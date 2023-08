400 Beef cattle in Ballymena on Thursday, 27th July resulted in a steady trade.

Friesian cows sold to 177p 720kg at £1274, Beef cows to 260p 790kg at £2054, Beef heifers to 293p 710kg at £2080, Beef bullocks to 294p 740kg £2175, top per head of £2548 for 980kg. Fr Bullocks to 212p for 620kg at £1314.

Friesian cows

Rosedernott Farm, Cloughmills 720kg £1274 (177) GA Rea, Ballymoney 650kg £1111 (171) Rosedernott Farm, 710kg £1157 (163) W Black, 640kg £1036 (162) B McConnell, Doagh 730kg £1153 (158) A & W McMaster, 820kg £1295 (158) Jacksons, Ballynure 700kg £1085 (155) W Black, 670kg £1038 (155) T J Turtle, 770kg £1193 (155) J Martin, 620kg £954 (154) AT McAuley, Bushmills 620kg £954 (154) L Nicholl, Randalstown 760kg £1155 (152) D McKay, Broughshane 720kg £1094 (152) D & D Robinson 700kg £1050 (150) 710kg £1065 (150) J Gault, Ballyclare 820kg £1230 (150).

Ballymena mart

Beef cows

Advertisement

Advertisement

C Mallon, Maghera Lim 790kg £2054 (260) S Martin, 660kg £1696 (257) P Turner, Maghera 860kg £2155 (246) D Andrew Lim 630kg £1524 (242) K Molyneaux, Crumlin 640kg £1446 (226) H A Wilson, Cha 820kg £1836 (224) D Andrew, Lim 660kg £1419 (215) R Robinson, Lim 790kg £1698 (215) M McCann, Lim 630kg £1354 (215) PA Clarke Coleraine Cha 640kg £1356 (212) Graham Bros, Lim 720kg £1512 (210) H Crawford, Bel 710kg £1491 (210) D Andrew, Lim 670kg £1400 (209) K Molyneaux, Cha 780kg £1575 (202) M McCann, Sim 780kg £1513 (194).

Beef heifers

A Ross, Newtownards Lim 710kg £2080 (293) R McIntyre Cha 640kg £1817 (284) A Ross, Bel 590kg £1622 (275) M Rafferty, Cookstown Cha 640kg £1728 (270) A Ross, Cha 590kg £1593 (270) M Rafferty, Cha 640kg £1689 (264) P Barry, Cha 650kg £1716 (264) D Andrew, Lim 590kg £1534 (260) S McGowan, Cha 710kg £1846 (260) A Ross, Lim 710kg £1846 (260) M Barry, Toome Lim 600kg £1560 (260) A Finlay, Clough Lim 550kg £1424 (259) A Ross, Lim 650kg £1670 (257) Bel 650kg £1664 (256) A Ross, Cha 650kg £1657 (255).

Beef bullocks

M Lucas, Antrim Lim 740kg £2175 (294) R Sands, Newry Cha 740kg £2094 (283) A Wright, Lim 650kg £1833 (282) B Spence, Crumlin Lim 630kg £1770 (281) D Wright, Lim 630kg £1764 (280) C Crawford, Clough Bel 690kg £1918 (278) R McCurdy, Broughshane Lim 640kg £1772 (277) R Sands, Cha 710kg £1966 (277) D Wright, Lim 580kg £1606 (277) R Robinson, Lim 600kg £1650 (275) Lim 670kg £1842 (275) R McCurdy, Broughshane Lim 680kg £1849 ( 272).

Top per head

J McKeen, Garvagh Lim 980kg £2548, MC Donaldson, Cha 900kg £2403, G Eakin, Cha 850kg £2244, MC Donaldson, Lim 890kg £2242, Cha 870kg £2192, M Lucas, Lim 740kg £2175, M C Donaldson, Cha 820kg £2148, R Sands, Cha 740kg £2094, MC Donaldson, Lim 760kg £2052, R Sands, Cha 750kg £2040, Cha 750kg £2025.

Friesian bullocks

Advertisement

Advertisement

M Wallace, Cloughmills 620kg £1314 (212) G Martin, 560kg £1176 (210) ML Patton, Ballymoney 610kg £1226 (201) Devlin Bros, Coagh 500kg £1000 (200) ML Patton, Ballymoney 610kg £1201 (197) 560kg £1097 (196) 610kg £1189 (195) M Wallace, 540kg £1047 (194) S Cameron, 610kg £1171 (192) A Rocke, Larne 700kg £1330 (190).

