Outstanding trade for cattle at Swatragh mart

By Ruth Rodgers
Published 3rd Dec 2024, 13:36 BST
Monday 2nd December saw a great entry of 125 quality cattle presented for sale which resulted in an outstanding trade for all stock on offer, super demand for fat cows. More cows required.

Bullocks sold to 369p/kg for a Lim at 350kg (£1290) and to a top of £1780 per head for a BB at 618kg (288p/kg). Heifers sold to 331p/kg for a Lim at 236kg (£780) and to a top of £1430 per head for a BB at 528kg (271p/kg). Fat cows sold to 277p/kg for a BB at 632kg (£1750) and to a top of £1800 per head for a Lim at 700kg (257p/kg).

Cattle sale as normal next Monday 9th December - yard open from 8am and sale starting 12pm, all stock welcome!

Sample prices

stock imageplaceholder image
stock image

Fat Cows (p/kg):

Hide Ad
Hide Ad

Maghera producer, BB 632kg £1750 (277), Maghera producer, Lim 700kg £1800 (257), Maghera producer, Lim 682kg £1740 (255), Drumsurn producer, Sim 542kg £1380 (255), Drumsurn producer, Lim 554kg £1370 (247), Claudy producer, Sim 470kg £1100 (234), Maghera producer, Lim 674kg £1550 (230), Swatragh producer, Sim 628kg £1440 (229), Maghera producer, SH 458kg £850 (186), Claudy producer, Sim 646kg £1190 (184), Garvagh producer, Lim 558kg £980 (176), Maghera producer, SH 550kg £960 (175), Drumsurn producer, AA 496kg £850 (171).

Cows and Calves:

Kilrea producer, CH cow with Lim heifer calf £2200, Kilrea producer, CH cow with Lim heifer calf £2020.

Heifers

up to 300kg (p/kg): Antrim producer, Lim 236kg £780 (331), Drumahoe producer, Lim 296kg £910 (307), Garvagh producer, AA 230kg £700 (304), Garvagh producer, AA 296kg £800 (270).

301 to 400kg (p/kg): Swatragh producer, Sim 400kg £1270 (318), Antrim producer, Lim 328kg £960 (293), Garvagh producer, CH 330kg £940 (285), Garvagh producer, AA 304kg £860 (283), Drumahoe producer, AA 334kg £940 (281), Bellaghy producer, Lim 350kg £900 (257).

Hide Ad
Hide Ad

401kg and over (p/kg): Swatragh producer, CH 434kg £1280 (295), Drumsurn producer, Lim 454kg £1270 (280), Swatragh producer, Sim 490kg £1360 (278), Swatragh producer, BB 528kg £1430 (271), Drumsurn producer, AA 464kg £1250 (269), Swatragh producer, CH 414kg £1110 (268), Bellaghy producer, Lim 434kg £1100 (253).

Bullocks

up to 300kg (p/kg): Swatragh producer, Lim 274kg £1000 (365), Magherafelt producer, Lim 296kg £1020 (345), Magherafelt producer, Lim 276kg £900 (326), Garvagh producer, Lim 300kg £950 (317), Antrim producer, Lim 290kg £840 (290).

301 to 400kg (p/kg): Swatragh producer, Lim 350kg £1290 (369), Magherafelt producer, Lim 302kg £1070 (354), Magherafelt producer, Lim 304kg £1050 (345), Garvagh producer, AA 306kg £990 (324), Swatragh producer, BB 388kg £1110 (286), Swatragh producer, BB 346kg £940 (272), Swatragh producer, BB 376kg £1020 (271), Drumahoe producer, Sim 332kg £870 (262), Drumahoe producer, Sim 336kg £870 (259), Stewartstown producer, BB 342kg £880 (257), Stewartstown producer, BB 352kg £900 (256), Stewartstown producer, AA 370kg £930 (251).

401 to 500kg (p/kg): Garvagh producer, CH 476kg £1620 (340), Garvagh producer, CH 486kg £1550 (319), Greysteel producer, CH 496kg £1550 (313), Greysteel producer, Lim 498kg £1550 (311), Drumahoe producer, Lim 470kg £1440 (306), Greysteel producer, Lim 458kg £1390 (303), Swatragh producer, BB 402kg £1100 (274), Tamlaght producer, BB 488kg £1320 (270), Drumahoe producer, Lim 442kg £1190 (269), Swatragh producer, BB 476kg £1250 (263), Swatragh producer, AA 458kg £1200 (262), Swatragh producer, BB 454kg £1160 (256).

Hide Ad
Hide Ad

501kg and over (p/kg): Garvagh producer, CH 518kg £1750 (338), Swatragh producer, BB 508kg £1550 (305), Swatragh producer, BB 544kg £1630 (300), Swatragh producer, BB 512kg £1520 (297), Swatragh producer, BB 594kg £1750 (295), Swatragh producer, BB 544kg £1600 (294), Swatragh producer, BB 530kg £1550 (292), Swatragh producer, BB 578kg £1680 (291), Swatragh producer, BB 560kg £1630 (291), Swatragh producer, BB 526kg £1530 (291), Swatragh producer, BB 528kg £1530 (290), Swatragh producer, BB 618kg £1780 (288), Swatragh producer, BB 520kg £1500 (288), Swatragh producer, BB 526kg £1500 (285), Swatragh producer, BB 584kg £1660 (284), Swatragh producer, BB 562kg £1590 (283), Swatragh producer, BB 538kg £1520 (283), Swatragh producer, BB 618kg £1700 (275).

Weekly Sheep Sale

Saturday, 30th November saw a great entry of over 1650 sheep presented for sale which resulted in another outstanding trade with over 1310 lambs and 340 fat ewes and rams on offer.

