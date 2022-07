Beef cows selling to £2154 at Ballymena

Beef cows sold to 266p 810kg £2154, Friesian cows to 179p 600kg at £1074 and 650kg at £1163, beef heifers to 284p for 610kg at £1732, beef bullocks to 288p 660kg at £1900, top per head at £2292 for 810kg, Friesian bullocks sold to 227p 730kg at £1657.

Beef cows sold to:

T O’Kane, Swatragh Limousin 810kg £2154 (266) T O’Kane, Limousin 820kg £2156 (263) Crebilly Farms Ltd 640kg £1644 (257) B Hunter, Doagh Limousin 710kg £1803 (254) J Morrison, Ballymoney Belgian Blue 690kg £1683 (244) JW Ferris, Ballynure Charolais 800kg £1936 (242) S and M and C McDonnell, Simmental 580kg £1397 (241) and J Lowe, Cookstown IRI 720kg £1720 (239).

Ballymena Mart

Friesian cows

F O’Boyle, Randalstown 600kg £1074 (179) B Gamble, Strabane 650kg £1163 (179) N Trimble, 860kg £1522 (177) G and S Carey, Dunloy 780kg £1380 (177) G and S Carey, 670kg £1185 (177) H Carson, Dundrod 660kg £1161 (176) B McConnell 680kg £1196 (176) A and I Cruikshank, Glarryford 570kg £986 (173) and M Murphy, Moorfields 680kg £1176 (173).

Beef heifers

S Woodside, Islandmagee Limousin 610kg £1732 (284) G McPeake, Portglenone Charolais 630kg £1732 (275) Local farmer, Limousin 610kg £1665 (273) L Duggan, Magherafelt Limousin 580kg £1566 (270) N McBurney, Moorfields Charolais 590kg £1587 (269) R Workman, Charolais 590kg £1569 (266) RH Sinnamon, Saler 740kg £1946 (263) W Weir, Limousin 550kg £1424 (259) and L Duggan, Magherafelt Limousin 600kg £1548 (258).

Beef bullocks

(Top per kg)

A Houston, Lisburn Limousin 660kg £1900 (288) J Murray, Ballymoney Limousin 660kg £1887 (286) M Surphlis, Lisnaskea Limousin 800kg £2280 (285) RJ Arrrell, Randalstown Limousin 790kg £2235 (283) SA Taggart, Ballymoney Limousin 810kg £2292 (283) S Adams, Broughshane Limousin 770kg £2148 (279) R McCurdy, Broughshane Charolais 690kg £1925 (279) SA Taggart, Ballymoney Limousin 810kg £2251 (278) and J Murray, Limousin 730kg £2029 (278).

Top per head

S A Taggart, Ballymoney Limousin 810kg £2292, M Surphlis, Lisnaskea Limousin 800kg £2280, H Dickey, Ballymena Limousin 890kg £2269, SA Taggart, Limousin 810kg £2251, RJ Arrell, Limousin 790kg £2235, S Adams, Broughshane Limousin 770kg £2148, J Hogg, Coleraine 770kg £2125, R J Arrell, Limousin 770kg £2117 and R and G Paisley, Ballynure Belgian Blue 790kg £2117.

Friesian bullocks

P and G O’Rawe, Clough 730kg £1657 (227) P and G O’Rawe, 680kg £1536 (226) A Rocke, Larne 760kg £1710 (225) R Montgomery, Parkgate 660kg £1478 (224) M Jamison, Larne 650kg £1443 (220) P and G O’Rawe, 730kg £1613 (221) P and G O’Rawe, 700kg £1533 (219) and P and G O’Rawe 650kg £1417 (218).

Friday 1st July 2022: A smaller sale of dairy stock sold to £1900, leading prices as follows: F O’Boyle, Randalstown Friesian £1900, A Brown, Banbridge Friesian £1820, John Graham, Glenwherry Friesian £1820, D Dodd, Saintfield Holstein £1750, D Dodd, Saintfield Holstein £1650, Thomas Carlisle, Dundrod Friesian £1650, D Dodd, Saintfield Holstein £1620, Barry McStravick, Lurgan Holstein £1620.

