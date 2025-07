Latest prices from the rings at Ballymena

stock image

BALLYMENA, THURSDAY 24TH JULY 2025

250 beef cattle in Ballymena resulted in a terrific trade. Beef cows sold to 388p for 650kg at £2522, Fr Cows to 280p for 690kg at £1932 and Beef Heifers to 398p for 650kg at £2587. Beef bullocks to 422p for 680kg at £2869 and to a top per head of £3385 for 910kg and Fr Bullocks to 360p for 580kg at £2088. A beef Charolais bull made 344p for 1200kg at £4128.

Leading prices as follows:

Beef Cows

R Fulton, Dungiven Lim 650kg £2522 (388), T Clyde, Antrim Lim 760kg £2872 (378), W J & R J Cuthbert, Ballycarry Lim 700kg £2618 (374), J Hayes, Rasharkin Blo 830kg £3104 (374), J Gardiner, Ballymena Lim 540kg £1933 (358), W J & R J Cuthbert Lim 700kg £2506 (358), G Knowles, Gracehill Lim 570kg £2040 (358), R Fulton AA 660kg £2323 (352), S Heffron, Randalstown Lim 610kg £2110 (346), M Foster, Kells Sim 740kg £2553 (345), S Heffron Lim 620kg £2132 (344), P Quinn, Kircubbin Char 770kg £2618 (340) x2.

Fr Cows

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

T Adams, Rathkenny 690kg £1932 (280), 650kg £1703 (262), A T Lowry, Loughgiel 720kg £1728 (240), S Stewart, Newtownabbey 680kg £1632 (240) x2, W J Thompson, Glenwherry 660kg £1478 (224), A Park, Crumlin 670kg £1487 (222), R Cochrane, Bushmills 640kg £1420 (222), J Graham, Glenwherry 590kg £1298 (220), T Adams 580kg £1276 (220), S Stewart 670kg £1474 (220), A McNair, Ballyclare 610kg £1342 (220), A T Lowry, Loughgiel 550kg £1155 (210), L Stewart, Ballymena 560kg £1176 (210), J Adair, Kells 550kg £1155 (210).

Beef Heifers

G A McMaster, Broughshane Char 650kg £2587 (398), S McNeill, Broughshane Char 630kg £2444 (388), A Ross, Newtownards Char 610kg £2354 (386), 650kg £2483 (382), 600kg £2268 (378), S McNeill Lim 670kg £2532 (378), A Ross Sim 710kg £2669 (376), F Hilton, Ballymena Char 680kg £2550 (375), A Ross, Newtownards Char 570kg £2131 (374), 640kg £2393 (374), 630kg £2356 (374), G & J McEwen, Downpatrick Char 580kg £2169 (374), Lim 560kg £2094 (374), A Ross, Newtownards Lim 590kg £2194 (372), H J K & J Walls, Magherafelt BB 670kg £2492 (372), A Ross Char 650kg £2405 (370).

Beef Bullocks

Top per head

I Stewart, Bushmills Bel 910Kg £3385.20, A Smyth, Ballymoney Lim 940Kg £3374.60, V N Fleck, Broughshane Lim 800Kg £3368, J B McDevitt, Limavady Cha 800Kg £3168, G King, Lisnadill Cha 850Kg £3145, A Smyth, Cha 880Kg £3080, J B McDevitt, Lim 760Kg £3040, D Woodburn, Broughshane Cha 750Kg £2962.50, M Kelly, Maghera Cha 740Kg £2960, V N Fleck, Lim 740Kg £2937.80, R Thompson, Ballymoney Cha 760Kg £2933.60, D Woodburn, Cha 760Kg £2918.40, R Thompson, Lim 730Kg £2905.40, S Stewart, Newtownabbey, Her 760Kg £2903.20, R Fulton, Dungiven Lim 740Kg £2886, F McAuley, Toomebridge Lim 680Kg £2869.60.

Top per Kg

F McAuley, Toomebridge, Lim 680Kg £2869.60 (422), V N Fleck, Broughshane Lim 800Kg £3368 (421), E Henry, Stewartstown Bel 630Kg £2545.20 (404), M Kelly, Maghera Cha 740Kg £2960 (400), J B McDevitt, Limavady Lim760Kg £3040 (400), W Holland, Ballyclare Abe 630Kg £2520 (400), R Thompson, Ballymoney Lim 730Kg £2905.40 (398), V N Fleck, Lim 740Kg £2937.80 (397), E McIlwaine, Kilwaughter Lim 610Kg £2415.60 (396), M Kelly, Maghera Cha 680Kg £2692.80 (396), J McDevitt Cha 800Kg £3168 (396), D Woodburn, Broughshane Cha 750Kg £2962.50 (395), R Thompson, Cha 680Kg £2652 (390), J Henry, Antrim Cha 530Kg £2067 (390), I N McClelland, Coleraine Cha 660Kg £2574 (390), D Woodburn, Cha 690Kg £2691 (390).

