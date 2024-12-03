Outstanding trade for cattle at Swatragh mart
Bullocks sold to 369p/kg for a Lim at 350kg (£1290) and to a top of £1780 per head for a BB at 618kg (288p/kg). Heifers sold to 331p/kg for a Lim at 236kg (£780) and to a top of £1430 per head for a BB at 528kg (271p/kg). Fat cows sold to 277p/kg for a BB at 632kg (£1750) and to a top of £1800 per head for a Lim at 700kg (257p/kg).
Cattle sale as normal next Monday 9th December - yard open from 8am and sale starting 12pm, all stock welcome!
Sample prices
Fat Cows (p/kg):
Maghera producer, BB 632kg £1750 (277), Maghera producer, Lim 700kg £1800 (257), Maghera producer, Lim 682kg £1740 (255), Drumsurn producer, Sim 542kg £1380 (255), Drumsurn producer, Lim 554kg £1370 (247), Claudy producer, Sim 470kg £1100 (234), Maghera producer, Lim 674kg £1550 (230), Swatragh producer, Sim 628kg £1440 (229), Maghera producer, SH 458kg £850 (186), Claudy producer, Sim 646kg £1190 (184), Garvagh producer, Lim 558kg £980 (176), Maghera producer, SH 550kg £960 (175), Drumsurn producer, AA 496kg £850 (171).
Cows and Calves:
Kilrea producer, CH cow with Lim heifer calf £2200, Kilrea producer, CH cow with Lim heifer calf £2020.
Heifers
up to 300kg (p/kg): Antrim producer, Lim 236kg £780 (331), Drumahoe producer, Lim 296kg £910 (307), Garvagh producer, AA 230kg £700 (304), Garvagh producer, AA 296kg £800 (270).
301 to 400kg (p/kg): Swatragh producer, Sim 400kg £1270 (318), Antrim producer, Lim 328kg £960 (293), Garvagh producer, CH 330kg £940 (285), Garvagh producer, AA 304kg £860 (283), Drumahoe producer, AA 334kg £940 (281), Bellaghy producer, Lim 350kg £900 (257).
401kg and over (p/kg): Swatragh producer, CH 434kg £1280 (295), Drumsurn producer, Lim 454kg £1270 (280), Swatragh producer, Sim 490kg £1360 (278), Swatragh producer, BB 528kg £1430 (271), Drumsurn producer, AA 464kg £1250 (269), Swatragh producer, CH 414kg £1110 (268), Bellaghy producer, Lim 434kg £1100 (253).
Bullocks
up to 300kg (p/kg): Swatragh producer, Lim 274kg £1000 (365), Magherafelt producer, Lim 296kg £1020 (345), Magherafelt producer, Lim 276kg £900 (326), Garvagh producer, Lim 300kg £950 (317), Antrim producer, Lim 290kg £840 (290).
301 to 400kg (p/kg): Swatragh producer, Lim 350kg £1290 (369), Magherafelt producer, Lim 302kg £1070 (354), Magherafelt producer, Lim 304kg £1050 (345), Garvagh producer, AA 306kg £990 (324), Swatragh producer, BB 388kg £1110 (286), Swatragh producer, BB 346kg £940 (272), Swatragh producer, BB 376kg £1020 (271), Drumahoe producer, Sim 332kg £870 (262), Drumahoe producer, Sim 336kg £870 (259), Stewartstown producer, BB 342kg £880 (257), Stewartstown producer, BB 352kg £900 (256), Stewartstown producer, AA 370kg £930 (251).
401 to 500kg (p/kg): Garvagh producer, CH 476kg £1620 (340), Garvagh producer, CH 486kg £1550 (319), Greysteel producer, CH 496kg £1550 (313), Greysteel producer, Lim 498kg £1550 (311), Drumahoe producer, Lim 470kg £1440 (306), Greysteel producer, Lim 458kg £1390 (303), Swatragh producer, BB 402kg £1100 (274), Tamlaght producer, BB 488kg £1320 (270), Drumahoe producer, Lim 442kg £1190 (269), Swatragh producer, BB 476kg £1250 (263), Swatragh producer, AA 458kg £1200 (262), Swatragh producer, BB 454kg £1160 (256).
501kg and over (p/kg): Garvagh producer, CH 518kg £1750 (338), Swatragh producer, BB 508kg £1550 (305), Swatragh producer, BB 544kg £1630 (300), Swatragh producer, BB 512kg £1520 (297), Swatragh producer, BB 594kg £1750 (295), Swatragh producer, BB 544kg £1600 (294), Swatragh producer, BB 530kg £1550 (292), Swatragh producer, BB 578kg £1680 (291), Swatragh producer, BB 560kg £1630 (291), Swatragh producer, BB 526kg £1530 (291), Swatragh producer, BB 528kg £1530 (290), Swatragh producer, BB 618kg £1780 (288), Swatragh producer, BB 520kg £1500 (288), Swatragh producer, BB 526kg £1500 (285), Swatragh producer, BB 584kg £1660 (284), Swatragh producer, BB 562kg £1590 (283), Swatragh producer, BB 538kg £1520 (283), Swatragh producer, BB 618kg £1700 (275).
Weekly Sheep Sale
Saturday, 30th November saw a great entry of over 1650 sheep presented for sale which resulted in another outstanding trade with over 1310 lambs and 340 fat ewes and rams on offer.
