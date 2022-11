Beef cows sold to 259p for a Blue 840kg at £2175, Fr cows to 116p 620kg at £1029, Beef heifers to 274p 640kg £1753, Beef bullocks to 287p 760kg at £2182 and to top per head of £2366 for 870kg. Fr bullocks to 214p 670kg at £1433.

Beef cows: H Crawford, Moneyrea Bel 840kg £2175 (259) R Workman, Kilwaughter Lim 690kg £1780 (258) M McGoldrick, Lim 690kg £1669 (242) D Agnew, Templepatrick Lim 650kg £1560 (240) M McGoldrick, Lim 590kg £1386 (235) M McGoldrick, Bel 760kg £1778 (234) Mrs Moore, Crumlin Lim 670kg £1541 (230) R Johnston, Clough Lim 720kg £1627 (226) R Poots, Dromore Cha 600kg £1326 (221) M McGoldrick, Lim 700kg £1519 (217) A McErlean, Portglenone Lim 750kg £1627 (217).

Friesian Cows: A Bell, Nutts Corner 620kg £1029 (166) R McConaghie, Mosside 750kg £1230 (164) A Getty, Ballymoney 710kg £1121 (158) T & D Harris, Toome 660kg £1036 (157) O Magill, Crumlin 810kg £1271 (157) J & G Hamilton, Broughshane 670kg £1045 (156) R McConaghie, 560kg £873 (156) C Moody, Bushmills 680kg £1060 (156) S Jamieson, Broughshane 700kg £1078 (154) O Magill, Crumlin 660kg £1016 (154) M Smyth, Cloughmills 790kg £1208 (153).

Prices from Ballymena

Beef heifers: R Poots, Dromore Cha 640kg £1753 (274) I Davidson, Larne Lim 690kg £1856 (269) G Knowles, Gracehill Lim 580kg £1508 (260) JC McMillan, Cha 630kg £1612 (256) R Poots, Lim 630kg £1600 (254) M McGoldrick, Lim 660kg £1669 (253) R Poots, Dromore Lim 660kg £1650 (250) R Poots, Cha 530kg £1314 (248) H Forsythe, Ballynure Lim 620kg £1531 (247) JC McMillan, Lim 610kg £1494 (245).

Beef bullocks

Top per kg

M McGoldrick, Lim 760kg £2181 (287) J Beattie, Ballymoney Cha 640kg £1811 (283) JL McKinney, Maghera Lim 660kg £1854 (281) M McGoldrick Lim 790kg £2204 (279) M McGoldrick Lim 660kg £1828 (277) G McMullan, Lim 720kg £1987 (276) J Alexander, Ballygowan Lim 640kg £1760 (275) R Poots, Dromore Cha 690kg £1890 (274) H Crawford, Lim 590kg £1610 (273).

Top per head

M McGoldrick, Lim 870kg £2366, M McGoldrick, Abe 950kg £2308, M McGoldrick, Lim 790kg £2204, M McGoldrick, Lim 760kg £2181, M McGoldrick, Lim 800kg £2176, M McGoldrick, Lim 820kg £2148, J Alexander, Ballygowan Cha 770kg £2048, G McMullan Lim 750kg £2002, M McGoldrick, Lim 740kg £1998, G McMullan, Lim 720kg £1897.

BALLYMENA, FRIDAY 28TH OCTOBER 2022

Dairy Cattle

Seventy-five dairy cattle sold to £3050 for a calved heifer from Maurice Hughes, Kircubbin, second calvers to £2800. Yearling maiden heifers to £940.

Maurice Hughes, Kircubbin, Fri calved heifer £3050, Mr W Black, Aghadowey, Fri calved heifer £3000, W G Johnston, Belfast, Hol calved heifer £3000, Joseph Adams, Ballymena, Fri calved heifer £2980, David Wallace, Antrim, Hol calved heifer £2950 x2, W G Johnston, Belfast, Hol calved heifer £2880, Joseph Adams, Ballymena, Fri calved cow £2800, David Wallace, Antrim, Hol calved cow £2780, Thomas Carlisle, Dundrod, Fri calved heifer £2750, Barry McStravick, Gawleys, Fri calved heifer £2550, Mr W Black, Aghadowey, Fri calved heifer £2500, W G Johnston, Belfast, Hol calved cow £2500, Maurice Hughes, Kircubbin, Fri calved heifer £2450, Joseph Adams, Ballymena, Fri calved cow £2400, Maurice Hughes, Kircubbin, Fri calved heifer £2300.

