Strong trade for stock at Kilrea
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Lambs to £8.51 per Kg & to top of £204.00 Fat Ewes to £276. Breeders to £320.
Lambs: Coleraine farmer, 23.5k £200 (851); Bushmills farmer, 24.5k £204 (833), 23k £184 (800), 23.5k £177 (753); Aghadowey farmer, 18k £148 (822), 20k £156 (780); Antrim farmer, 22k £175 (796), 22.5k £176 (782); Coagh farmer, 21.5k £171 (795); Glarryford farmer, 21k £166 (791), 21k £162 (771), 21.5k £159 (740), 20.5k £151 (737), 20.5k £149 (727), 21.5k £154 (716); Ballymoney farmer, 20.5k £159 (776), 25k £176 (704); Rasharkin farmer, 22k £170 (773); Randalstown farmer, 18.5k £143 (773); Rasharkin farmer, 21.5k £166 (772); Portglenone farmer, 23.5k £181 (770), 24k £184 (767); Ballycastle farmer, 22.5k £173 (769), 24k £177 (738), 22k £160 (727), 22k £155 (705); Drumsurn farmer, 26k £200 (769); Limavady farmer, 22k £169 (768); Swatragh farmer, 20.5k £157 (766), 23k £175 (761); Kilrea farmer, 23.5k £178 (757), 26.5k £186 (702); Kilrea farmer, 20.5k £154.50 (754), 22.5k £166 (738), 23.5k £164 (698); Rasharkin farmer, 26k £196 (754); Articlave farmer, 20k £150 (750); Claudy farmer, 20k £150 (750); Kilrea farmer, 20k £150 (750); Limavady farmer, 21k £155 (738), 21k £152 (724); Ballymoney farmer, 19k £140 (737); Kilrea farmer, 21.5k £158.50 (737), 22.5k £162 (720), 20.5k £144.50 (705); Ballymoney farmer, 23k £168.50 (733), 20k £144 (720), 19k £135 (711); Ballymoney farmer, 19k £139 (732); Finvoy farmer, 20.5k £150 (732); Portglenone farmer, 20k £146 (730); Dunloy farmer 21k £153 (729); Ballymoney farmer, 22k £159.50 (725); Claudy farmer, 21k £152 (724); Ballymoney farmer, 20.5k £148 (722); Rasharkin farmer, 22.5k £162 (720); Rasharkin farmer, 22k £158 (718); Dunloy farmer, 23k £165 (717); Swatragh farmer, 20k £143 (715), 21k £149 (710); Coagh farmer, 22k £157 (714); Rasharkin farmer, 20.5k £146 (712); Limavady farmer, 21k £149 (710); Bendooragh farmer, 22.5k £159 (707); Bendooragh farmer, 24.5k £172 (702); Toome farmer, 23.5k £165 (702), 22k £153 (696); Ballyclare farmer, 22k £154 (700), 26k £180 (692); Claudy farmer, 25k £175 (700); Ringsend farmer, 25k £175 (700); Kilrea farmer, 22.5k £156 (693); Rasharkin farmer, 26k £179 (689); Upperlands farmer, 26k £178 (685); Limavady farmer, 22.5k £153.50 (682); Limavady farmer, 21.5k £145.50 (677); Crumlin farmer, 26.5k £179 (676); Dungiven farmer, 22.5k £152 (676); Stranocum farmer, 22.5k £162 (676); Coleraine farmer, 23k £155 (674); Aghadowey farmer, 26.5k £177.50 (670); Glarryford farmer, 23k £154 (670); Maghera farmer, 27k £181 (670); Mosside farmer, 24.5k £184 (669).
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Fat ewes on offer met a super trade for all types on offer including grazing types. Good entry of ewes to £276. More ewes needed.
A Good entry of 260 on Wednesday, 3rd April at Kilrea, met an outstanding trade with all types of stock in demand! Steers to £1850, Heifers to £2080, Fat Cows & Bulls to £1720.