Fat ewes reached a top of £280 for a single ewe and rams to a top of £217 for a single ram with many lots of ewes and rams reaching outstanding prices.
Fat lambs sold to a top of £168 for a single lamb at 40kg and to a top of 658p/kg for a batch of 6 lambs at 18.7kg into £123. Store lambs sold to £114 for 3 lambs at 17kg (671p/kg).
Sheep sale as normal next Saturday 7th December - Yard open at 7am, Sale Starting 10:30am Sharp
Sample prices:
Heavy Weight Fat Lambs - 25kg and over (p/kg)
Stewartstown producer, 2 lambs 25kg £155 (620), Clady producer, 6 lambs 26.7kg £163 (610), Dungiven producer, 1 lamb 25kg £150 (600), Clady producer, 1 lamb 27kg £160.50 (594), Garvagh producer, 17 lambs 25.2kg £148 (587), Ballymoney producer, 9 lambs 25.5kg £149.50 (586), Clady producer, 1 lamb 25kg £146 (584), Curran producer, 4 lambs 27.5kg £160 (582), Dungiven producer, 1 lamb 27kg £157 (581), Cookstown producer, 2 lambs 25kg £145 (580), Upperlands producer, 3 lambs 26kg £149 (573), Stewartstown producer, 4 lambs 27.3kg £155.50 (570), Dungiven producer, 1 lamb 25kg £140 (560), Eglinton producer, 13 lambs 27kg £150 (556), Moneymore producer, 1 lamb 29kg £160 (552).
Mid Weight Fat Lambs - 21kg up to 25kg (p/kg):
Upperlands producer, 18 lambs 21.1kg £134.50 (637), Rasharkin producer, 2 lambs 23kg £145.50 (633), Clady producer, 1 lamb 23kg £145.50 (633), Omagh producer, 8 lambs 22kg £138.50 (630), Tobermore producer, 5 lambs 22kg £138.50 (630), Toomebridge producer, 24 lambs 22.1kg £139 (629), Swatragh producer, 10 lambs 21.3kg £133.50 (627), Draperstown producer, 2 lambs 24kg £150 (625), Garvagh producer, 16 lambs 22.2kg £138.50 (624), Dungiven producer, 33 lambs 21.7kg £135.50 (624), Garvagh producer, 15 lambs 21.3kg £133 (624), Castledawson producer, 15 lambs 23.1kg £143.50 (621), Dungiven producer, 2 lambs 22.5kg £140 (622), Omagh producer, 9 lambs 21.5kg £133.50 (621), Claudy producer, 7 lambs 24kg £149 (621), Garvagh producer, 20 lambs 22.9kg £142 (620).
Light Weight Fat Lambs/Heavy Store Lambs – 18kg up to 21kg (p/kg):
Maghera producer, 6 lambs 18.7kg £123 (658), Maghera producer, 9 lambs 20.3kg £133 (655), Dungiven producer, 2 lambs 18.5kg £121 (654), Garvagh producer, 4 lambs 20.3kg £129 (635), Maghera producer, 3 lambs 18.7kg £119 (636), Aghadowey producer, 3 lambs 20kg £127 (635), Garvagh producer, 7 lambs 18.2kg £115 (632), Swatragh producer, 1 lamb 19kg £120 (632), Claudy producer, 14 lambs 18.2kg £114.50 (629), Feeny producer, 19 lambs 19.3kg £121 (627), Swatragh producer, 9 lambs 18.2kg £114 (626), Dungiven producer, 20 lambs 21kg £131 (624), Dunloy producer, 8 lambs 20.3kg £126 (621), Claudy producer, 13 lambs 19.3kg £119.50 (619), Omagh producer, 16 lambs 18.9kg £117 (619).
Store Lambs - up to 18kg:
Draperstown producer, 12 lambs 14.3kg £97 (678), Dungiven producer, 3 lambs 17kg £114 (671), Swatragh producer, 3 lambs 16.3kg £106 (650), Kilrea producer, 4 lambs 16.3kg £100 (613), Dungiven producer, 2 lambs 15.5kg £92 (594), Maghera producer, 3 lambs 17kg £100 (588), Claudy producer, 16 lambs 16.1kg £94 (584), Garvagh producer, 1 lamb 17kg £97 (571), Maghera producer, 3 lambs 17.7kg £100 (565), Maghera producer, 5 lambs 16kg £90 (563), Loughgeil producer, 17 lambs 17.8kg £100 (562).
Fat Ewes:
Nuttscorner producer, 1 ewe £280, Nuttscorner producer, 1 ewe £256, Nuttscorner producer, 1 ewe £252, Lissan producer, 3 ewes £226, Coleraine producer, 1 ewe £222, Lissan producer, 5 ewes £210, Gulladuff producer, 1 ewe £206, Knockloughrim producer, 13 ewes £192, Clady producer, 3 ewes £188, Swatragh producer, 1 ewe £186, Dungiven producer, 1 ewe £167, Dungiven producer, 2 ewes £167, Maghera producer, 2 ewes £166, Knockloughrim producer, 8 ewes £163, Coleraine producer, 6 ewes £160, Eglinton producer, 8 ewes £160, Eglinton producer, 6 ewes £160.
Fat Rams
Ballycastle producer, 1 ram £217, Limavady producer, 1 ram £146, Limavady producer, 1 ram £142, Claudy producer, 1 ram £138, Omagh producer, 1 ram £138, Maghera producer, 1 ram £136.