Fr Bullocks

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

I W & A T McCaughey, Broughshane, 580Kg £2088 (360), E Henry, Stewartstown 630Kg £2104.20 (334), J Gardiner, Ballymena 640Kg £2099.20, local farmer 710Kg £2328.80 (328), E Henry, Stewartstown 630Kg £2041.20 (324), local farmer, 750Kg £2385, E Henry 650Kg £1989 (306).

BALLYMENA, FRIDAY 25TH JULY 2025

Dairy Cows

S Kennedy, Ballyclare Fri £3350, Fri £220, Fri £2200, L McClinton, Ballymena Fri £3000, Fri £1450.

Suckler Cows

H McCracken, Ballywalter Lim & hfr calf £4850, E C Smylie, Crumlin Sim & hfr calf £4650, H McCracken, Lim & hfr calf £4650, A Christie, Ballymoney Lim & bull calf £3800, R Purvis, Stewartstown Lim & hfr calf £3650, E C Smylie, Sim £ hfr calf £3300, Sim & bull calf £3250, A Christie, Ballymoney Bel & hfr calf £2150, Iri & hfr calf £1250.

Calves

Bull

A M Crawford, Ballynure Bel £1260, Abe £970, S Kennedy, Ballyclare Bel £1040, Bel £1020, Bel £1010, J & F Kyle Abe £1030, W J Booth, Newtownards Cha £1020, S McCann, Bangor Spk £995, Sim £980, J Dowds, Ballymena Her £990, Her £990, Her £980, Her £950, T Martin, Ballyfounder Abe £950, Abe £950, Abe £950.

Heifers

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

W J Booth, Newtownards Cha £1250, Cha £1160, Cha £1150, local farmer Lim £1010, R Adams, Ballymena Cha £1000, A M Crawford, Ballynure Bel £930, Bel £910, Bel £900, J Dowds, Ballymena Shb £890, Her £790, Her £790, J & M Wilson, Broughshane St £850. D Mallon, Toomebridge Abe £800, T Martin, Portaferry Bel £770, R & C Steede, Cullybackey Abe £755, Abe £755.

Holstein Freisian Bulls

R Montgomery, Parkgate £740, £740, £740, £740, £740, £740, £740, £740, A M Crawford, Carrickfergus £735, £735, £650, J Dowds, Ballymena £670, W Hoey, Ballymena £645, J & M Wilson, Broughshane £440, £440, £440.

Weanlings

Heifers

301 to 350Kg

M Foster, Kells Sim 340Kg £1800 (529), W J & R J Cuthbert, Ballycarry Lim 320KG £1650 (515), P McConnell, Belfast Lim 350Kg £1800 (514), R Mulholland, Dunmurry Cha 320Kg £1640 (512),K Bell, Broughshane Cha 310Kg (509), M Foster, Lim 350Kg £17500 (500), W & G Hanna, Ballymoney Sal 320Kg £1590 (496), T Mulholland, Cha 330Kg £1630 (493),D J McFerran, Dunloy Cha 320Kg £1570 (490), K Bell, Cha 350Kg £1710 (488), P Oneill. Toomebridge Cha 330Kg £1610 (487), W & G Hanna, Ballymoney Cha 310Kg £1510 (487), K Bell, Cha 330 £1590 (481), Cha 310Kg £1490 (480), F & R Auld, Newtownabbey Lim 340Kg £1620 (476), D Carlisle, Templepatrick Lim 320Kg £1520 (4750).

351 and over

K Bell, Broughshane Cha 390Kg £1870 (479), A Calwell, Ballymena Cha 400Kg £1900 (475), P Oneill, Toomebridge Cha 390Kg £1830 (469), F & R Auld, Newtownabbey Lim 370Kg £1720 (464), A Calwell, Ballymena Cha 390Kg £1800 (461), F J McDonnell, Martinstown Cha 480Kg £2200 (458), P McConnell, Belfast Cha 360Kg £1640 (455), A & L Douds, Ballymena Lim 370Kg £1670 (451), F J McDonnell, Cha 470Kg £2090 (444) A Calwell, Cha 370Kg £1640 (443), F J McDonnell, Cha 460Kg £1980 (430), A Calwell, Cha 470Kg £2020 (429), W J & R J Cuthbert, Ballycarry Lim 440Kg £1890 (429), J Luney, Doagh Lim 370Kg £1570 (424), Lim 370Kg £1550 (418), D & H Parks, Moira Lim 360Kg £1500 (416).

