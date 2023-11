Watch more of our videos on Shots!

Beef cows sold to 216p 820kg at £1771 and 690kg at £1490, Friesian cows to 179p 570kg at £1014, Beef heifers to 268p 600kg at £1608, Beef bullocks to 297p 760kg at £2257 and to top per head of £2300 for 920kg. Friesian bullocks to 218p 650kg at £1417.

Beef cows

D & W Hume, Randalstown Lim 820kg £1771 (216) V McErlaine, Armoy Lim 690kg £1490 (216) HA Wilson, Newtowncrommelin Cha 770kg £1632 (212) A Marks, Portglenone Lim 600kg £1200 (200) TA Rodgers, Broughshane Lim 700kg £1400 (200) Matthews Bros, Lim 740kg £1420 (192) D Arrell, Sim 630kg £1203 (191) Matthews Bros, Lim 690kg £1255 (182) Reps M Workman, Kilwaughter Bel 700kg £1274 (182) JA McKillop, Cushendall Lim 710kg £1292 (182).

Friesian cows

D Wallace, Antrim 570kg £1014 (178) D & R Millar, 520kg £717 (138) D Scott, Coleraine 690kg £821 (119) R Steele Jnr, 620kg £725 (117) RJ Gage, Clough 770kg £862 (112) McGookin Farming, 620kg £682 (110) B McConnell, Doagh 660kg £726 (110) D& R Millar, 760kg £836 (110) J Gault, Ballyclare 720kg £784 (109) McGookin Farming, 610 gk£658 (108).

Beef Heifers

H McGilligan, Dungiven Lim 600kg £1608 (268) Cha 6440kg £1696 (265) Cha 650kg £1716 (264) M O’Neill, Cha 670kg £1762 (263) H McGilligan, Cha 610kg £1598 (262) Cha 670kg £1755 (262) M O’Neill, Cha 660kg £1716 (260) Cha 640kg £1664 (260) Cha 650kg £1690 (260) C Humphrey, Broughshane Her 650kg £1677 (258).

Beef Bullocks

Top per kg

G McMullan, Lim 760kg £2257 (297) A McLeister, Lim 740kg £2183 (295) J Dougan, Lim 790kg £2275 (288) HA Wilson, Lim 690kg £1925 (279) A McLeister, Lim 630kg £1751 (278) J Dougan, Ahoghill 710kg £1945 (274) B Harkness, Coagh Lim 850kg £2295 (270) G McMullan, Cha 810kg £2138 (264) B Harkness, Cha 790kg £2061 (261) WJ Hutchinson, Ballyclare Cha 660kg £1696 (257) RJ Anderson, Cullybackey Bel 710kg £1810 (255).

Top per head

B Harkness, Coagh Cha 920kg £2300, Lim 850kg £2295, J Dougan, Lim 790kg £2275, G McMullan, Lim 760kg £2257, A McLeister, Lim 740kg £2183, G McMullan, Cha 810kg £2138, B Harkness, Cha 790kg £2061, J Dougan, Lim 710kg £1945, HA Wilson, Lim 690kg £1925, A McLeister, Cha 760kg £1900, J Dougan, Cha 760kg £1900, RJ Anderson, Bel 710kg £1810, J Irwin, Ballymoney Bel 740kg £1783.

BALLYMENA, FRIDAY 27TH OCTOBER 2033

Dairy Cows

65 dairy cattle sold to £2350, leading prices as follows:

T Carlisle, Dundrod Fri £2350, J Watt, Templepatrick Fri £1800, K Wilkinson, Cookstown Fri £1700, S Jamieson, Broughshane Hol £1700, R S Robinson, Tandragee Hol £1650, S McClenaghan, Antrim Hol £1650, D & S Bayne, Cookstown Fri £1650, D Wilson, Ballycraigy Hol £1650.

Sucklers: A small entry of sucklers sold to £1380.

