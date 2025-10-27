Fat ewes to £228 at Hilltown Saleyard
Fat ewes:
Banbridge farmer £228, Rathfriland farmer £210, Kilkeel farmer £200, Kilcoo farmer £198, Rathfriland farmer £190 and £188, Kilcoo farmer £186, Cabra farmer £184, Rathfriland farmer £175, Ardaragh farmer £172, Cabra farmer £170, Kilcoo farmer £162, Ballyward farmer £160, Cabra farmer £154, Ballymartin farmer £150, Rathfriland farmer £148, Cabra farmer £142.
Fat lambs:
Kilcoo farmer £170 for 26kg (653ppk), Castlewellan farmer £164 for 21.5kg (763ppk), Kilkeel farmer £136 for 25kg (544ppk), Cabra farmer £133 for 23kg (578ppk), Killowen farmer £133 for 24.4kg (545ppk), Hilltown farmer £131 for 21kg (624ppk), Kilkeel farmer £131 for 22kg (595ppk), Cabra farmer £130.50 for 21.7kg (601ppk), Rathfriland farmer £130 for 22.5kg (578ppk), Kilkeel farmer £130 for 20.5kg (634ppk), Kilkeel farmer £130 for 21kg (619ppk).
Store lambs:
Newcastle farmer £132 for 17.3kg (763ppk), Rathfriland farmer £129 for 19kg (679ppk), Hilltown farmer £129 for 18.4kg (701ppk), £127 for 18.7kg (679ppk), Cabra farmer £125 for 18kg (694ppk), Leitrim farmer £124 for 17kg (729ppk), Hilltown farmer £121 for 14.7kg (823ppk), Cabra farmer £119 for 15.3kg (777ppk), Hilltown farmer £118 for 17kg (694ppk), Kilkeel farmer £116 for 16kg (725ppk), Kilcoo farmer £111 for 15kg (740ppk), Leitrim farmer £110 for 15.3kg (719ppk), Hilltown farmer £101 for 12kg (841ppk), Cabra farmer £94 for 13kg (723ppk).