BULLOCKS: Leggs producer 530kg CH @1720; Kilskeery producer 658kg AA @1830, 560kg LIM @1500; B’mallard producer 630kg AA @1690, 620kg LIM @1820, 576kg LIM @1760, 556kg CH @1690; Belleek producer 398kg CH @1410, 434kg CH @1320; Aughnacloy producer 524kg DAQ @1530, 594kg AA @1690, 472kg AA @1470; Kesh producer 388kg CH @1300, 372kg CH @1200; Augher producer 524kg CH @1680, 518kg LIM @1670, 460kg CH @1510, 516kg LIM @1680, 506kg LIM @1690; Derrylin producer 502kg CH @1720; Aghalane producer 502kg LIM @1700, 496kg CH @1680, 486kg LIM @1630; Kinawley producer 562kg LIM @1560, 558kg HER @1430; Ederney producer 592kg LIM @1660, 554kg CH @1770; Garrison producer 436kg CH 1400, 486kg CH @1620, 422kg CH @1380; Fivemiletown producer 560kg CH 1610, 350kg LIM @1150; Augnacloy producer 482kg CH @1600, 326kg LIM @1100; Derrylin producer 404kg CH @1390, 378kg CH @1290, 346kg BB @1160, 390kg CH @1390; Belleek producer 472kg CH @1600, 522kg CH @1510, 580kg CH @1550; Leggs producer 628kg BB @1910, 648kg CH @1900, 646kg CH @1850, 636kg CH @1780; Lisnaskea producer @466kg LIM @1310, 458kg LIM @1150

WEANLINGS

In the weanling ring steers and bulls sold from £800 to £1450 paid for a 420kg CH and hfrs ranged from £700 to £1300 for a 430kg CH

stock image

Ruling Prices: Derrygonnelly producer 363kg CH steer @1410, 332kg CH hfr @1130, 271kg CH steer @1100, 358kg CH steer @1270, 445 CH steer @1430, 430kg CH hfr @1300; Derrylin producer 365kg SIM hfr @1110, 345kg CH hfr @1050, 352kg CH hfr @1060; Letterbreen producer 390kg CH hfr @1140, 372kg CH steer @1160, 323kg CH hfr @1030, 400kg CH steer @1370, 366kg CH steer @1390, 376kg CH steer @1280, 350kg

CH hfr @1090; Enniskillen producer 320kg CH steer @1100, 302kg CH steer @1080, 368kg CH hfr @1100, 346kg CH hfr @1130, 315kg CH hfr @1000; Tempo producer 430kg CH hfr @1150, 411kkg LIM hfr @1110, 366kg CH hfr @1090; Derrylin producer 346kg CH hfr @1150, 336kg CH hfr @890, 415kg LIM hfr @1150, 352kg CH hfr @1040; Belleek producer 308kg CH steer @1000, 268kg CH steer @900, 324kg CH steer @1220, 302kg CH steer @1040, 379kg CH steer @1080; Garrison producer 385k CH hfr @1150, 263kg LIM hfr @770, 308k CH hfr @910, 425kg AA hfr @990, 442kg CH hfr @1260, 375kg CH steer @1270; Kesh producer 238kg CH steer @980, 239kg CH steer @820, 252kg CH steer @880; Florcecourt producer 365kg CH steer @1260, 306kg CH hfr @1030, 328kg CH hfr @960; Newtown producer 311kg CH steer @1050, 296kg CH steer @1110, 256kg CH steer @970; Enniskillen producer 404kg LIM steer @1250, 326kg LIM steer @1000, 313kg LIM; steer @1040; Letterbreen producer 446kg CH steer @1450, 369kg CH steer @1250, 415kg CH steer @1300

CALVES: Jan born BB hfr @245, Feb born BB hfr @365, BB hfr @270, BB hfr @355, AA hfr @190, AA hfr @115, HER bull @295, AA bull @215, March born SH hfr @160, SH hfr @130, AA hfr @100, HER bull @270, AA bull @245, FR bull @80, HER bull @230, SH bull @125.

Older calves sold to @560 for an Oct born CH bull and Hfrs to @430 for a Jan LIM

SUCKLER COWS

Sucklers cows sold to top of @2200 for DAQ CH with CH hfr at foot. Belcoo producer DAQ cow with CH hfr @2200, CH cow with CH hfr @2180; Enniskillen producer LIM cow with CH hfr @2100, LIM cow with LIM bull @1780; Ederney producer In-calf CH cow @1530

Heifers

Beef lots sold to 314ppk paid for a 638kg CH @2000, medium weights to 313ppk paid for a 540kg CH @1700, Light weights sold to 328ppk paid for a 408kg CH @1340; Clabby producer CH 650kg @2000, CH 638kg @2000, CH 628kg @1970; Enniskillen producer CH 690kg @1980, CH 670kg @1960; Lisnaskea producer CH 598kg @1850; Derrygonnelly producer CH 589kg @1720, CH 566kg @1690; Dugnannon producer CH 546kg @1700, CH 506kg @1550, CH 500kg @1460; M’veely producer CH 520kg @1530; Lisbellaw producer CH 500kg @1750; Kesh producer CH 514kg @1500, CH 430kg @1300, CH 430kg @1280; Culkey producer CH 538kg CH @1580; Newtown producer CH 490kg @1460, CH 500kg @1490; Derrylin producer CH 440kg @1320; Ederney CH 480kg @1430, CH 430kg @1310, CH 408kg @1340; Newtown producer CH 430kg @1390; F’lcourt; producer CH 390kg @1270