A good entry of suckler cows sold to £1750.

WA Bamford, Carrickfergus Abe and bull calf £1750, WA Bamford Abe and bull calf £1700, D Mairs, Magheragall Saler £1600, D McLaughlin, Clough Simmental £1580, C McClelland, Doagh Abe and bull calf £1520, C McClelland Stabiliser and bull calf £1500, A McNeilly, Muckamore Limousin £1500, D Mairs Limousin and bull calf £1480, D McLaughlin Simmental £1480, WJ Bryson, Crumlin Belgian Blue and bull calf £1480, H O’Neill, Glenarm Limousin and heifer calf £1450, D McLaughlin Simmental £1450, J Murray, Aghalee Limousin £1420, A Mairs, Magheragall Kim and heifer calf £1420, W A Bamford Abe and heifer calf £1400 and S Loughery, Limousinavady Belgian Blue and heifer calf £1400.

A tremendous sale 337 of dropped calves penned in Ballymena on Friday resulted in a very steady trade. Bull calves sold to £590, heifer calves to £560 and Friesian bulls to £280.

Bull calves

Local farmer Charolais £590, local farmer Charolais £580, M Johnston, Toomebridge Limousin £580, D Wilson, Ballycraigy Abe £520, local farmer Abe £500, I Henry, Cookstown Limousin £495, M Pollock, Castlerock Limousin £490, U Leslie, Claudy Abe £490, L Wilson, Doagh Belgian Blue £470, S Jamieson, Broughshane Abe £465, S Jamieson Abe £460, D Wilson Abe £460, B Millar, Ballymena Simmental £455, R Doherty, Crumlin Belgian Blue £440 and D Wilson Abe £430.

Heifer calves

L Wilson, Doagh Belgian Blue £560, L Wilson Belgian Blue £500, L Wilson Belgian Blue £480, M Pollock, Toomebridge Charolais £450, B Millar, Ballymena Simmental £435, M Pollock, Castlerock Belgian Blue £400, D Wilson, Ballycraigy Abe £390, T Martin, Portaferry Abe £390, I Montgomery, Glenwherry Belgian Blue £385, B Millar Belgian Blue £685, M Pollock Abe £380, D Wilson Abe £370, D Wilson Abe £365, D Wilson Abe £365 and D McIlwaine, Larne Limousin £360.

Friesian bulls

M Pollock, Catlerock Holstein £280, M Pollock Holstein £270, G Connon, Aldergrove Holstein £250, G Connon Holstein £250, R J and JA Wright, Stoneyford Friesian £195, RJ and JA Wright Friesian £195, I Henry, Cookstown Friesian £170, S McCormick, Co Down Holstein £170 and David Clark, Antrim Holstein £120.

An entry of 250 weanlings resulted in a super trade.

Bullocks sold to £990 over for a Limousin 550kg at £1540 presented by Paul Faulkner, Ringsend. Heifers sold to £810 over for a Blue 420kg at £1230 offered by Ian Martin, Ballyclare.

Bullocks 0-300kg

D McClurkin Jnr, Belfast Charolais 280kg £940 (335p), Ryan McKay, Ballymoney Limousin 280kg £920 (328p), Ryan McKay, Ballymoney Limousin 300kg £960 (320p), K Kidd, Broughshane Charolais 270kg £845 (313p), D McClurkin Jnr, Belfast Charolais 290kg £905 (312p), McClurg and Mullen, Dundrod Limousin 210kg £620 (295p), K Kidd, Broughshane Charolais 270kg £790 (292p), K Kidd, Broughshane Charolais 260kg £760 (292p), A Reid, Feystown Limousin 300kg £840 (280p), John McAuley, Glenarm Charolais 230kg £640 (278p), D McClurkin Jnr, Belfast Charolais 300kg £830 (276p), Paul Brankin, Aghalee Charolais 300kg £800 (266p), D McClurkin Jnr, Belfast Charolais 300kg £780 (260p), M Johnston, Toomebridge Abe 250kg £600 (240p) and Leslie Galway, Downpatrick Charolais 300kg £670 (223p).