BALLYMENA, FRIDAY, 28 TH JULY 2023

Dairy

Dairy stock sold to £2050 for a calved heifer from D McNeilly, Randalstown.

D McNeilly, Hol £2050, A Geary, Armagh Mon £1640, R O’Loughlin, Swatragh £1380.

Breeding Bulls

A Forsythe, Portglenone, Abe £3400, L Campbell, Carrickfergus Abe £3300, A Adair, Antrim Cha £3250, A Forsythe, Abe £2700, A Scott, Templepatrick Abe £2500, A Forsythe Abe £2450, A Scott, Abe £2400, A Geary, Keady Mon £2400.

Sucklers

Advertisement

Advertisement

A good entry of suckler stock sold to £1900 for an angus heifer with heifer calf.

J Ferguson, Straid Abe & Hfr calf £1900, G Bradley, Coleraine Lim cow & bull calf £1880, J Steede, Ballymena Her cow & bull calf £1880, G Bradley, St cow & hfr calf £1820, S McAleese, Cullybackey Abe cow & bull calf £1800, O Crawford, Lim cow & bull calf £1750, S McAleese, Cha hfr & bull calf £1720, C Fleck, Clough Cha hfr in calf £1720, Sim hfr in calf £1640, D Crozier, Iri cow & bull calf £1600, A & J Jamieson, Bel cow & bull calf £1560, Bel cow & bull cow £1520.

Calves

Three hundred and fourteen lots in the calf ring sold to £860 for a partly reared Lim Bull, Heifer calves to £700 also for a partly reared Lim.

Bull calves

Local farmer, Lim £860, Local farmer, Lim £850, Ganaway Farms, Sim £800, Local Farmer, Lim £700, I Montgomery, Cha £690, W Campbell, Ballymoney Bel £680, H Thompson, Abe £670, F & S Hill, Randalstown Bel £620, Local Farmer, Lim £610.

Heifer calves

Advertisement

Advertisement

Local Farmer, Lim £700, Ganaway farms, Sim £695, Local farmer, Lim £690, Sim £680, Cha £675, Lim £660, Lim £630, W Campbell, Bel £610, W McConnell, Her £600, Local Farmer Cha £600.

Friesian bulls

F & S Hill, Ahoghill £330, D McIlwaine, Larne £300, W Campbell, £250, L Stewart, Ballymena £220, P Doherty, Coleraine 2x £210, W Campbell, £200, B Paisley, 2x £180, P Doherty £150, D McKay, Broughshane £135, A Magee Snr, Kilwaughter 9 Fr £130.

Weanlings

230 weanlings in Ballymena on Friday resulted in a steady trade. Bullocks sold to £930 over for a Char 340kg £1270 presented by Laura Ervine, Newtownabbey, heifers sold to £1090 over for a Lim 280kg at £1370 also offered by Laura Ervine.

Bullocks

0kg to 300kg

J Steel Jnr, Glenavy Lim 290kg £1040 (258) Lim £980 (337) S Shaw, Ballymena Lim 280kg £940 (335) S McAuley, Cha 160kg £510, Cha 220kg £690 (313) R Shaw, Ballymena Lim 290kg £900 (310) Lim 260kg £780 (300) J Mulvenna, Lim 160kg £475 (296) R Shaw, Lim 250kg £740 (296).

301kg to 350kg

Advertisement

Advertisement

L Ervine, Cha 340kg £1270 (373) R Shaw, Ballymena Lim 340kg £1080 (317) J Steele Jnr, Cha 350kg £1100 (314) 350kg £1090 (311) Cha 340kg £1040 (305) Cha 350kg £1060 (302) B Blaney, Lim 320kg £960 (300) B Laverty, Cha 330kg £880 (266) R Shaw, Ballymena Abe 320kg £835 (260).

351kg and over

B McCann, Portglenone Lim 390kg £1200 (307) Shaws Hill Farm, Sim 410kg £1220 (297) B Laverty, Cha 360kg £1070 (297) A Scott, 2x Abe 400kg £1180 (295) Caldwell, Clough Cha 400kg £1170 (292) B Blaney, Lim 380kg £1100 (289) A Scott, 3x Abe 420kg £1210 (288).

Heifers

0kg to 300kg

L Ervine, Newtownabbey Lim 280kg £1370 (489) Sim 300kg £990 (330) SJ Duncan, Cha 260kg £830 (319) L Ervine, Sim 300kg £950 (316) J Steele Jnr, Lim 290kg £890 (306) J Mulvenna, Lim 170kg £500 (294) P Kerr, Cloughmills Cha 270kg £760 (281) J Mulvenna, Lim 210kg £590 (281) SJ Ducan, Cha 290kg £780 (269) P Kerr, Cha 270kg £710 (263).