Calves: 315 dropped calves sold to £540 for bull calves, £560 for heifer calves and £320 for Fr bull calves.

Bulls

D Strange, Ballyclare St £540, P & B McVey, Magherafelt AA £485, I Montgomery, Glenwherry AA £480, S Tweed, Dunloy Lim £475, H McNeill, Ballygally AA £470, I Montgomery, Glenwherry AA £470 x2, £465, J Johnston, Ballinderry AA £450 x3, J McKeown, Ballymena BB £440, I Montgomery, Glenwherry AA £430, J Johnston, Ballinderry AA £430 x2.

Heifers

S Tweed, Dunloy Shb £560, J Johnston, Ballinderry AA £480, D Strange, Ballyclare St £465, H McNeill, Ballygally Sim £445, M Wilkin, Islandmagee AA £435, J McClure, Dundrod BB £425, I Mongomery, Glenwherry AA £390, J Johnston, Ballinderry BB £380.

Hol/Fr Bulls

D McCann, Lurgan Fri £320, P & B McVey, Magherafelt Hol £315, D McCann, Lurgan Fri £300, J McCann, Lurgan Fri £300, D Young, Saintfield Fri £285, S Pinkerton, Nutts Corner Hol £265, R J Gage, Clough Fri £250, D McCann, Lurgan Fri £250, J McKeown, Ballymena Fri £235, K Patterson, Bangor Hol £200, J McKeown, Ballymena Fri £195, W McKee, Portavogie Fri £180, R J Gage, Clough Fri £160 x2.

Weanlings

360 weanlings in Ballymena on Friday resulted in another very steady trade. Bullocks sold to £1160 over for a Lim 560kg at £1720 presented by D Andrew, Templepatrick. Heifers sold to £810 over for a Sim at 400kg at £1210 offered by P McConnell, Ligoniel.

Bullocks

Up to 300kg

S Taylor, Ligoniel Char 260kg £1120 (430), S Kerr, Kilwaughter Lim 270kg £1110 (411), S Taylor, Ligoniel Char 300kg £1220 (406), Sal 290kg £1150 (396), Char 270kg £1060 (392), 290kg £1110 (382), B & A McCammon, Magheramorne Lim 300kg £1110 (370), J Boyd, Bushmills Char 230kg £850 (369) x2, A Magill, Carnlough Char 290kg £1040 (358), S Hill, Carrickfergus Lim 240kg £850 (354), Parkmore Farms, Glenariffe Lim 300kg £1050 (350), S Hill, Carrickfergus Lim 300kg £1040 (346), H Boyd, Newtownabbey Lim 260kg £900 (346), B & A McCammon, Magheramorne Lim 290kg £990 (341), G Weir, Toomebridge Lim 290kg £990 (341).

301 to 350kg

Parkmore Farm, Glenariffe Lim 310kg £1130 (364), S McCullough, Broughshane Char 320kg £1160 (362), S Kerr, Kilwaughter Lim 320kg £1140 (356), S Boyle, Carrickfergus Char 330kg £1160 (351), A Magill, Carnlough Char 320kg £1120 (350), S Boyle, Carrickfergus Char 340kg £1170 (344), Parkmore Farms, Ballymena Lim 320kg £1070 (334), D Andrew, Templepatrick Lim 320kg £1040 (325), K Magorrian, Downpatrick Char 350kg £1130 (322), S Kerr, Kilwaughter Lim 350kg £1100 (314), Parkmore Farms, Glenariffe Lim 350kg £1100 (314), G Weir, Toomebridge Lim 350kg £1100 (314), Carrigeen Farms, Templepatrick Char 350kg £1090 (311), N Booth, Bushmills Lim 310kg £950 (306).

