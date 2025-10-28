Strong demand for store lambs at Saintfield
Fat Lambs sold to £154. Cull ewes sold to £220. LAMBS - Castlewellan 11 Texel 29kg £154, Crossgar 13 Texel 26kg £141.50, Craigavon 18 Char 26kg £140, Downpatrick 10 Texel 25kg £138, Crossgar 23 Texel 25kg £137.50, Dromara 5 Texel 25kg £137, Dromore 10 Texel 25kg £136, Ballynahinch 10 Char 24kg £135.50, Killough 7 Texel 25kg £135, Ballywalter 8 Texel 25kg £134, Castlewellan 13 Texel 21kg £131, Newtownards 26 Char 22kg £131, Downpatrick 18 Texel 23kg £131, Killinchy 25 Hamp 23kg £131, Killinchy 16 Texel 18kg £130, Ballygowan 25 Texel 23kg £130, Ballykinlar 5 Texel 22kg £129.50, Cloughey 14 Texel 22kg £129, Saintfield 8 Char 18kg £128, Ballygowan 18 Texel 22kg £128, Comber 14 Texel 22kg £127.50, Crossgar 8 Texel 22kg £127, Ballynahinch 7 Hamp 22kg £127, Lisburn 6 Texel 18kg £126, Comber 10 Char 21kg £126, Saintfield 20 Texel 21kg £126, Downpatrick 28 Texel 21kg £125.50, Newtownards 14 Texel 22kg £125, Newtownards 13 Texel 22kg £125, Ballykinlar 12 Texel 20kg £124.50, Ballynahinch 5 Hamp 21kg £124.50, Comber 12 Char 18kg £124, Newtownards 14 Suff 20kg £124, Comber 6 Char 19kg £122, Downpatrick 19 Llynn 21kg £122, Comber 14 Texel 20kg £121, Comber 24 Texel 19kg £120.50, Comber 6 Char 19kg £120.50, Ballykinlar 12 Texel 20kg £120, Lisburn 19 Char 17kg £119, Ballynahinch 27 Texel 18kg £118.50, Castlewellan 14 Texel 16kg £117, Comber 21 Texel 16kg £116, Dungannon 18 Texel 18kg £116.50, Lisburn Ballykinlar 12 Texel 16kg £114, Ballykinlar 26 Texel 16kg £110. EWES - Dromore 9 Suff £220, Ballygowan 3 Texel £214, 5 Texel £198, 5 Suff £186, Dromore 5 Texel £208, 3 Suff £190, Ardglass 5 Texel £203, Saintfield 3 Suff £202, Lisburn Texel £200, Comber 4 Char £200, 6 Char £185, Dromore 2 Suff £198, 6 £186, Downpatrick 2 Char £194, 5 Suff £178, Saintfield 7 Texel £190, Ardglass 14 Texel £189, Carryduff 3 Suff £188, 10 Suff £170, Lisburn 5 Suff £184, Saintfield 2 Hamp £182, Comber 8 Suff £180, Dromore 5 Suff £180, 4 Suff £170, Killyleagh 12 Suff £178, Lisburn 10 Suff £177.