Fat Cows: (60) on offer. Sharp trade: Randalstown farmer, 600k ST £1460 (243), 580k £1380 (238), 570k £1350 (237), 600k £1420 (237), 700k £1650 (236), 540k £1270 (235); Magherafelt farmer, 240k Sim £550 (229); Armoy farmer, 580k MB £1270 (219); Rasharkin farmer, 790k Fri £1720 (218); Crumlin farmer, 470k Her £960 (204), 380k £730 (192), 420k FKV £800 (191); Dungiven farmer, 480k Sim £960 (200), 590k Lim £1100 (186); Draperstown farmer, 450k Lim £880 (196); Portglenone farmer, 540k Lim £1050 (194); Garvagh farmer, 850k FKV £1640 (193); Dungannon farmer, 510k Sim £960 (188); Garvagh farmer, 830k FKV £1550 (187); Kilrea farmer, 600k AA £1110(185).
Suckler: All types of suckler stock required.
Heifers: Dungiven farmer, 450k Lim £1670 (371), 440k £1480 (336), 400k £1320 (330), 480k £1560 (325), 440k £1420 (323), 430k £1330 (309), 420k £1280 (305), 540k £1530 (283), 480k £1300 (271); Macosquin farmer, 360k CH £1180 (328), 410k £1150 (281), 390k £1020 (262); Rasharkin farmer, 550k Lim £1740 (316), 520k £1470 (283), 470k £1300 (277), 550k £1460 (266), 440k £1140 (259), 530k £1360 (257); L’Derry farmer, 670k Lim £2080 (310); Cullybackey farmer, 510k CH £1520 (298), 510k £1450 (284); Toomebridge farmer, 360k CH £1070 (297), 390k £1090 (280); Ballymoney farmer, 490k CH £1350 (276), 460k AA £1150 (250), 480k £1190 (248); Magherafelt farmer, 420k AA £1130 (269), 410k Lim £1060 (259), 430k AA £1090 (254); Macosquin farmer, 380k Lim £1010 (266), 370k £960 (260), 380k £970 (255), 370k £940 (254), 370k £930 (251), 360k £900 (250); Finvoy farmer, 460k BB £1190 (259), 440k £1100 (250), 510k £1230 (241); Coleraine farmer, 550k FKV £1380 (251), 490k £1190 (243); Draperstown farmer, 610k AA £1510 (248).
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Steers: Dunadry farmer, 320k Lim £1200 (375), 320k Sim £1150 (359), 320k £1140 (356), 330k Sim £1170 (355), 350k Lim £1220 (349), 350k £1170 (334), 300k Sim £980 (327), 330k £1080 (327), 280k £890 (318), 310k Lim £900 (290), 300k Sim £860 (287); Toomebridge farmer, 380k Lim £11250 (329), 390k £1200 (308); Garvagh farmer, 560k Sim £1800 (321), 600k £1650 (275); Dundrod farmer, 460k CH £1430 (311), 440k £1340 (305), 520k £1570 (302), 430k £1290 (300), 550k £1570 (286), 540k £1540 (285), 550k Lim £1560 (284), 540k Sim £1440 (267), 560k CH £1480 (264), 520k Lim £1340 (258), 500k MB £1200 (240), 520k £1250 (240); Limavady
farmer, 500k CH £1540 (308), 560k £1560 (279); Broughshane farmer, 480k Lim £1470 (306), 560k £1460 (264); Coleraine farmer, 530k CH £1620 (306), 540k £1630 (302), 580k £1590 (274), 620k £1670 (269); Macosquin farmer, 370k CH £1080 (292); Bellaghy farmer, 640k Lim £1850 (289), 480k £1300 (271), 460k £1240 (270); Stranocum farmer, 370k AA £990 (268), 400k £1050 (263), 400k Her £990 (248); Coleraine farmer, 480k AA £1270 (265); Crumlin farmer 480k CH £1270 (265); Randalstown farmer, 610k BB £1580 (259), 630k £1600 (254), 690k AA £1750 (254), 600k £1510 (252), 690k BB £1680 (244), 660k Sim £1600 (242), 610k Lim £1470 (241); Macosquin farmer, 330k Lim £850 (258); Magherafelt farmer, 540k Lim £1390 (257), 530k Her £1290 (243); Crumlin farmer, 380k CH £950 (250), 360k £870 (242); Garvagh farmer, 580k Her £1450 (250); Bendooragh farmer, 350k BB £840 (240).
Friesian and AA steers a flying trade with more required for strong demand.