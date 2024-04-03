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Fat ewes on offer met a super trade for all types on offer including grazing types. Good entry of ewes to £276. More ewes needed.

A Good entry of 260 on Wednesday, 3rd April at Kilrea, met an outstanding trade with all types of stock in demand! Steers to £1850, Heifers to £2080, Fat Cows & Bulls to £1720.

Fat Cows: (60) on offer. Sharp trade: Randalstown farmer, 600k ST £1460 (243), 580k £1380 (238), 570k £1350 (237), 600k £1420 (237), 700k £1650 (236), 540k £1270 (235); Magherafelt farmer, 240k Sim £550 (229); Armoy farmer, 580k MB £1270 (219); Rasharkin farmer, 790k Fri £1720 (218); Crumlin farmer, 470k Her £960 (204), 380k £730 (192), 420k FKV £800 (191); Dungiven farmer, 480k Sim £960 (200), 590k Lim £1100 (186); Draperstown farmer, 450k Lim £880 (196); Portglenone farmer, 540k Lim £1050 (194); Garvagh farmer, 850k FKV £1640 (193); Dungannon farmer, 510k Sim £960 (188); Garvagh farmer, 830k FKV £1550 (187); Kilrea farmer, 600k AA £1110(185).

farmer, 500k CH £1540 (308), 560k £1560 (279); Broughshane farmer, 480k Lim £1470 (306), 560k £1460 (264); Coleraine farmer, 530k CH £1620 (306), 540k £1630 (302), 580k £1590 (274), 620k £1670 (269); Macosquin farmer, 370k CH £1080 (292); Bellaghy farmer, 640k Lim £1850 (289), 480k £1300 (271), 460k £1240 (270); Stranocum farmer, 370k AA £990 (268), 400k £1050 (263), 400k Her £990 (248); Coleraine farmer, 480k AA £1270 (265); Crumlin farmer 480k CH £1270 (265); Randalstown farmer, 610k BB £1580 (259), 630k £1600 (254), 690k AA £1750 (254), 600k £1510 (252), 690k BB £1680 (244), 660k Sim £1600 (242), 610k Lim £1470 (241); Macosquin farmer, 330k Lim £850 (258); Magherafelt farmer, 540k Lim £1390 (257), 530k Her £1290 (243); Crumlin farmer, 380k CH £950 (250), 360k £870 (242); Garvagh farmer, 580k Her £1450 (250); Bendooragh farmer, 350k BB £840 (240).