Kilo £5.99, Castlewellan Farmer Limousin 456kg at £1930, Rathfriland Farmer Limousin 412kg at £1850, Warrenpoint Farmer Angus 458kg at £1810, Kilkeel Farmer Blue 380kg at £1780, Warrenpoint Farmer Angus 446kg at £1750, Castlewellan Farmer Limousin 342kg at £1690, Warrenpoint Farmer Angus 446kg at £1680, Castlewellan Farmer Limousin 404kg at £1680, Warrenpoint Farmer; Angus 464kg at £1650, Katesbridge Farmer Limousin 324kg at £1640.
Springing Suckler Cows:
Banbridge Farmer Shorthorn cow at £2180, Hol at £1660.
Dairy Stock:
Banbridge Farmer Hol at £2880, FCK at £2740, FCK at £2720, Hol at £2680, FCK at £2680, FCK at £2680, Hol at £2560, Hol at £2540, FCK at £2520, FCK at £2490.
Fat Cows:
Top Price per Kilo £3.61 Annalong Farmer Blonde 718kg at £2580, Dromore Farmer Blue 780kg at £2560, Annalong Farmer Blonde 666kg at £2400, Lurgan Farmer Saler 670kg at £2320, Leitrim Farmer Friesian 802kg at £2060, Downpatrick Farmer Hereford 720kg at £1930, Angus 778kg at £1860, Lurgan Farmer Charolais 656kg at £1790, Attical Farmer 682kg at £1700, Downpatrick Farmer Saler 542kg at £1695.
Fat Bulls:
Downpatrick Farmer, Limousin, 736kg at £2080, Ballyward Farmer Hereford 554kg at £1900, Hereford 562kg at £1880, Newcastle Farmer Blue 616k at £1600.
Heifers
Top Price per Kilo £4.43, Rathfriland Farmer Charolais 608kg at £2370, Dromara Farmer Limousin 586kg at £2310, Rathfriland Farmer Limousin 656kg at £2300, Dromara Farmer Angus 672kg at £2280, Limousin 692kg at £2270, Dromara Farmer Limousin 582kg at £2240, Rathfriland Farmer Limousin 626kg at £2240, Charolais 614kg at £2230, Limousin 570kg at £2150, Rathfriland Farmer Angus 570kg at £2140.
Bullocks
Top price per kilo £5.23, Ballymartin Farmer Blue 644k at £2680, Scarva Farmer Hereford 690kg at £2600, Rathfriland Farmer Blue 674kg at £2540, Castlewellan Farmer Limousin 798kg at £2540, Dromara Farmer Limousin 656kg at £2520, Rathfriland Farmer Charolais 688kg at £2450, Dromore Farmer Blue 674kg at £2420, Scarva Farmer Hereford 650kg at £2410, Castlewellan Farmer Friesian 756kg at £2380, Dromore Farmer Simmental 660kg at £2360.
Online bidding available via MARTBIDS.IE
Tuesday evening saw good show of sheep in town, Fat Ewes selling to a good trade this week again. Rathfriland farmer topped the sale at £7.49 a kilo for 15.1kg at £113, Fat ewes topped at £220 More ewes over the £210 mark this week with plainer ewes from £150 to £200.
Spring Lambs:
Crossgar Farmer 28k at £144, Corbet Farmer 27.2k at £140, Banbridge Farmer 29.5k at £140, Kilkeel Farmer 26k at £140, Newry Farmer 28.5k at £140, Hilltown Farmer 25k at £139, Banbridge Farmer 26.6k at £139, Rathfriland Farmer 24.7k at £137, Newry Farmer 24.9k at £137, Poyntzpass Farmer 26.5k at £137,
FAT EWES:
Dromara Farmer at £220, Castlewellan Farmer at £210, Hilltown Farmer at £200, Banbridge Farmer at £198, Ballyward Farmer at £180, Newry Farmer at £176, Newry Farmer at £168, Hilltown Farmer at £164, Crossgar Farmer at £160, Kilkeel Farmer at £150.
FAT RAMS:
Kilkeel Farmer at £132, Dromara Farmer at £130,