Over 351kg

S Kerr, Kilwaughter Lim 360kg £1200 (333), G Weir, Toomebridge Lim 370kg £1230 (332), 400kg £1270 (317), S Boyle, Carrickfergus Char 390kg £1220 (312), G Weir, Toomebridge Lim 400kg £1240 (310), D Andrew, Templepatrick Lim 460kg £1420 (308), M & A Guy, Limavady Lim 390kg £1200 (307), D Andrew, Templepatrick Lim 560kg £1720 (307), S Hill, Carrickfergus Lim 360kg £1100 (305), T A Rodgers, Broughshane Lim 380kg £1160 (305), H McCormick, Larne BB 410kg £1250 (304), P McConnell, Ligoniel Lim 390kg £1180 (302), Parkmore Farms, Glenariffe Lim 390kg £1180 (302), M & A Guy, Limavady Char 410kg £1240 (302), D Andrew, Templepatrick Lim 490kg £1470 (300).

Heifers

Up to 300kg

B & A McCammon, Magheramorne Lim 290kg £1050 (362), N Booth, Bushmills Char 210kg £745 (354), R Jordan, Glenavy Char 260kg £900 (346), S Hill, Carrickfergus Lim 250kg £850 (340), R Jordan, Glenavy Lim 290kg £960 (331), R Baxter, Ballyclare Char 230kg £750 (326), D McAuley, Ballyclare Sim 200kg £650 (325), S Boyle, Carrickfergus Char 300kg £970 (323), R Jordan, Glenavy Char 280kg £905 (323), R Topping, Kilwaughter Her 180kg £580 (322), R Shaw, Rasharkin Lim 280kg £900 (321), S McCullough, Broughshane Lim 280kg £900 (321), H Boyd, Newtownabbey Lim 280kg £895 (319), S Hill, Carrickfergus Lim 300kg £950 (316), J McAuley, Ballyclare Char 290kg £890 (306), R Baxter, Ballyclare Char 250kg £750 (300).

301 to 350kg

H Boyd, Newtownabbey Lim 310kg £1060 (341), S Boyle, Carrickfergus Char 340kg £1110 (326), R Jordan, Glenavy Lim 340kg £1080 (317), S Hill, Carrickfergus Lim 330kg £1035 (313), S Boyle, Carrickfergus Char 340KG £1060 (311), B & A McCammon, Magheramorne Lim 320kg £980 (306), A Magill, Carnlough Char 330kg £990 (300), S Boyle, Carrickfergus Char 330kg £990 (300), B & A McCammon, Magheramorne Lim 310kg £930 (300), P & C Connon, Ballymena Char 320kg £920 (287), S Hill, Carrickfergus Lim 310kg £890 (287), J Knox, Broughshane Lim 310kg £890 (287), H Boyd, Newtownabbey Lim 330kg £945 (286) x2, B Wharry, Glenarm Lim 310kg £870 (280).

Over 351kg

P McConnell, Ligoniel Sim 400kg £1210 (302), Parkmore Farms, Glenariffe Lim 390kg £1160 (297), A McCullough, Ballymena Sim 380kg £1065 (280), J Crawford, Glenariffe Lim 390kg £1090 (279), Parkmore Farms, Glenariffe Lim 400kg £1080 (270), P McConnell, Ligoniel Sim 400kg £1060 (265), T A Rodgers, Broughshane Lim 420kg £1100 (261), R French, Randalstown Sim 360kg £910 (252), S Marshall, Ballymena Lim 370kg £930 (251), 360kg £900 (250).

BALLYMENA, MONDAY 30TH OCTOBER 2023

Another good entry of 2200 sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a steady trade. Ewe lambs sold to £113, Store lambs to £98.50, Breeding sheep to £160, Rams to £720. Leading prices as follows.

Store lambs

WM R Boyle, Larne 2 Tex £98.50, S White, Cloughmills 27 Tex £98, A Davey, Broughshane 5 Tex £96, J Houston, 6 Tex £94, S White, 23 Tex £93, V McErlaine, 40 Suf £92, P McAleese, Ballymoney 8 Suf £92, D Kennedy, 13 Ham £90, V McErlaine, 35 Suf £90, D McIlwaine, 2 Mul £90, D McDonnell, 14 Mul £90, D Convery, Kilrea 3 Mul £90, M McNeill, Cushendun 30 Cha £89.50, D Magill, 6 Tex £89, 2 Cro £86.50. D McDonnell, 26 Mul £85.

Ewe lambs

JK Currie, Ballymena 7 Tex £113, W Warwick, Moorfields 6 Suf £108, G Gault, Doagh 12 Mul £108, J Connon, 12 Tex £106, 2 Tex £105, 8 Tex £101, W Warwick, 9 Tex £100.

Hoggets

J McGuickan, Randalstown 1 Dor £160, £145, W Dennison, 10 Cro £130, W Wright, Antrim 10 Cro £126, W Dennison, 10 Cro £125, 10 Cro £122, W Wright, Antrim 10 Cro £118.

Rams

R Magowan, Ballymoney 1 Tex £720, A Ross, Newtownards 1 Tex £680, S McConnon, 1 Suf £620, J Holden, Larne 1 BFL £450, £430, £420, R Magowan, Ballymoney 1 Tex £420, J Holden, 1 BFL £400, A Ross, 1 Suff £400, A Christie, 1 BFL £400, S McConnon, 1 Tex £370, D McLean, Antrim 1 Suf £320.

BALLYMENA, TUESDAY 31ST OCTOBER 2023

200 Store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £1160 over for a Char 630kg at £1790 presented by Glen Millar, Moneymore. Heifers sold to £730 over for a Char 520kg at £1250 offered by F O’Hara, Ballymena.

Heifers

0kg to 500kg

M Devlin, Randalstown Lim 300kg £785 (261) B Reid, Templepatrick Lim 380kg £950 (250) Lim 380kg £950 (250) T & S Reid, Crumlin Lim 380kg £950 (250) F O’Hara, Abe 440kg £1075 (244) Abe 490kg £1170 (238) J Black, Ballycastle Cha 480kg £1140 (237) M Devlin, Randalstown Lim 420kg £990 (235) F O’Hara, Lim 470kg £1090 (231) B Reid, Lim 350kg £810 (231) T & S Reid, Lim 350kg £810 (231) F O’Hara, Lim 480kg £1110 (231) B Reid, Lim 420kg £970 (231)J McErlain, Toomebridge 2xLim 370kg £850 (297).

500kg and over

F O’Hara, Ballymena Abe 510kg £1235 (242) Cha 520kg £1250 (240) D McAuley, Ballycastle 2x St 520kg £1240 (238) F O’Hara, Lim 510kg £1200 (235) J Emerson, Bangor Cha 550kg £1250 (227) S Graham, Lim 510kg £1150 (225) D Patterson, Crumlin Bel 550kg £1210 (220) J Emerson, Her 580kg £1240 (213) A Gaston, Sho 520kg £1110 (213) P Lavery, Aghalee Sim 620kg £1320 (212) J Emerson, Bangor 2xHer 590kg £1250 (211) 3x Abe 550kg £1165.

Bullocks

0kg to 500kg

D McMullan, Ballymoney Lim 500kg £1640 (328) Lim 490kg £1550 (316) F McCloy, Portglenone Lim 400kg £1240 (310) Lim 400kg £1210 (302) D McMullan, Lim 500kg £1500 (300) Lim 470kg £1380 (293) A McKnight, 2xSim 410kg £1180 (287) F McCloy, Lim 420kg £1160 (276) A Gaston, Ballymena Sho 500kg £1350 (270) J Dunlop, Cairncastle 2xAbe 370kg £990 (267) A Gaston, Sho 460kg £1190 (258) M Devlin, Lim 420kg £1080 (257)