301-350kg

D McClurkin Jnr, Belfast Charolais 310kg £965 (311p), D McClurkin Jnr, Belfast Charolais 320kg £980 (306p), Ryan McKay, Ballymoney Limousin 310kg £945 (304p), Mark Kelly, Newtowncrommelin Charolais 350kg £1030 (294p), Michael F Mullan, Swatragh Limousin 330kg £950 (287p), A Devlin, Ballycastle Par 350kg £970 (277p), Paul Brankin, Aghalee Simmental 340kg £930 (273p), Mark Kelly, Newtowncrommelin Charolais 340kg £910 (267p), Paul Brankin, Aghalee Simmental 310kg £825 (266p), Mark Kelly, Newtowncrommelin Charolais 340kg £900 (264p), Paul Brankin, Aghalee Simmental 340kg £890 (261p), Paul Brankin, Aghalee Charolais 310kg £810 (261p), K Kidd, Broughshane Charolais 310kg £800 (258p) Nigel Herdman, Moira Stabiliser 310kg £800 (258p), K Kidd, Broughshane Charolais 350kh £850 (242p) and David Boyd, Newtownabbey Belgian Blue 320kg £775 (242p).

351kg plus

D McClurkin Jnr, Belfast Charolais 360kg £1150 (319p), P Mullan, Maghera Charolais 390kg £1180 (302p), P Faulkner, Ringsend Limousin 410kg £1210 (295p), P Faulkner, Ringsend Limousin 440kg £1280 (290p), M Johnston, Toomebridge Limousin 410kg £1170 (285p), J McMichael, Armoy Charolais 390kg £1110 (284p), J McMichael, Armoy Charolais 370kg £1050 (283p), J McMichael, Armoy Charolais 440kg £1240 (281p), A Devlin, Ballycastle Par 420kg £1180 (281p), P Faulkner, Ringsend Limousin 550kg £1540 (280p), Michael F Mullan, Swatragh Limousin 400kg £1120 (280p), P Faulkner, Ringsend Limousin 440kg £1200 (272p), Mark Kelly, Newtowncrommelin Limousin 370kg £1000 (270p), Brain Wharry, Glenarm Limousin 390kg £1050 (269p), P Faulkner, Ringsend Limousin 520kg £1400 (269p) and Wilbert Reid, Aughafatten Limousin 360kg £960 (266p).

Heifers 0-300kg

D McClurkin Jnr, Belfast Charolais 290kg £820 (282p), Dr L McClinton, Glenarm Charolais 240kg £620 (258p), A Reid, Glenarm Limousin 260kg £670 (257p), Paul Brankin, Aghalee Simmental 290kg £730 (251p), K Kidd, Broughshane Charolais 250kg £620 (248p), T D Weatherup, Carrickfergus Limousin 280kg £690 (246p), McClurg and Mullen, Dundrod Limousin 260kg £625 (240p), Dr L McClinton, Glenarm Charolais 290kg £234p), D McClurkin Jnr, Belfast Charolais 270kg £625 (231p), H M Dobbin, Aughafatten Charolais 290kg £660 (227p), D McClurkin Jnr, Belfast Abe 290kg £640 (220p), Claire McClelland, Doagh Stabiliser 300kg £660 (220p), S W Thompson, Randalstown Limousin 300kg £615 (205p), S W Thompson, Randalstown Limousin 240kg £485 (202p) and F O’Boyle, Randalstown Abe 290kg £585 (201p).

301kg – 350kg

B McAllister, Glenarm Limousin 350kg £990 (282), Local farmer Limousin 310kg £850 (274), Local farmer Limousin 310kg £850 (274), P Brankin, Aghalee Charolais 330kg £835 (253), B McAllister Limousin 350kg £880 (251), T D Weatherup, Carrickfergus Limousin 320kg £800 (250), B Wharry, Glenarm Limousin 350kg £870 (248), A Reid, Glenarm Limousin 340kg £820 (241), A Reid Limousin 340kg £770 (226), F O’Hara, Ballymena Limousin 350kg £780 (222), F O’Hara Hereford 350kg £780 (222), H M Dobbin, Aughafatten Limousin 340kg £745 (219), S W Thompson, Randalstown Limousin 320kg £660 (206), T D Weatherup Simmental 340kg £700 (205), S W Thompson Limousin 310kg £630 (203) and J Luney, Doagh Hereford 350kg £710 (202).