301kg to 350kg

J Steele Jnr, Lim 320kg £1000 (312) Lim 320kg £970 (303) Cha 330kg £1000 (303) P Keer, Cloughmills Bel 340kg £1005 (295) B McCann, Lim 310kg £915 (295) P McCann, Lim 350kg £1020 (291) J Steele Jnr, Lim 320kg £905 (282) D Davidson, Ballymena Bel 340kg £960 (282) B Blaney, Cha 350kg £945 (270) FG Jennings, Bel 330kg £880 (266).

351kg and over

Advertisement

Advertisement

J Steele, Jnr Lim 430kg £1300 (302) Shaws Hill Farm, Kells 2xCha 360kg £1060 (294), I & C Hunter, Straid Cha 380kg £1080 (284) J Montgomery, Lim 360kg £1010 (280) I & C Hunter, Cha 380kg £1050 (276) Cha 410kg £1085 (264) S Haw Farm Farms, Kells Sim 400kg £1040 (260) I & C Hunter, Cha 420kg £1080 (257) J Steele Jnr Lim 430kg £1080 (251).

BALLYMENA, MONDAY 31 ST JULY 2023

An entry of 1280 sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a sharper trade. Store lambs to £95.50, Ewe lambs to £152 and Breeders to £194.

Store lambs

G Rankin, Millisle 2 Suf £95.50, M McDonnell, Antrim 12 Tex £93, R Hanna, Ballymena 21 Tex £91, A & M E Graham, Carnlough 16 Dor £90, M Patterson, Nutts Corner 30 Tex £90, AV Magill, Carnlough 50 Suf £89.50, RB & JH Kennedy, Dundrod 60 Tex £89, R Loughery, 76 Mul £88.50, J Magee, Kilwaughter 40 Mul £87.50, AV Magill, Carnlough 50 Suf £87, R McAuley, Cushendall 44 Suf £86.50, D Ward, Glenarm 16 Mil £85, R McKeown, Broughshane 11 Tex £84.50, D Rodgers, Ballymena 12 Suf £84, 12 Suf £83.50, H Park, Ballymena 7 Tex £81.

Ewe lambs

B Moorehead, 3 Dor £152, 3 Dor £145, A Kerr, 8 Mul £138, M McKillop, Cushendall 12 Suf £105, Suf £102.

Hoggets

Advertisement

Advertisement

E McNeilly, Gracehill 4 Suff £194, 6 Suff £194, A Morrison, Ballynure 2 Dor £185, E McNeilly, Gracehill 6 Suff £178, J Thompson, Bushmills 12 Tex £165, 10 Tex £155.

BALLYMENA, TUESDAY 1ST AUGUST 2023

An entry of 240 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a steady trade. Bullocks sold to £1030 over for a Charolais 470kg at £1500 presented by Hugh Osbourne, Dervock, heifers sold to £960 over for a Limousin 520kg at £1480 offered by Graham Bros, Aughafatten.

Heifers

Up to 500kg

R Shaw, Rasharkin Lim 310kg £815 (262), J G Robinson, Dunloy Char 470kg £1230 (261), Lim 480kg £1240 (258), M Smith, Kells Lim 440kg £1105 (251), S Hunter, Bushmills Char 380kg £950 (250), 420kg £1050 (250), 470kg £1170 (248), D Knox, Coleraine Lim 320kg £795 (248), 320kg £790 (246), S Hunter, Bushmills Char 470kg £1160 (246), H Osbourne, Dervock Sal 480kg £1160 (241), M Crawford, Randalstown AA 490kg £1180 (240) x2.

Over 501kg

Graham Bros, Aughafatten Lim 520kg £1480 (284), J Smyth, Randalstown Char 560kg £1490 (266), H Osbourne, Dervock Char 540kg £1400 (259), Graham Bros, Aughafatten Lim 550kg £1390 (252), J Smyth, Randalstown Char 540kg £1350 (250), T Christie, Cloughmills Char 570kg £1380 (242), Graham Bros, Aughafatten Lim 540kg £1290 (238), J Hill, Islandmagee Char 600kg £1430 (238), M Crawford, Randalstown AA 510kg £1200 (235), Graham Bros, Aughafatten St 530kg £1240 (234), J G Robinson, Dunloy Char 540kg £1250 (231), M Crawford, Randalstown AA 530kg £1225 (231), 550kg £1270 (230).