500kg and over

D McMullan, Ballymoney Lim 530kg £1660 (313) Lim 560kg £1700 (303) Lim 560kg £1660 (296) Lim 530kg £1550 (292) Lim 540kg £1570 (290)Lim 520kg £1500 (288) Lim 590kg £1690 (286) A Foreman, Cha 560kg £1600 (285) D McMullan, Lim 560kg £1600 (285) G Millar, Cha 6330kg £1790 (284) D McMullan, Lim 520kg £1470 (282) A Foreman, Cha 570kg £1590 (279) D McMullan, Lim 540kg £1500 (277) A McCullough, Sim 540kg £1480 (274) J McKinstry, Ballyclare Lim 510kg £1390 (272) G Millar, Cha 640kg £1730 (270).

BALLYMENA, WEDNESDAY 1st NOVEMBER 2023

A smaller entry of 1264 sheep in Ballymena resulted in a sharper trade. Fat lambs sold to 500p for a pen of 9 Texels 21.5kg at £107.50 offered by N Feeney, Carnlough and to a top per head of £124 for 12 Texels 28kg from D Gaston, Carnlough. Fat ewes sold to £154.

Fat Lambs (1108)

Top per Kg

N Feeney, Carnlough 9 Tex 21.5kg £107.50 (500), A McClintock, Ballymena 3 Tex 22kg £109 (495), P McMullan, Carnlough 22 Tex 20kg £99 (495), C McAuley, Larne 11 Tex 23kg £113 (491), N Wilson, Ballymena 24 Tex 23kg £113 (491), W J McClintock, Broughshane 32 Tex 23kg £113 (491), S Bonnar, Broughshane 20 Cb 23kg £113 (491), R Davison, Broughshane 22 Cb 22kg £108 (490), G Martin, Broughshane 12 Tex 24.5kg £120 (489), L Campbell, Carnlough 8 Spd 24.5kg £120 (489), N Hamill, Aughafatten 2 Tex 22.5kg £110 (488), D Wylie, Broughshane 4 Tex 22.5kg £110 (488), C Irvine, Carrickfergus 22 Tex 22.5kg £110 (488), C McAllister, Moorfields 51 Tex 22.5kg £110 (488), W Wright, Antrim 34 Tex 22.5kg £110 (488), A Hull, Dromore 6 Tex 22.5kg £110 (488), K W Dickey, Ballyclare 9 Tex 21.5kg £105 (488), A Hunter, Broughshane 25 Tex 24kg £117 (487), J McQuiston, Ballymoney 37 Tex 24kg £117 (487), A Millar, Antrim 24 Tex 24kg £117 (487), J Lowe, Coagh 15 Tex 23.5kg £114.50 (487), W Warwick, Moorfields 21 Tex 22kg £107 (486), P Esler, Islandmagee 10 Tex 20kg £97 (485).

Top per head

D Gaston, Carnlough 12 Tex 28kg £124, A McClintock, Ballymena 6 Tex 28.5kg £120, A Millar, Antrim 14 Tex 25.5kg £120, G Martin, Broughshane 12 Tex 24.5kg £120, L Campbell, Carnlough 8 Spd 24.5kg £120, E Drummond, Ballynure 10 Tex 28kg £120, L & J Armstrong, Broughshane 11 CB 27kg £120, N McBurney, Moorfields 67 Char 24.5kg £118.50, W Thompson. Ahoghill 14 Tex 24.5kg £118, S McNabney, Clough 44 Tex 24.5kg £118, Antrim Estates, Glenarm 29 Cb 25.5kg £118, D Wylie, Broughshane 8 Tex 24.5kg £117.50, A Hunter, Broughshane 25 Tex 24kg £117, J McQuiston, Ballymoney 37 Tex 24kg £117, A Millar, Antrim 24 Tex 24kg £117, N Hamilton, Moorfields 20 Tex 24.5kg £117.

Fat Ewes (156)

1st Quality

Suff - £100-£146

Tex - £100-£154

CB - £78-£98