351kg plus

B McAllister, Glenarm Limousin 400kg £1180 (295), I Martin, Ballyclare Belgian Blue 420kg £1230 (292), P Mullan, Maghera Limousin 400kg £1110 (277), P Mullan Limousin 360kg £980 (272), B McAllister Limousin 410kg £1110 (270), P Mullan Charolais 370kg £990 (267), W Brown, Saintfield Charolais 370kg £980 (264), I Martin Belgian Blue 420kg £1110 (264), I Martin Belgian Blue 370kg £970 (262), I Martin Belgian Blue 420kg £1100 (261), P Mullan Charolais 420kg £1100 (261), P Mullan Charolais 420kg £1100 (261), B McAllister Limousin 400kg £1040 (260), I Martin Charolais 390kg £1010 (259), I Martin Belgian Blue 430kg £1110 (258) and S Rafferty, Ahoghill Fleckvieh 440kg £1130 (256).

Tuesday 5th July 2022: An entry of 165 store cattle in Ballymena resulted in a super trade.

Bullocks sold to £1060 over for a Limousin 530kg at £1590 from K Woodside, Islandmagee.

Heifers sold to £810 over for a Charolais 510kg at £1320 from Lyle McAuley, Ballyclare.

Heifers

0kg – 500kg

L McAuley, Ballyclare Limousin 490kg £11250 (255) K Woodside, Islandmagee Limousin 470kg £1150 (244) L McAuley, Charolais 480kg £1150 (239) A McKnight, Antrim Limousin 308kg £900 (236) H Armstrong, Cookstown Hereford 480kg £1120 (233) M Diamond, Coleraine Abe 490kg £1140 (232) A Russell, Templepatrick Charolais 460kg £1065 (231) H Armstrong, Cookstown Hereford 480kg £1100 (229) R Neeson, Toomebridge Abe 460kg £1045 (227) H Armstrong, Hereford 470kg £1050 (223) A Russell, Limousin 490kg £1080 (220) R Gilmour, Ballyclare Limousin 500kg £1090 (218) M McAuley, Martinstown Limousin 420kg £900 (214) D Dalzell, Comber Hereford 450kg £950 (2) and D Dalzell, Hereford 480kg £1005 (209).

501kg and over

L McAuley, Ballyclare Charolais 510kg £1320 (258) H Armstrong, Cookstown Hereford 510kg £1145 (224) A Russell, Templepatrick Charolais 520kg £1150 (221) R Gilmour, Ballyclare Simmental 530kg £1150 (217) A Russell, Templepatrick Charolais 530kg £1120 (211) T O’Kane, Abe 570kg £1190 (208) R Neeson, Toomebridge Abe 540kg £1120 (207) M Millar, Randalstown Hereford 510kg £1050 (205) A Magill, Ballymena Simmental £1140 (203) R Neeson, Toomebridge Hereford 510kg £1030 (202) and M Wilkin, Islandmage Holstein 530kg £980 (184).

Top price per kg bullocks

0-500kg

A Scott, Glarryford Charolais 430kg £1140 (265p), A Henry, Finvoy Limousin 400kg £1055 (263p), A Scott, Glarryford Charolais 440kg £1120 (254p), A Henry, Finvoy Limousin 370kg £915 (247p), Andrew McKnight, Antrim Simmental 360kg £870 (241p), Neil and Pamela Park, Antrim Charolais 480kg £1150 (239p), David Dalzell, Comber Hereford 470kg £1125 (239p), David Dalzell, Comber Hereford 470kg £1125 (239p), Andrew McKnight, Antrim Limousin 390kg £930 (238p), A Henry, Finvoy Charolais 490kg £1160 (236p), James Currie, Larne Sho 440kg £1035 (235p), David Dalzell, Comber Hereford 470kg £1105 (235p), David Dalzell, Comber Hereford 470kg £1105 (235p), Andrew McKnight, Antrim Limousin 390kg £910 (233p), S Wilson, Ballynure Belgian Blue 490kg £1140 (232p) and Neil and Pamela Park, Antrim Charolais 490kg £1140 (232p).