Bullocks

0kg to 500kg

Advertisement

Advertisement

H Osborne, Ballymoney Cha 470kg £1500 (319) Cha 490kg £1490 (304) Cha 490kg £1480 (302) Cha 350kg £1040 (297) C McKee, Broughshane Lim 480kg £1340 (279) H Osborne, Cha 430kg £1200 (279) Cha 420kg £1140 (271) A Henry, Ballymoney Cha 480kg £1270 (264) J Dunlop, Abe 430kg £1130 (262) Abe 430kg £1130 (262) H Osbourne, Cha 470kg £1230 (261) R Shaw, Ballymena Lim 4220kg £1090 (259) Cha 360kg £910 (252) C McKee, Lim 470kg £1180 (251) A Henry, Abe 500kg £1245 (249) Lim 470kg £1170 (248).

501kg and over

H Osborne, Ballymoney Cha 530kg £1550 (292) ML Patton & Son, Ballymoney Lim 510kg £1400 (274) H Osborne, Cha 570kg £1560 (273) C McKee, Broughshane Lim 580kg £1540 (265) T McMaster, Whitehead Lim 520kg £1380 (265) ML Patton & Son, Lim 520kg £1360 (261) C McKee, Abe 580kg £1485 (256) W Montgomery, Lim 520kg £1300 (250) L McFall, Ahoghill Cha 530kg £1320 (249) T McMaster, Lim 590kg £1450 (245) G Kerr, Ahoghill Abe 580kg £1425 (245) J Smyth, Cha 580kg £1410 (243) C McKee, Lim 520kg £1260 (242) Lim 560kg £1350 (241) G Kerr, Ahoghill Bel 550kg £1325 (240) T McMaster, Cha 600kg £1440 (240).

BALLYMENA, WEDNESDAY 8TH AUGUST 2023

An entry of 3076 Sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a slightly sharper trade. Fat lambs sold to £5 per kg for 4 Texels 21kg £105 from Sean McConnon, Randalstown and to a top per head of £122 for 5 Texels 25.5kg at £122 from Ivan Minford, Nutts Corner. Fat ewes sold to £256.

Fat Lambs (1906)

Top per kg

S McConnon, Randalstown 4 Tex 21kg £105 (500) M King, Ballymena 10 BFT 19.5kg £96.50 (494) A P Cameron, Coleraine 3 Tex 17.5kg £86.50 (494) G Fleming, 23 Tex 21.5kg £106 (493) J Lowe, Coagh 13 Tex 22kg £108 (490) D Simpson, 16 Tex 22kg £108 (490) J McQuiston, Ballymoney 26 Tex 21.5kg £105.50 (490) B Hamill, 10 Tex 21kg £103 (490) R McCurdy, Gleno 2 Tex £103 (490) P Dowds, Glarryford 9 Tex 21kg £103 (490) S McConnon, 10 Tex 21kg £103 (490) M Brown Kerr, 13 Tex 19.5kg £95.50 (489) P McIlrath, Glarryford 8 Tex 22.5kg £110 (488) Graham Bros, 15 Tex 22.5kg £110 (488) R Coleman, Glarryford 15 Tex 21.5kg £105 (488) J Okane, Cushendall 32 Suf 21kg £102.50 (488) J Maybin, Larne 9 Tex 24kg £117 (487).

Top per head

Advertisement

Advertisement

I Minford, Nutts Corner 5 Tex 25.5kg £122, T McKillop, Glenarm 1 Tex 28kg £119, N McBurney, Moorfields, 35 Tex 25kg £118.50, J Maybin, Larne 9 Tex 24kg £117, D McNeilly, 7 Cha 25kg £117, Graham Bros, 6 Tex 24kg £115, W Magee, Kilwaughter 17 Tex 24.5kg £115, W Marshall, 3 Tex 26kg £115, Local Farmer, Cha 23.5kg £114.50, R Gingles, Kilwaughter 9 Tex £114.50, H Blaney, Ahoghill, 15 Tex 24kg £114, A McEntee, 7 Tex 24kg £114, RW Saunderson, Glenwherry 25 Cha 24.5kg £114, M Armstrong, Ballyclare 1 Suf 25.5kg £114, R Workman, Kilwaughter 20 Tex 23.5kg £113.50, S Marshall, 26 Suf 25kg £113.50, J Kennedy, Ballymena 19 Tex 23.5kg £113, D McAuley, Ballyclare 1

Suf 24kg £113.

Fat ewes (1170)

1 st Quality

Suff- £130 - £188

Tex - £140 - £256

CB - £100 - £148