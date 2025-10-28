Firm trade for store lambs at Markethill
Good quality heavy lambs sold to a top of 636p/k for 12 exceptional lambs at 25.8k at £164 from a Ballinderry farmer. Main demand from 540-575p for 15 lambs, 24k at £138 from a Tynan producer.
Good quality midweight lambs sold steadily from 590-644p/k for 20.2k at £130 from a Markethill producer. A Dungannon farmer received 625p/k for 20.4k at £127.50 and a Rathfriland farmer received 621p/k for 20.7k at £128.50.
Light store lambs sold to a top of 820p/k for 15k at £123 for a Markethill farmer, followed by 775p/k for 13.3k at £103 for a Benburb farmer. Main demand for good quality light store lambs from 680-760p/k.
Stronger stores sold to 712p/k for 17.2k at £122.50 for a Clogher farmer and 18.2k at £129.50 from a Loughgall farmer. All good quality strong stores sold steadily from 650-703p/k.
The 220 cull ewes sold to a top of £250. Main demand from £125-£195, with plainer types from £80 -£110 each.
HEAVY LAMBS
Ballinderry producer 25.8k £164 636p/k: Tynan producer 24k £138 575p/k: Whitecross producer 24.5k £139 567p/k: Lisburn producer 24k £136 567p/k: Warrenpoint producer 25.4k £143 563p/k: Ballinderry producer 24.6k £138 561p/k: Loughgilly producer 30k £168 560p/k: 24.9k £138 554p/k: Keady producer 24.8k £137 553p/k.
MIDWEIGHT LAMBS
Markethill producer 20.2k £130 644p/k: 20k £128 640p/k: Dungannon producer 20.4k £127.50 625p/k: Rathfriland producer 20.7k £128.50 621p/k: Cullyhanna producer 20.8k £129 620p/k: Armagh producer 20.2k £125 619p/k: Ballinderry producer 22.3k £136 610p/k: Armagh producer 21.3k £129 606p/k: Lisburn producer 20.5k £124 605p/k: Dungannon producer 20.4k £123 603p/k: Dungannon producer 22k £132.50 602p/k.
LIGHT STORE LAMBS
Markethill producer 15k £123 820p/k: Benburb producer 13.3k £103 775p/k: Markethill producer 15.5k £118 761p/k: 15.8k £119 753p/k: 14.4k £108 750p/k: 16.4k £120 732p/k: Hilltown producer 16k £117 731p/k: Markethill producer 16k £114 713p/k.
STRONG STORE LAMBS
Clogher producer 17.2k £122.50 712p/k: Loughgall producer 18.2k £129.50 712p/k: Rathfriland producer 18.4k £130 707p/k: Benburb producer 17.5k £123 703p/k: Newry producer 18k £126 700p/k: Mayobridge producer 17.3k £121 699p/k: Loughgall producer 18.15k £126.50 697p/k: Mayobridge producer 18.6k £128.50 691p/k.