Fat ewes reached a top of £280 for a single ewe and rams to a top of £217 for a single ram with many lots of ewes and rams reaching outstanding prices.

Fat lambs sold to a top of £168 for a single lamb at 40kg and to a top of 658p/kg for a batch of 6 lambs at 18.7kg into £123. Store lambs sold to £114 for 3 lambs at 17kg (671p/kg).

Hide Ad
Hide Ad

Sheep sale as normal next Saturday 7th December - Yard open at 7am, Sale Starting 10:30am Sharp

Sample prices:

Heavy Weight Fat Lambs - 25kg and over (p/kg)

Stewartstown producer, 2 lambs 25kg £155 (620), Clady producer, 6 lambs 26.7kg £163 (610), Dungiven producer, 1 lamb 25kg £150 (600), Clady producer, 1 lamb 27kg £160.50 (594), Garvagh producer, 17 lambs 25.2kg £148 (587), Ballymoney producer, 9 lambs 25.5kg £149.50 (586), Clady producer, 1 lamb 25kg £146 (584), Curran producer, 4 lambs 27.5kg £160 (582), Dungiven producer, 1 lamb 27kg £157 (581), Cookstown producer, 2 lambs 25kg £145 (580), Upperlands producer, 3 lambs 26kg £149 (573), Stewartstown producer, 4 lambs 27.3kg £155.50 (570), Dungiven producer, 1 lamb 25kg £140 (560), Eglinton producer, 13 lambs 27kg £150 (556), Moneymore producer, 1 lamb 29kg £160 (552).

Mid Weight Fat Lambs - 21kg up to 25kg (p/kg):

Upperlands producer, 18 lambs 21.1kg £134.50 (637), Rasharkin producer, 2 lambs 23kg £145.50 (633), Clady producer, 1 lamb 23kg £145.50 (633), Omagh producer, 8 lambs 22kg £138.50 (630), Tobermore producer, 5 lambs 22kg £138.50 (630), Toomebridge producer, 24 lambs 22.1kg £139 (629), Swatragh producer, 10 lambs 21.3kg £133.50 (627), Draperstown producer, 2 lambs 24kg £150 (625), Garvagh producer, 16 lambs 22.2kg £138.50 (624), Dungiven producer, 33 lambs 21.7kg £135.50 (624), Garvagh producer, 15 lambs 21.3kg £133 (624), Castledawson producer, 15 lambs 23.1kg £143.50 (621), Dungiven producer, 2 lambs 22.5kg £140 (622), Omagh producer, 9 lambs 21.5kg £133.50 (621), Claudy producer, 7 lambs 24kg £149 (621), Garvagh producer, 20 lambs 22.9kg £142 (620).

Light Weight Fat Lambs/Heavy Store Lambs – 18kg up to 21kg (p/kg):

Hide Ad
Hide Ad

Maghera producer, 6 lambs 18.7kg £123 (658), Maghera producer, 9 lambs 20.3kg £133 (655), Dungiven producer, 2 lambs 18.5kg £121 (654), Garvagh producer, 4 lambs 20.3kg £129 (635), Maghera producer, 3 lambs 18.7kg £119 (636), Aghadowey producer, 3 lambs 20kg £127 (635), Garvagh producer, 7 lambs 18.2kg £115 (632), Swatragh producer, 1 lamb 19kg £120 (632), Claudy producer, 14 lambs 18.2kg £114.50 (629), Feeny producer, 19 lambs 19.3kg £121 (627), Swatragh producer, 9 lambs 18.2kg £114 (626), Dungiven producer, 20 lambs 21kg £131 (624), Dunloy producer, 8 lambs 20.3kg £126 (621), Claudy producer, 13 lambs 19.3kg £119.50 (619), Omagh producer, 16 lambs 18.9kg £117 (619).

Store Lambs - up to 18kg:

Draperstown producer, 12 lambs 14.3kg £97 (678), Dungiven producer, 3 lambs 17kg £114 (671), Swatragh producer, 3 lambs 16.3kg £106 (650), Kilrea producer, 4 lambs 16.3kg £100 (613), Dungiven producer, 2 lambs 15.5kg £92 (594), Maghera producer, 3 lambs 17kg £100 (588), Claudy producer, 16 lambs 16.1kg £94 (584), Garvagh producer, 1 lamb 17kg £97 (571), Maghera producer, 3 lambs 17.7kg £100 (565), Maghera producer, 5 lambs 16kg £90 (563), Loughgeil producer, 17 lambs 17.8kg £100 (562).

Fat Ewes:

Nuttscorner producer, 1 ewe £280, Nuttscorner producer, 1 ewe £256, Nuttscorner producer, 1 ewe £252, Lissan producer, 3 ewes £226, Coleraine producer, 1 ewe £222, Lissan producer, 5 ewes £210, Gulladuff producer, 1 ewe £206, Knockloughrim producer, 13 ewes £192, Clady producer, 3 ewes £188, Swatragh producer, 1 ewe £186, Dungiven producer, 1 ewe £167, Dungiven producer, 2 ewes £167, Maghera producer, 2 ewes £166, Knockloughrim producer, 8 ewes £163, Coleraine producer, 6 ewes £160, Eglinton producer, 8 ewes £160, Eglinton producer, 6 ewes £160.

Fat Rams

Ballycastle producer, 1 ram £217, Limavady producer, 1 ram £146, Limavady producer, 1 ram £142, Claudy producer, 1 ram £138, Omagh producer, 1 ram £138, Maghera producer, 1 ram £136.

Related topics:Maghera
News you can trust since 1963
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice