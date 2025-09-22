Fat cows to £2840 at Hilltown Saleyard
A large entry of cattle to Hilltown Mart on Saturday, 20th September saw fat cows sell to £2840, heifers to £2640 and bullocks to £2710.
Fat cows: Hilltown farmer £2840 for 794kg (358ppk), Castlewellan farmer £2820 for 766kg (368ppk) and £2810 for 766kg (367ppk), Castlewellan farmer £2780 for 774kg (359ppk), Rostrevor farmer £2490 for 726kg (343ppk), Castlewellan farmer £2150 for 696kg (309ppk), Dromara farmer £2100 for 712kg (295ppk), Attical farmer £1540 for 480kg (321ppk).
Cows and calves: Castlewellan farmer £2540 and £2470, Kilkeel farmer £2020, Attical farmer £1980.
Weanling bullocks: Kilkeel farmer £2400 for 460kg (522ppk), Dromara farmer £2100 for 406kg (517ppk), £1550 for 312kg (496ppk), £1480 for 350kg (423ppk), Kilcoo farmer £1400 for 306kg (457ppk), £1180 for 264kg (447ppk) and £1130 for 246kg (459ppk).
Heifers: Rathfriland farmer £2640 for 662kg (398ppk), Castlewellan farmer £2500 for 592kg (373ppk), Rathfriland farmer £2500 for 592kg (422ppk), Castlewellan farmer £1480 for 586kg (423ppk) and £2440 for 562kg (434ppk) and £2400 for 602kg (400ppk), Cabra farmer £2280 for 572kg (398ppk), Kilkeel farmer £2140 for 530kg (404ppk), Cabra farmer £2080 for 440kg (473ppk), Kilkeel farmer £2070 for 462kg (448ppk), Hilltown farmer £2020 for 376kg (537ppk), Mayobridge farmer £1980 for 488kg (406ppk), Cabra farmer £1940 for 490kg (396ppk), Cabra farmer £1940 for 446kg (435ppk) and £1920 for 452kg (4245ppk), Rathfriland farmer £1900 for 456kg (417ppk), Rathfriland farmer £1870 for 394kg (474ppk), Kilkeel farmer £1830 for 446kg (410ppk), Hilltown farmer £1770 for 402kg (440ppk), Cabra farmer £1750 for 408kg (429ppk), Bryansford farmer £1690 for 422kg (400ppk), Rathfriland farmer £1690 for 420kg (402ppk), Mayobridge farmer £1670 for 416kg (401ppk), Rostrevor farmer £1630 for 394kg (414ppk), Rostrevor farmer £1490 for 312kg (477ppk), Castlewellan farmer £1310 for 286kg (458ppk) and £1220 for 278kg (439ppk).
Bullocks: Mayobridge farmer £2710 for 680kg (398ppk), Rathfriland farmer £2700 for 650kg (415ppk), Mayobridge farmer £2690 for 678kg (397ppk) and £2650 for 626kg (423ppk), Cabra farmer £2540 for 564kg (450ppk), Castlewellan farmer £2500 for 600kg (417ppk), Hilltown farmer £2460 for 572kg (430ppk), Rostrevor farmer £2420 for 566kg (427ppk), Castlewellan farmer £2400 for 594kg (404ppk), Rostrevor farmer £2390 for 538kg (444ppk), Ballynahinch farmer £2380 for 496kg (479ppk), Cabra farmer £2370 for 502kg (472ppk), Ballynahinch farmer £2370 for 574kg (413ppk) and £2360 for 502kg (470ppk), Kilkeel farmer £2350 for 566kg (415ppk), Ballynahinch farmer £2350 for 526kg (447ppk) and £2330 for 554kg (421ppk), Mayobridge farmer £2320 for 530kg (437ppk), Ballynahinch farmer £2320 for 484kg (479ppk), Kilkeel farmer £2310 for 492kg (469ppk), Cabra farmer £2300 for 498kg (462ppk), Ballynahinch farmer £2260 for 498kg (454ppk), Hilltown farmer £2250 for 496kg (454ppk), Kilkeel farmer £2230 for 528kg (422ppk), Rathfriland farmer £2230 for 500kg (446ppk), Ballynahinch farmer £2170 for 516kg (420ppk) and £2090 for 482kg (434ppk), Rostrevor farmer £2020 for 448kg (451ppk), Bryansford farmer £1980 for 444kg (446ppk), Cabra farmer £1940 for 438kg (443ppk), Kilkeel farmer £1930 for 432kg (447ppk), Bryansford farmer £1770 for 354kg (500ppk), Rostrevor farmer £1760 for 342kg (514ppk).
A large entry of sheep to Hilltown Mart on Thursday saw fat ewes sell to £250 and breeding ewe lambs to £205.
Breeding rams: Castlewellan farmer £410, Rostrevor farmer £320.
Fat ewes: Markethill farmer £250, Kilkeel farmer £245, Rathfriland farmer £224, Rathfriland farmer £220, Kilkeel farmer £216, Hilltown farmer £210, Downpatrick farmer £200, Rathfriland farmer £188, Newry farmer £172, Hilltown farmer £166, Newry farmer £165, Downpatrick farmer £165, Banbridge farmer £164, Kilkeel farmer £162, Burren farmer £160, Markethill farmer £157, Hilltown farmer £150, Newry farmer £148.
Breeding ewe lambs: Hilltown farmer £205, £192 and £190, Rathfriland farmer £185, Hilltown farmer £185, £170, Burren farmer £168.
Fat lambs: Hilltown farmer £168 for 27kg (622ppk), Mayobridge farmer £160 for 22.7kg (705ppk), Burren farmer £152 for 24.5kg (620ppk), Kilcoo farmer £145 for 22.7kg (639ppk), Rathfriland farmer £144 for 24.6kg (585ppk), Burren farmer £143 for 21.3kg (671ppk), Hilltown farmer £142 for 21.5kg (660ppk), Burren farmer £140 for 23.2kg (603ppk), Hilltown farmer £139 for 22.8kg (610ppk), Hilltown farmer £139 for 23kg (604ppk), Rathfriland farmer £137 for 21.7kg (631ppk), Hilltown farmer £135 for 21.2kg (637ppk), Cabra farmer £135 for 22.1kg (611ppk), Rathfriland farmer £134 for 21.5kg (623ppk), Burren farmer £134 for 21.1kg (635ppk), Hilltown farmer £131 for 10.6kg (636ppk).
Store lambs: Rostrevor farmer £136 for 19.2kg (708ppk), Hilltown farmer £131 for 19.5kg (672ppk), Castlewellan farmer £131 for 20.2kg (649ppk), Downpatrick farmer £130 for 20kg (650ppk), Hilltown farmer £129 for 18.3kg (705ppk), Kilcoo farmer £127 for 17.7kg (718ppk), Hilltown farmer £127 for 18.6kg (683ppk), Hilltown farmer £126 for 18.3kg (689ppk), Banbridge farmer £125 for 18.5kg (676ppk), Kilcoo farmer £123 for 16.7kg (737ppk), Hilltown farmer £123 for 17.3kg (711ppk), Hilltown farmer £122 for 17.5kg (697ppk), Kilkeel farmer £122 for 16.6kg (735ppk), Kilcoo farmer £117 for 16.7kg (701ppk), Kilkeel farmer £116 for 15.1kg (768ppk), Kilcoo farmer £112 for 14.8kg (757ppk), Rostrevor farmer £112 for 15.2kg (737ppk), Hilltown farmer £108 for 15.3kg (706ppk).