200 calves under the hammer at Omagh
A smaller entry of 200 calves came under the hammer at Omagh on Wednesday, 3rd November with prices indicating demand exceeded supply.
Bull/Bullock Calves: F. Cassidy, Lettercarn 405k £1090; 330k £870; 380k £1000, J. F. Kelly, Loughmacrory 410k £1000; 455k £1080; 410k £940, E. McWilliams, Seskinore 490k £1100, P. Slevin, Dromore 450k £990, B. McDonnell, Dromore 480k £1020, E. Irvine, Kesh 455k £950, Patk. McGinn, Augher 305k £870, 335k £930; 300k £850, P. S. McDonald, Mountfield 335k £950; 365k £950; 245k £810, I. Anderson, Sixmilecross 315k £890; 385k £1000; 295k £880, K. O’Neill, Tummery 310k £870, M. Moore, Envagh 330k £910: 290k £850, M. McCann, Sixmilecross 305k £830: 320k £870; 285k £830, R. J. Holmes, Dromore 330k £900; 370k £990; 260k £810, John Allen, Fyfin 325k £880, D. Taggart, Leglands 335k £899, 380k £1000; 275k £800, E. Slevin, Dromore 335k £870, F. Mullin, Tonegan 245k £750, A. Hughes, Carrickmore 255k £760; 350k £890, T. G. McCullagh, Plumbridge 220k £610, M. McFadden, Strabane 295k £840, C. Conroy, Foremass 290k £780; 345k £860, F. Quinn, Cookstown 340k £830, J. Campbell, Dromore 335k £820; 370k £900; 360k £850, C. Donnelly, Trillick 365k £870, H. McKane, Castlederg 345k £850.
Heifer Calves: I. Anderson, Sixmilecross 335k £950; 315k £850, J. F. Kelly, Loughmacrory 310k £870, K. O’Neill, Tummery 320k £890; 300k £860, F. Cassidy, Lettercarn 325k £890, A. Kelly, Fintona 305k £800, B. McDonnell, Dromore 395k £990; 310k £790; 290k £890, H. McKane, Castlederg 350k £860; 280k £800, D. Taggart, Leglands 345k £830, E. Irvine, Kesh 340k £800, E. McWilliams, Seskinore 425k £900: 445k £920; 395k £860, P. Slevin, Dromore 385k £890, M. Mossey, Gortin 265k £870, F. Mullin, Tonegan 245k £700; 300k £750, P. McNulty, Mountfield 250k £710 (3), F. Gallen, Castlederg 210k £570, C. Quinn, Ballygawley 300k £790.