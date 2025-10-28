Great trade for cattle at Armoy
Steers sold to £2,360 paid to Mr Adam Campbell, Finvoy for a 640kgs Sim, Heifers sold to £2,090 for a 600kgs B/B from Mr J Walsh, Martinstown.
LEADING PRICES
STEERS
Adam Campbell, Finvoy, M/B, 640kgs £2,360. Wm Harkness, Crumlin, Char, 410kgs £2,050. Jas Pinkerton, Rasharkin, Char, 360kgs £1,600, 320kgs £1,530. Jas Delargy, Cushendall, A/A, 450kgs £1,960. Donal McKinley, Armoy, Char, 470kgs £1,950, 430kgs £1,840, 490kgs £1,950, 505kgs £2,090. Sydney Dobbin, Bushmills, HER, 440kgs £1,730, 510kgs £1,840, 530kgs £1,960. Richard McCaughan, Ballycastle, Lim, 350kgs £1,490, 460kgs £1,740, 500kgs £1,920. Jas McCaughan, Ballycastle, Lim, 350kgs £1,490, 460kgs £1,740, 500kgs £1,920. Jas Mulvenna, Glenarm, SHB, 380kgs £1,640, 340kgs £1,490. E Young, Armoy, Lim, 400kgs £1,660. W & T Munnis, Ballymoney, A/A, 560kgs £2,190, 540kgs £2,130, 570kgs £2,140, 510kgs £1,990, 590kgs £2,290, 490kgs £1,900, 530kgs £1,990, 550kgs £2,050. WJ & G Henry, Armoy, FKV, 500kgs £1,850, 505kgs £1,750. J McConaghy, Ballymoney, A/A, 440kgs £1,640, 410kgs £1,550, 460kgs £1,720, 440kgs £1,630. Ray Dunlop, Bushmills, Fres, 610kgs £2,020, 605jkgs £2,040, 600kgs £1,960. S O’Kane, Carnlough, SHB, 250kgs £1,220. John Todd, Ballycastle, Lim, 620kgs £2,310, 610kgs £2,240. Adam Campbell, Finvoy, M/B, 510kgs £1,880, 490kgs £1,830, 500kgs £1,870. Raymond Magee, Armoy, A/A, 600kgs £2,170, 600kgs £2,190. Wm Harkness, Crumlin, Lim, 180kgs £910. Pat McKendry, Armoy, A/A, 2, 300kgs £1,330, 2, £00kgs £1,300, 2, 330kgs £1,380, 2, 325kgs £1,360. WJ & G Henry, Armoy, HOL, 480kgs £1,980, 580kgs £2,050. Seaview Farms, Portrush, A/A, 3, 210kgs £880, 2, 230kgs £960, 2, 200kgs £850. Donal McKinley, Armoy, Lim, 510kgs £1,980, 490kgs £1,860. A White, Mosside, Hol, 530kgs £1,680, 480kgs £1,510. Jas McGuckian, Dunloy, Hol, 530kgs £1,650, 580kgs £1,810, 560kgs £1,660. B Devlin, Randalstown, A/A, 410kgs £1,590.
HEIFERS
Trevor Knox, Armoy, Lim, 460kgs £2,030, 380kgs £1,450, 370kgs £1,400, 350kgs £1,420, 400kgs £1,830, 320kgs £1,190. Jas Delargy, Cushendall, A/A, 460kgs £1,890, 400kgs £1,690. John Walsh, Martinstown, B/B, 570kgs £2,000, 660kgs £2,090, 660kgs £2,080, 605kgs £2,060. W & T Munis, Ballymoney, A/A, 500kgs £1,950, 520kgs £1,980, 510kgs £1,940. WJ & G Henry, Armoy, Lim, 500kgs £1,900. J McConaghy, Ballymoney, A/A, 380kgs £1,340, 420kgs £1,510. Ian Mathews, Ballintoy, Char, 330kgs £1,490, 350kgs £1,500, 330kgs £1,390, 330kgs £1,400, 370kgs £1,400. Michelle Wright, Carnlough, Lim, 300kgs £1,290. Alwyn Armour, Dromara, A/A, 400kgs £1,660. S Mathews, Bushmills, Char, 450kgs £1,900, 450kgs £1,970. SF Carson, Ballymena, SHB, 310kgs £1,190. Jean Darragh, Armoy, B/B, 370kgs £1,400, 340kgs £1,210. E Young, Armoy, Lim, 300kgs £1,280. Wm Harkness, Crumlin, B/B, 400kgs £1,430. A & D Jamieson, Ballintoy, A/A, 360kgs £1,450.
FAT COWS
K McVicker, Dervock, HOL, 530kgs £1,650. Philip McCormick, Cushendun, Char, 650kgs £1.860.
Sale every Monday night at 6.30pm. Watch live and bid with ‘Mart Eye.’