Another busy cattle sale at Lisahally Mart, fat cows selling to £3597
Bullocks
K Johnston £2540/620kg (409ppk) £2350/560kg (419ppk) £2310/570kg (405ppk) S McCombe £2540/660kg (384ppk) £2500/670kg (373ppk) £2360/610kg (386ppk) £2330/630kg (369ppk) B Robinson £2500/610kg (410ppk) £2460/620kg (396ppk) £2140/540kg (396ppk) R Blackburn £2500/670kg (373ppk) £2210/570kg (387ppk) B Johnston £2480/590kg (420ppk) £2300/630kg (365ppk) £2270/540kg (420ppk) £2240/620kg (361ppk) £2190/550kg (398ppk) W Bond £2360/710kg (332ppk) £2250/640kg (351ppk) R Wilson £2220/670kg (331ppk) £2200/670kg (328ppk) £2170/650kg (333ppk) W Barclay £2210/570kg (387ppk) and S Nutt £2200/560kg (392ppk) £2140/570kg (375ppk) £2140/560kg (382ppk) £2140/520kg (411ppk).
Heifers
W Patterson £2360/670kg (352ppk) D Dolan £2270/580kg (391ppk) £2070/490kg (422ppk) £1790/470kg (380ppk) £1780/450kg (395ppk) £1770/490kg (361ppk) £1680/450kg (373ppk) £1670/420kg (397ppk) W Bond £2270/650kg (349ppk) £2220/630kg (352ppk) R Nutt £1950/430kg (453ppk) £1890/450kg (420ppk) £1750/430kg (407ppk) £1730/430kg (402ppk) £1710/480kg (356ppk) £1650/390kg (423ppk) P Duffy £1900/430kg (441ppk) £1760/430kg (409ppk) £1750/410kg (426ppk) £1640/370kg (443ppk) £1630/370kg (440ppk) M Stewart £1740/470kg (370ppk) £1670/420kg (397ppk) and J McLaughlin £1610/420kg (383ppk) £1600/390kg (410ppk).
Fat cows/bulls
D Lindsay £3597/1090kg (330ppk) J McWilliams £2314.60/710kg (326ppk) J Dodds £2150/630kg (341ppk) £2020/640kg (315ppk) £1750/550kg (318ppk) M Whiteside £2056/690kg (298ppk) A Houston £1938/740kg (262ppk) £1708/730kg (234ppk) B O'Kane £1848/660kg (280ppk) J&R Young £1780/690kg (258ppk) J McWilliams £1760/620kg (284ppk) T Wilson £1742/720kg (242ppk) W Barclay £1701/670kg (254ppk) and W Moore £1493/570kg (262ppk).
Sheep
Sheep trade staying firm with the big shows, fat lambs sold to 580ppk and store lambs 699ppk.
Lambs (over 24kg)
L Kelly £154/32.5kg (473ppk) D Teague £152/27.5kg (552ppk) £148/27.5kg (532ppk) L Fulton £150/27.5kg (545ppk) £148/28kg (528ppk) M McShane £147.50/27.7kg (532ppk) K Robinson £147/29.4kg (500ppk) S O'Kane £146.50/26.8kg (546ppk) £146/30.2kg (483ppk) P Burke £146/27.1kg (538ppk) D Martin £145/27.6kg (525ppk) £143/27.8kg (514ppk) H Haughey £143/26kg (550ppk) L Fulton £142.50/25.6kg (556ppk) P Brolly £141.50/25.1kg (563ppk) F Gormley £141/25.3kg (557ppk) J Lowry £141/25.3kg (557ppk) £139.50/25.1kg (555ppk) L Galbraith £140.50/24.2kg (580ppk) R Wilson £140/25.5kg (549ppk) J Hogg £140/25.4kg (551ppk) S Caskie £137/25kg (548ppk) and D McCullagh £135/24.3kg (555ppk).
Lambs (under 24kg)
L Galbraith £141.50/23.8kg (594ppk) S Parkhill £134.50/23.3kg (577ppk) D Robinson £134/22.7kg (590ppk) £121/17.3kg (699ppk) S Miller £133.50/23.5kg (568ppk) S McCay £132/22.9kg (576ppk) £131/23.5kg (557ppk) C Boyle £130/23kg (565ppk) R Olphert £130/21.6kg (601ppk) P O'Doherty £130/21kg (619ppk) D McLaughlin £126/21.7kg (580ppk) S Caskie £119/21.4kg (556ppk) L Kelly £115/18.8kg (611ppk) R Campbell £112.50/19.6kg (574ppk) and D McLaughlin £110/18.3kg (601ppk).
Ewes
P Proctor £270 J Brolly £200 £190 £160 £150 W Purcell £200 £150 L Galbraith £180 S Miller £176 D McCrea £170 £154 F Gormley £170 £164 M Deery £164 £152 B Jackson £160 L Kelly £150 W McGaughey £148 L Kealy £146 S Caskie £144 P Brolly £144 £142 and D Evans £140 £138 £132.