Calves

Bull

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

A M Crawford, Ballynure Bel £1260, Abe £970, S Kennedy, Ballyclare Bel £1040, Bel £1020, Bel £1010, J & F Kyle Abe £1030, W J Booth, Newtownards Cha £1020, S McCann, Bangor Spk £995, Sim £980, J Dowds, Ballymena Her £990, Her £990, Her £980, Her £950, T Martin, Ballyfounder Abe £950, Abe £950, Abe £950.

Heifers

W J Booth, Newtownards Cha £1250, Cha £1160, Cha £1150, local farmer Lim £1010, R Adams, Ballymena Cha £1000, A M Crawford, Ballynure Bel £930, Bel £910, Bel £900, J Dowds, Ballymena Shb £890, Her £790, Her £790, J & M Wilson, Broughshane St £850. D Mallon, Toomebridge Abe £800, T Martin, Portaferry Bel £770, R & C Steede, Cullybackey Abe £755, Abe £755.

Holstein Freisian Bulls

R Montgomery, Parkgate £740, £740, £740, £740, £740, £740, £740, £740, A M Crawford, Carrickfergus £735, £735, £650, J Dowds, Ballymena £670, W Hoey, Ballymena £645, J & M Wilson, Broughshane £440, £440, £440.

Weanlings

Bullocks

Up to 300kg

R Shaw, Rasharkin Lim 230kg £1480 (643), 240kg £1510 (629), D J McFerran, Dunloy Char 250kg £1520 (608), R Shaw Lim 260kg £1550 (596), F & R Auld, Newtownabbey Lim 250kg £1460 (584), R Shaw Lim 260kg £1510 (580), F & R Auld Lim 260kg £1510 (580), R Shaw Lim 290kg £1660 (572), D Carlisle, Templepatrick Lim 280kg £1580 (564), D J McFerran Char 270kg £1520 (563), R Shaw Lim 270kg £1510 (559), F & R Auld Lim 290kg £1590 (548), D Carlisle Lim 290kg £1580 (544), M Kelly, Newtowncrommelin Char 260kg £1390 (534), A & L Douds, Clough Lim 300kg £1590 (530).

301 to 350kg

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

K Bell, Broughshane Char 320kg £1900 (593), D Carlisle, Templepatrick Lim 320kg £1820 (568), F & R Auld, Newtownabbey Lim 330kg £1850 (560), D Carlisle Lim 310kg £1700 (548), P Gilmore, Kilrea Char 350kg £1890 (540), P McConnell, Ligoniel Lim 310kg £1670 (538), Char 320kg £1700 (531), Lim 310kg £1630 (525), T Mulholland, Dunmurry Lim 340kg £1780 (523), D Carlisle Lim 330kg £1700 (515), K Bell Shb 340kg £1750 (514), M Foster, Kells Lim 350kg £1780 (508), P Gilmore Lim 350kg £1770 (505), D Carlisle Lim 340kg £1700 (500).

Over 351kg

A Calwell, Clough Char 400kg £2200 (550), 400kg £2180 (545), A & L Douds, Clough Lim 420kg £2260 (538), T Mulholland, Dunmurry Char 360kg £1910 (530), D Carlisle, Templepatrick Lim 380kg £1980 (521), A Calwell, Clough Char 390kg £2030 (520), D Carlisle Lim 360kg £1860 (516), F & R Auld, Newtownabbey Lim 370kg £1890 (510), A & L Douds, Clough Lim 410kg £2060 (502), A Calwell Char 430kg £2160 (502), D Carlisle Lim 380kg £1780 (468), G & A O'Loan, Martinstown BB 440kg £2040 (463), F J McDonnell, Martinstown Char 460kg £2130 (463), G & A O'Loan Char 400kg £1850 (462).

BALLYMENA, MONDAY 28TH JULY 2025

Breeding Sheep

Sale toppers sold by L Conn, Limavady x20 Suf £230, x10 Suf £225, H Burgess, Newtownards x9 Mul £212, x8 Suf £185, x4 Tex £175, x4 Suf £168.

Ewe Lambs

Sale toppers sold by J Clarke, Gracehill x2 Spo £172, x3 Spo £160, x3 Spo £158, x2 Spo £142, x2 Spo £140, I Montgomery, Glenwherry x6 Tex £148, x10 Tex £144, G Christie, Claudy X1 Mul £135, C Fry, Ballymena x2 Tex £131.

Store Lambs

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

Sale toppers sold by R B & J H Kennedy, Dundrod x 39 Tex £130.50, S Gowdy, Carrickfergus x21 Tex £127.50, x37 Tex £120, M McKillop, Cushendall x60 Suf £127, X30 Suf £110, J E O’Kane x52 Suf £126, W McIlwaine, Ballyclare x23 Tex £125, C Fry, Ballymena x23 Tex £124, x8 Tex £81, D Alexander, Cushendall x19 Cha £106, J A McMullan, Ballymena x8 Cro £100.

Dorset Annual Premier Show and Sale

A good crowd in attendance for the 53rd annual premier show and sale held by the Northern Ireland Dorset Horn and Polled Dorset Club resulted in a great trade. In lamb Shearling Ewes topped at 750gns from Caroline McKeown, Ashvale, Ram Lambs to 2300gns also from the Ashvale flock and Ewe Lambs to 2700gns from Peter Breen, Ballymacnamee.

Leading prices as follows:

Ewe Lambs

P Breen, Ballymacnamee 2700gns

R McKeown, Ashvale 950gns

G Robson, Ballyhamage 900gns

E McClure, Mountdale 800gns

G Robson, Ballyhamage 750gns

R McKeown, Ashvale 750gns x2

Ram Lambs

R McKeown, Ashvale 2300gns

S Caldwell, Ballymaconnelly 1700gns, 1000gns

M & R Hall, Ballycraig 900gns

A & G Sloane, Dullaghan 860gns

W & K Carson, Downkillybegs 850gns

R McKeown, Ashvale 850gns

In - Lambs Shearling Ewes

R McKeown, Ashvale 750gns, 550gns

W McCully, Closkelty 520gns

BALLYMENA TUESDAY 29TH JULY 2025

An entry of 180 store cattle sold to a super trade. Bullocks sold to 547p per kg for a Lim 380kg at £2080 presented by Seamus O’Connor, Castlewellan. Heifers sold to 520p for a Char heifer 320kg at £1665 from the same seller.

Store Cattle

Bullocks

Up to 500Kg

S O’Connor, Castlewellan, Lim 380Kg £2080 (547), Cha 360Kg £1880 (522),Lim 330Kg £1690 (512), Lim 420Kg £2140 (509), Cha 420Kg (509), A McKnight, Antrim Sim 350Kg £1770 (505), S O’Connor, Lim 470Kg £2250 (478), Abe 420Kg £2010 (748), A McKnight, Lim 350Kg £1650 (471), S O’Connor, Abe 450Kg £2120 (471), A McKnight, Sim 370Kg £1730 (467), H O’Neill, Glenarm Sim 450Kg £2100 (466), S O’Connor, Abe 400Kg £1860 (465), Abe 369Kg £1810 (464), Abe 480Kg £2210 (460), Lim 420Kg £1880 (447).

Over 501Kg

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

S O’Connor, Castlewellan Lim 520Kg £2440 (469), Lim 510Kg £2390 (468), Abe 530Kg £2440 (460), R McCurdy, Broughshane Lim 640Kg £2840 (443), local farmer Cha 550Kg £2440 (443), S O’Connor, Lim 550Kg £2390 (434), Leo McFall, Ahoghill Cha 620Kg £2680 (432), R McCurdy, Lim 640Kg £2760 (431),L McFall, Cha 700Kg £3000 (428), local farmer Cha 550Kg £2340 (425), R McCurdy, Lim 670Kg £2840 (423), WM J & I Brown, Magherafelt Bel 510Kg £2150 (421), L Anderson, Kilwaughter Lim 580Kg £2420 (417), local farmer Cha 560Kg £2320 (414), L McFall, Lim 710Kg £2940 (414), L Anderson, Lim 580Kg £2400 £413.

Heifers

Up to 500kg

S O'Connor, Castlewellan Char 320kg £1665 (520), Lim 290kg £1460 (503), Char 320kg £1490 (465), A McKnight, Antrim Lim 340kg £1580 (464), S O'Connor Lim 360kg £1665 (462), 350kg £1590 (454), A McKnight Lim 320kg £1450 (453), S O'Connor Lim 430kg £1930 (448), 380kg £1690 (444), A McKnight Lim 350kg £1550 (442), S O'Connor Lim 330kg £1460 (442), 400kg £1740 (435), AA 380kg £1600 (421), Lim 430kg £1780 (414), G Rowney, Ballynure BB 440kg £1810 (411), Lim 400kg £1640 (410).

Over 501kg

Local farmer Lim 580kg £2490 (429), S O'Connor, Castlewellan AA 570kg £2380 (417), local farmer Lim 600kg £2490 (415), 590kg £2420 (410), 570kg £2310 (405), D Logan, Randalstown BB 560kg £2260 (403), , B Mathews, Clough Lim 570kg £2220 (389), local farmer Her 640kg £2480 (387), D Logan BB 540kg £2000 (370), 560kg £2070 (296), 530kg £1900 (358), Lim 600kg £2150 (358), H A N Acheson, Armoy Fr 510kg £1785 (350).

BALLYMENA, WEDNESDAY 30TH JULY 2025

Fat Lambs and Ewes- Sales Report

Just under 3000 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a steady trade. Fat lambs sold to 662p for a pen of Texels 22.5Kg at £149 offered by P J V Hamilton, Cushendun and a top per head of £169 for 7 27.5Kg Texels for William Rea, Ballyclare. Fat ewes sold to £270.

Fat Lambs

Top Per Kg

Advertisement Hide Ad

Advertisement Hide Ad

P J V Hamilton, Cushendun 3 Tex 22.5Kg £149 (662), 2 Tex 21Kg £138 (657), I Brown, Ballymena 3 Cha 20Kg £130 (650), A Ferguson, Kilsally 2 Tex 21.5Kg £139 ( 648), 12 Tex 21.5Kg £139.5 (648), A Hunter, Broughshane 2 Tex 23Kg £149 (647), M McClelland, Dough 5 Cha 20.5Kg £132 (643), A Wilson, Dungiven 21 Tex £132 (643), C McClelland, Doagh 22 Suf 19.5Kg £125 (643), A Wilson,24 Tex 18.5Kg £119 (643), L McGarry, Loughgiel 17 Tex 19.5Kg £124.5 (638), Local farmer 30 Cro 21Kg £134 (638), PG & M McBride, Moneymore 25 Tex 21Kg £134 (638), I Morrison, Dunloy 22 Tex £143 (635), R Wilson, Ballyclare 7 Tex 20.5Kg £130 (634), T Stewart, Cairncastle 45 Tex 20Kg £126 (632), R Carlisle, Templepatrick 13 Tex 20.5Kg £129.50 (631), J Lamont, Ballymena 12 Suf 19.5Kg £123 (630),I Hall, Larne 4 Tex 23Kg £145 (630), H Hall, Newtownabbey 19 Tex 23Kg £145 (630), P J Kane, Ballycastle 6 Tex 21Kg £132 (628), N Feeney, Carnlough 12Tex 23Kg £144 (626), P J Kane, 2 Tex £153 (624), K McConnell, Muckamore 24 Tex 21Kg £131 (623).

Top Per Head

William Rea, Ballyclare 7 Tex 27.5Kg £169, M McCann, Randalstown 5 Tex 28.5Kg £167, R Gingles, Kilwaughter 7 Tex 28Kg £165.50, P J Kane, Ballycastle 7 Tex 29Kg £163, R Wilson, Ballyclare 2 Tex 29Kg £162, P J Kane, Ballycastle 2 Tex 26.5Kg £156, J Buick, Kells 4 Cha 29.5Kg £156, Local farmer t Tex 27.5Kg £155, Robert Orr, Cloughmills 2 Tex 29.5Kg £155, Lucy Calderwood, Dunloy 8 Tex 26Kg £154, J W Bingham, Templepatrick 5 Tex 26.5Kg £154, P J Kane, 2 Tex 24.6Kg £153, R Kernaghan, Limavady 15 Tex 26.5Kg £153, J McCabe, Nutts Corner 20 Tex 25Kg £150, P McErlain, Armoy 4 Tex 25.5Kg £150, C McKee, Broughshane 1 Tex 25Kg £150, P Esler, Islandmagee 2 Tex 27Kg £150,W Adams 1 Bor 34Kg £150, M McCormick, Ballymena 6 Rom 28Kg £150, A Hunter, Broughshane 2 Tex 23Kg £149, P J V Hamilton, Cushendun 3 Tex 22.5Kg £149, J McQuiston, Ballymoney 7 Tex 24Kg £148, J Adams, Glaryford 4 Tex 24Kg £147.

Fat Ewes

Suff £185-£224

Tex £188-£270

CB £98-£194

BF £70-£130