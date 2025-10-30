Steers sell to £2850 for a 720kg Lim (396.00) at Dungannon
Heifers cleared to £2500 for a 630kg Lim (397.00); Fat Cows topped at £2210 785kg Char (282.00); Dropped Calves sold to £940 for a Lim Hfr, Bull Calves sold to £910 for a Lim; Weanlings sold to £2380 for a 555kg Lim Male (429.00), While Weanling Heifers sold to £1740 395kg Char (441.00).
STEERS
Steer prices remain strong to peak at £2850 for a 715kg Char (399.00) presented by J Casey £2850 720kg Lim (396.00), £2680 710kg Lim (378.00), £2530 660kg Sim (383.00), £2400 630kg Lim (381.00); K Hughes £2450 500kg Char (490.00), £1920 475kg Char (404.00), £1680 365kg SH (460.00); P Quinn £2340 530kg Lim (442.00), £2280 510kg Sim (448.00), £2280 485kg Lim (470.00), £2060 440kg Lim (468.00); H Loane £2090 550kg BB (380.00), £1960 525kg BB (374.00); P Mullan £2000 455kg Lim (440.00), £1970 430kg Char (458.00), £1960 435kg Char (451.00), £1860 400kg Lim (465.00), £1820 385kg Char (473.00), £1780 350kg Char (507.00); D & R Moffett £1880 480kg AA (392.00); M Gates £1880 500kg Lim (376.00), £1860 480kg Lim (388.00).
HEIFERS
Heifer prices topped at £2500 for a 630kg Lim (397.00) presented by M Daly; C Mallon £2380 485kg Lim (491.00), £2060 515kg Char (400.00), £1940 480kg Char (404.00), £1910 465kg Char (411.00), £1900 485kg Char (392.00), £1880 445kg Lim (423.00), £1700 390kg Sim (436.00), £1700 425kg Char (400.00); A Dungannon Farmer £2210 525kg Char (421.00), £2200 520kg Char (423.00), £2180 525kg Lim (415.00), £2160 520kg Char (415.00), £2110 485kg Char (435.00), £2080 435kg Char (478.00), £2060 460kg Char (448.00), £2060 500kg Char (410.00), £2060 495kg Char (416.00), £2060 480kg Char (430.00), £1940 490kg Char (396.00), £1930 415kg Char (465.00), £1910 465kg Char (411.00); M Mullan £2200 525kg Lim (419.00); R Donaghy £2010 515kg Char (390.00), £1940 480kg Char (404.00); D & R Moffett £1930 475kg AA (406.00), £1620 415kg AA (390.00), £1580 380kg AA (416.00); M Mullan £1890 475kg Lim (398.00), £1880 465kg Lim (404.00), £1880 470kg Lim (400.00); P McDonnell £1360 295kg Sim (461.00).
Fat Cows sold to £2210 for a 785kg Char (282.00) presented by H Richardson, £1680 640kg BB (263.00), £1440 595kg Lim (242.00); K Fox £2180 800kg Sim (272.00); G Burrows £1635 680kg Sim (240.00); B Fitzgerald £1440 560kg Daq (257.00); Fr Cows sold to £1290 630kg (205.00) presented by C Warnock.
DROPPED CALVES
Once again a good entry of Dropped Calves saw Male Calves sell to £910 for a Lim presented by P Collins; D Steele £750 AA Bull, £700 AA Bull; K Crawford £720 AA Bull, £540 AA Bull; K Loughran £710 BB Bull; E Speers £700 x 2 AA Bulls, £660 AA Bull; C Quinn £690 x 2 BB Bulls, £620 AA Bull, £580 BB Bull, £570 x 3 AA Bulls, £550 BB Bull; M Rea £640 BB Bull, £540 BB Bull; R Park £620 BB Bull; J Ewing £580 x 2 Lims Bulls, £500 Lim Bull; A McGovern £560 x 2 AA Bulls; T Reid £560 x 2 AA Bulls; G Hazlett £510 AA Bull; Fr Bulls sold from £185 to £385 for stronger sorts; Meanwhile Heifer Calves peaked at £940 for a Lim presented by J McAlister; G Burrows £900 Sim Hfr; K Talbot £900 Lim Hfr, £850 Lim Hfr; P Collins £740 AA Hfr; M Rea £690 BB Hfr; E Speers £630 Sim Hfr; K Loughran £620 Her Hfr; K Crawford £600 AA Hfr; R Park £540 BB Hfr; D Cush £520 BB Hfr; C Quinn £510 AA Hfr; J Ewing £500 x 2 Lim Hfrs.
WEANLINGS
A great entry of weanlings saw a top price paid of £2380 for a 555kg Lim Male (429.00) presented by A & M O’Neill, £2180 460kg Lim (474.00), £2020 430kg BB (470.00), £2000 425kg BB (471.00), £1550 300kg Lim (517.00); S Fox £2200 415kg Char (530.00); P Hughes £2010 390kg Char (515.00), £2010 400kg Char (500.00), £2010 400kg Sim (500.00), £1850 390kg Char (475.00); K Fox £1900 340kg BB (559.00), £1880 340kg Lim (553.00); E Cunningham £1680 x 2 370kg Char (452.00); P Devlin £1580 340kg Her (465.00); M MCrory £1540 x 2 290kg Lims (531.00), £1500 310kg Lim (484.00), £1495 310kg Lim (482.00), £1480 x 2 300kg Lim s (493.00); P Johnston £1510 290kg Char (521.00), £1470 275kg Char (535.00); J Turkington £1400 310kg AA (452.00); M Givan £1300 245kg Lim (531.00), £1100 235kg Lim (468.00); R McVeigh £860 170kg BB (506.00); Meanwhile Weanling Heifers sold to £1740 for 395kg Char (441.00) presented by P Haffey, £1530 380kg BB (403.00), £1360 300kg BB (453.00), £1360 325kg Lim (419.00), £1140 280kg Lim (407.00); S Fox £1700 285kg BB (596.00); D Strain £1560 x 4 310kg Chars (503.00); P Devlin £1490 330kg Lim (452.00), £1340 x 2 280kg Chars (479.00), £1250 285kg Char (439.00), £1230 290kg Lim (424.00), £1210 280kg Char (432.00), £1150 260kg Lim (442.00); M Wylie £1430 335kg Char (427.00); R McVeigh £1200 x 285kg BB (417.00); P Duggan £1190 260kg AA (458.00); E Cunningham £1130 275kg Char (411.00); J Turkington £1100 235kg AA (468.00); M Foster £950 225kg SHB (422.00); R Liggett £950 x 3 240kg AA (395.00).