Breeding Bulls

Breeding bulls sold to £2480 for a Herford.

J Martin, Lisburn Her £2480, J Kissack, Ballymena Abe £2220, £2200, £2000.

Suckler Cows

Suckler stock sold to £2320 for a Lim heifer with heifer calf.

B Paisley, Ballynure Lim & Heifer calf £2320, Lim & Bull calf £2220, W J Ervine, Newtownabbey Bel & heifer calf £2000, C Warwick, Moorfields Lim & Heifer calf £2000, A McAuley, Glenarm Lim & Heifer calf £1820, A Scott, Templepatrick Abe & bull calf £1780.

Calves

248 calves sold to £535 for a young Charolais bull, Heifer calves to £455 for a Belgian blue (5 months).

Bulls

W & A Patton, Newtownards Char £535, J S P & M Gibson, Aughafatten Lim £510, J & J Huey, Armoy Bel £475, A McBurney, Cloughmills Bel £455, A J Gardiner, Glenwherry Gal £450, A McBurney Bel £440, G & S O’Boyle, Randalstown Lim £405, H Alcorn, Limavady Bel £400, £395, S Wilson, Ballymena Spk £385, J & J Huey Bel £380, H Alcorn Char £380, G & I Currie, Randalstown Bel £375, D McKay, Broughshane Fkv £375, H Alcorn Bel £370, G B Patton, Newtonards Bel £340

Heifers

B Paisley, Ballynure Bel £455, J Maybin, Kells Fri £425, A J Gardiner, Glenwherry Gal £415, B Paisley Bel £410, £405, J Maybin, Fri £400, G B Patton Bel £380, S Pinkerton, Nutts Corner Fkv £380 x2, G B Patton Abe £375, J Maybin Fri £370, D McKay, Broughshane Fkv £370, S Pinkerton Hol £355 x3, P McConnell, Belfast Char £350.

Friesian/Holstein

S McCrystal, Maghera Hol £190, R J Gage, Clough Fri £165 x4, B Paisley, Ballynure Fri £155, R J Gage Fri £150 x4, B Paisley Fri £150.

Weanlings

An entry of 450 weanlings in Ballymena resulted in another super trade. Bullocks sold to £900 over for a Char 360kg at £1260 presented by J&P O’Kane, Carnlough. Heifers sold to £732 over for a Lim 440kg at £1760 offered by R Henry, Kilwaughter.

Heifers

Up to 300kg

M Henderson-Neill, Mosside Lim 210 £655 (311), D McAlister, Ballycastle Char 200kg £610 (305), J McAuley, Ballyclare Char 230kg £670 (291), D McGarel, Glenarm Char 270kg £780 (288), D McAlister Char 260kg £750 (288), R Millar, Gleno Char 300kg £860 (286), E O’Connell, Garvagh Lim 200kg £570 (285), H O’Connell, Garvagh Lim 200kg £570 (285), M McBurney, Ballyclare Sal 180kg £510 (283) x2, D McGarel Char 300kg £850 (283), T Mulholland, Dunmurry Char 270kg £760 (281), W & G Hanna, Ballymoney Char 270kg £750 (277), M Foster, Kells Char 270kg £750 (277), A V Magill, Carnlough Char 290kg £800 (275), D McGarel Char 290kg £800 (275).

301 – 350kg

E & A Holden, Larne Lim 310kg £895 (288), P & R McCullagh, Feeny Blo 310kg £870 (280), A V Magill, Carnlough Char 320kg £880 (275), W J Ervine, Newtownabbey Bel 310kg £840 (271), P & J O’Kane, Carnlough Char 330kg £880 (266), R Millar, Gleno Char 340kg £900 (264), P & J O’Kane Lim 310kg £820 (264), J McAuley, Ballyclare Char 340kg £895 (263), A V Magill Char 330kg £860 (260), W J Ervine Bel 350kg £910 (260), P & J O’Kane Lim 330kg £850 (257), 340kg £860 (252), W & D McClure, Dundrod Lim 340kg £860 (252), C Irvine, Carrickfergus Lim 310kg £780 (251), J McAuley Char 350kg £870 (248), 340kg £835 (245).

350kg +

R Henry, Kilwaughter Lim 440kg £1760 (400), Local Farmer, Lim 480kg £1760 (366), J McAuley, Ballyclare Char 360kg £895 (248), 370kg £910 (246), 410kg £1000 (243), B & A McCammon, Magheramorne Lim 390kg £940 (241), R Henry Lim 390kg £930 (238), Local Farmer, Char 490kg £1155 (235), K Molyneaux, Dundrod Lim 370kg £870 (235), P Kerr, Cloughmills Lim 510kg £1180 (231), Local Farmer, Shb 450kg £1040 (231), P Kerr Char 500kg £1155 (231), W & D McClure, Dundrod Char 390kg £900 (230), P Kerr Lim 540kg £1245 (230), Local Farmer, Char 430kg £990 (230), Lim 430kg £990 (230).

Bullocks

0 - 300kg

H O’Connell, Lim 230kg £770 (334) H O’Connell, Lim 230kg £770 (334) I Foster, Antrim Lim 230kg £730 (317) S Taylor, Belfast Cha 290kg £920 (317) P&J O’Kane, Carnlough Cha 240kg £755 (314) P&J O’Kane, Cha 260kg £810 (311) D O’Loan, Aughafatten Lim 190kg £590 (310) M McBurney, Sal 180kg £550 (205) P&J O’Kane, Carnlough Cha 260kg £790 (303) AV Magill, Carnlough Cha 280kg £850 (303) M Henderson-Neill, Lim 240kg £720 (300) R Millar, Larne Cha 290kg £870 (300) S Taylor, Belfast Cha 290kg £865 (298) R Millar, Larne Cha 290kg £860 (296) P&J O’Kane, Cha 270kg £800 (296) J Campbell, Carnlough Lim 270kg £800 (296).

301 – 350kg

P&J O’Kane, Carnlough Cha 310kg £1200, P McConnell, Belfast Cha 320kg £1080 (337) AV Magill, Ballymena Cha 310kg £945 (304) AV Magill, Cha 310kg £920 (296) T Mulholland, Dunmurry Cha 330kg £960 (290) S Taylor, Belfast Cha 320kg £930 (290) P&R McCullagh, Feeny Blo 310kg £890 (287) AV Magill, Carnlough Cha 330kg £940 (284) AV Magill, Cha 310kg £880 (283) J Campbell, Carnlough Lim 350kg £990 (282) B&A McCammon, Lim 320kg £905 (282) S Douglas, Limavady Cha 340kg £960 (282) T Mulholland, Dunmurry Cha 310kg £870 (280) EC Smylie, Crumlin Sim 320kg £890 (278).

350kg+

P & J O’Kane, Carnlough, Cha 360kg £1260 (350), P & J O’Kane, Carnlough, Cha 390kg £1200 (307), S Douglas, Limavady, Cha 360kg £1060 (294), J Campbell, Carnlough, Lim 350kg £990 (282), R Henry, Kilwaughter, Cha 410kg £1150 (280), W Ferguson, Newtownabbey, Lim 390kg £1080 (276), Kyle Molyneaux, Dundrod, Cha 420kg £1160 (276), J Campbell, Carnlough, Lim 380kg £1030 (271), M Ramsey, Ballyclare, Lim 360kg £975 (270), B & A McCammon, Magheramorne, Lim 360kg £970 (269), J Campbell, Carnlough, Lim 350kg £940 (268), P McConnell, Belfast, Cha 370kg £990 (267), M Ramsey, Ballyclare, Lim 350kg £930 (265), William & David McClure, Crumlin, Cha 350kg £905 (258), Kyle Molyneaux, Dundrod, Cha 420kg £1085 (258), P & J O’Kane, Carnlough, Lim 350kg £900 (257).

BALLYMENA, MONDAY 31ST OCTOBER 2022

An entry of 2000 sheep in Ballymena resulted in a super trade, Bredders sold to £180, Ewe lambs to £138, Store lambs to £99.50 and Rams to £440.

Breeders

W Mackey, Crumlin 2 Tex £180, R Dunlop, Portglenone 2 Suff £145, J Peoples, Carrickfergus 6 Cro £142, W Mackey, Crumlin 1 Tex £140, J Peoples, Carrickfergus 2 Cro £135, R Dunlop, Portglenone 1 Jacob £130, U Leslie, Claudy 8 Cro £130, G McEldowney, Draperstown 12 BF £130.

Ewe lambs

S Thompson, Glenarm 12 Suff £138, R Frazer, Rathfriland 9 Chev £132, 8 Chev £124, J Black, Ballycastle 9 Mule £121, 12 Mule £110, 15 Mule £106, 14 Mule £102, 6 Mule £102, 13 Mule £101.

Store Lambs

D J Fenton, Broughshane 28 Tex £99.50, A Hunter, Broughshane 21 Tex £99, N Montague, Glenariffe 14 Mule £98, D & F Kinney, Cushendall 6 Suff £96, S Thompson, Glenarm 30 Suf £95, J S A & H Ritchie, Ballymena 41 Char £95, D J Fenton, Broughshane 7 BF £94.50, J A O’Kane, Carnlough 52 Tex £93, R Frazer, Rathfriland 6 Chev £93, J Kane, Glenarm 22 Tex £92, B Coulter, Cullybackey 14 Suff £92, S O’Neill, Martinstown 26 Suff £91.50, D & F Kinney, Cushendall 7 Mule £91.50.

Rams

I McCluggage, Glarryford Char £440, W Mackey, Crumlin £340, D & A Sampson, Castledawson Tex £320, £280, Local Farmer Tex £280, D & A Sampson, Castledawson Tex £270, I McCluggage, Glarryford Suff £210, J Boyd, Doagh Rouge £190.

BALLYMENA, TUESDAY 1ST NOVEMBER 2022

Another good entry of 200 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a very steady trade. Bullocks sold to £1130 over fore a Char 750kg at £1880 offered by Sandra Hunter, Bushmills. Heifers sold to £800 over for a Char 620kg at £1420 presented by S Mulholland, Coleraine.

Heifers 0-500kg

Stuart Graham, Nutts Corner, Lim 390kg £965 (247), D O’Loan, Aughafatten, Lim 320kg £750 (234), D O’Loan, Aughafatten, Lim 320kg £730 (228), A J Wilson, Ballymena, Cha 470kg £1050 (223), D O’Loan, Aughafatten, Lim 270kg £595 (220), D O’Loan, Aughafatten, Lim 210kg £460 (219), Con Williamson, Glenavy, Bel 390kg £850 (218), Stuart Graham, Nutts Corner, Abe 500kg £1080 (216), I Suffern, Crumlin, Lim 470kg £1010 (214), T & S Reid, Crumlin, Lim 410kg £855 (208), Stuart Graham, Nutts Corner, Her 390kg £810 (207), D O’Loan, Aughafatten, Lim 270kg £560 (207), W R Wilson, Ballymena, Cha 430kg £890 (207), Con Williamson, Glenavy, Bel 500kg £1030 (206), I Suffern, Crumlin, Cha 480kg £970 (202), Stuart Graham, Nutts Corner, Abe 480kg £960 (200).

501kg+

S Mulholland, Aghadowey, Cha 620kg £1420 (229), Teenies Farm, Broughshane, Cha 520kg £1150 (221), A J Wilson, Ballymena, Lim 530kg £1170 (220), Stuart Graham, Nutts Corner, Lim 520kg £1140 (219), Teenies Farm, Broughshane, Cha 510kg £1110 (217), R & S McMullan, Broughshane, Sho 570kg £1230 (215), Stuart Graham, Nutts Corner, Sho 580kg £1250 (215), Con Williamson, Glenavy, Bel 530kg £1130 (213), Stuart Graham, Nutts Corner, Her 510kg £1080 (211), Teenies Farm, Broughshane, Cha £1150 (209), R & S McMullan, Broughshane, Her 550kg £1150 (209), R & S McMullan, Broughshane, Lim 520kg £1060 (203), R & S McMullan, Broughshane, Bel 530kg £1080 (203), N & J Coleman, Doagh, Bel 540kg £1100 (203), N & J Coleman, Doagh, Bel 540kg £1100 (203), Con Williamson, Glenavy, Bel 510kg £1025 (201).

Bullocks 0-500kg

D O’Loan, Aughafatten, Lim 220kg £610 (277), S Mulholland, Aghadowey, Cha 480kg £1265 (263), J Lavery, Aghalee, Cha 490kg £1230 (251), J Lavery, Aghalee, Cha 500kg £1240 (248), M/S R & J Park, Ballymena, Cha 500kg £1240 (248), P Irwin, Broughshane, Abe 460kg £1090 (237) x2, M/S R & J Park, Ballymena, Lim 460kg £1080 (234), Patrick Rowan, Aughafatten, Sim 470kg £1100 (234), B McCann, Toomebridge, Abe 430kg £1000 (232), M/S R & J Park, Ballymena, Bel 470kg £1090 (231), D O’Loan, Aughafatten, Lim 350kg £810 (231), D O’Loan, Aughafatten, Lim 350kg £810 (231), B McCann, Toomebridge, Abe 390kg £900 (230), D O’Loan, Aughafatten, Lim 340kg £780 (229), M/S R & J Park, Ballymena, Sim 450kg £1030 (228).

501kg+

Felix McKendry, Broughshane, Lim 540kg £1380 (255), Sandra Hunter, Bushmills, Can 600kg £1530 (255), H Carson, Dundrod, Lim 520kg £1320 (253), B McCann, Toomebridge, Lim 520kg £1310 (251), Sandra Hunter, Bushmills, Cha 750kg £1880 (250), Sandra Hunter, Bushmills, Cha 570kg £1420 (249), Felix McKendry, Broughshane, Lim 540kg £1340 (248), M/S R & J Park, Ballymena, Her 600kg £1480 (246), J Lavery, Aghalee, Cha 510kg £1250 (245), Sandra Hunter, Bushmills, Cha 570kg £1380 (242), E Mulgrew, Dromore, Cha 580kg £1390 (239), Sandra Hunter, Bushmills, Cha 630kg £1490 (236), B McCann, Toomebridge, Lim 510kg £1200 (235), Felix McKendry, Broughshane, Lim 550kg £1290 (234), M/S R & J Park, Ballymena, Lim 610kg £1430 (234), E Mulgrew, Dromore, Lim 560kg £1310 (233).

BALLYMENA, WEDNESDAY 2ND NOVEMBER 2022

An entry of 2705 fat sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a steady trade. Fat lambs sold to 494p for 6 Texels 19kg at £94 from A Clyde, Antrim and to a top per head of £119 for 34 heavy Texels presented by Robert Orr, Cloughmills. Fat ewes sold to £310.

Top per head

R Orr, Cloughmills 34 Tex 30.5kg £119, A McIlveen, Kells 320kg £118, S White, Cloughmills 19 Tex 25.5kg £117.50, PJ Kane, Ballycastle 1 Tex 340kg £117, L Calderwood, Dunloy 2 Tex £117, A & ME Graham, Carnlough 2 Tex 27.5kg £116, J Buick, Kells 16 Tex 26.5kg £115.50, J Barron, Carrickfergus 4 Tex 26kg £113.50, P Donnelly, Rathkenny 15 Tex 26kg £113, S Bonnar, Broughshane 1 Tex 25kg £112, L Calderwood, Dunloy 24 Tex 24kg £112, K Scullion, 9 Tex £112, J McIlrath, Ballymena 10 Tex 25.5kg £112, J McFall, Broughshane 12 Tex 25.5kg £112, S McNabney, Clough 27 Mul 26kg £112, G Martin, Broughshane 30 Tex 23kg £112.

Top per kg

A Clyde, Antrim 6 Tex 19kg £94 (494) G Martin, Broughshane 30 Tex 23kg £112 (487) S Currie, Larne 53 Tex 22kg £107 (486) J McAllister, Ballynure 12 Tex 21kg £101 (481) IW & AT McCaughey 20 Tex 23kg £110.50 (480) J Carey, Martinstown 49 Tex 20kg £96 (480) J McQuiston, Ballymoney 46 Tex 21.5kg £103 (479) J McCafferty, Larne 19.5kg £93 (476) N Higgins, Toomebridge 11 Cro 21kg £100 (476) G Scullin, 23 Tex 22.5kg £107 (475) J Bonnar, Broughshane 26 Tex 23kg £109 (473) C McCloskey, Dunloy 41 Tex 23kg £109 (473) S Fry, Kells 13 Tex 22kg £104 (472) local farmer, Ballymena 20 Tex £104 (472) A Wright, 15 Tex 19.5kg £92 (471) A Clyde, 19 Cha 22.5kg £106 (471)

Fat ewes 360

1st Quality

Suff £120-£155

Tex £150 - £310.

CB £100 - £138