500kg plus

K Woodside, Islandmagee Limousin 530kg £1590 (300p), K Woodside, Islandmagee Limousin 600kg £1620 (270p), K Woodside, Islandmagee Limousin 540kg £1440 (266p), Hugo Armstrong, Coagh Belgian Blue 620kg £1590 (256p), Hugo Armstrong, Coagh Limousin 750kg £1920 (256p), Neil and Pamela Park, Antrim Limousin 530kg £1330 (250p), S Wilson, Ballynure Charolais 530kg £1330 (250p), T and D Morrison, Ballymena Belgian Blue 570kg £1420 (249p), T and D Morrison, Ballymena Belgian Blue 570kg £1420 (249p), Neil and Pamela Park, Antrim Charolais 510kg £1270 (249p), A Scott, Glarryford Charolais 510kg £1270 (249p), T and D Morrison, Ballymena Belgian Blue 560kg £1390 (248p), T and D Morrison, Ballymena Belgian Blue 560kg £1390 (248p), T and D Morrison, Ballymena Belgian Blue 520kg £1280 (246p), T and D Morrison, Ballymena Belgian Blue 520kg £1280 (246p) and T and D Morrison, Ballymena Belgian Blue 520kg £1280 (246p).

Wednesday 6th July 2022: An entry of 2649 sheep in Ballymena resulted in a steady trade. Fat lambs sold to 645p for a pen of 7 Texels 22kg at £142 presented by Andrew Kennedy, Ballymena.

Fat ewes sold to £208.

Lambs 2103

Top per kg

A Kennedy, Straid 7 Texel 22kg £142 (645) A Kennedy, 4 Texel 21kg £135 (642) A Kennedy, 5 Suf 20.5kg (609) E Drummond, Ballynure 10 Charollais 22kg £134 (309) P McIlrath, Glarryford 27 Texel 21kg £127 (604) P Donnelly, Rathkenny 3 Suf 22kg £132 (600) I Morrison, Dunloy 20 Beltex 21.5kg £129 (600) G Irwin, Ballyclare 6 Texel 22kg £132 (600) E Moulds, Lisburn 1 Texel 22kg £132 (600) WJ and D Wallace, Ballymena 4 CRO 21kg £126 (600) J Irvine, Carrickfergus 7 Texel 21kg £125 (595) J Lowe, Cookstown 13 Texel 21kg £125 (595) R Taylor, Lisburn 15 Texel 22.5kg £133.50 (593) I Morrison, Dunloy 56 Texel 21kg £124.50 (592) W Reid, Aughafatten 2 Texel £133 (591) and P Mehaffey, Raloo 3 Texel 22.5kg £133 (591).

Top per head

A Kennedy, Straid 7 Texel 22kg £142, C Patterson, Broughshane 1 Texel 29.5kg £140,T McConnell, Parkgate 1 Charollais 33.5kg £140, BandW McAllister, 1 Texel 26.5kg £138, K Woodside, Islandmagee 8 Texel 29.5kg £138, J Lowe, Coagh 1 Charollais 27kg £137, M Moffett, Broughshane 4 Charollais 23.5kg £136.50, R Taylor, Lisburn 6 Texel 25.5kg £136, A.W Magill, Raloo 5 Texel 24kg £136, S Fry, Kells 3 Texel 24.5kg £136, N Alexander, Gracehill 2 Texel 26kg £135, R Booth, Ahoghill 4 Texel 24kg £135, WR Magee, Kilwaughter 24 Texel 25kg £135, J Magee, Kilwaughter 3 Texel 25.5kg £135, J Steede, Ballymena 2 Hampshire 27.5kg £135 and J McFall, Broughshane 8 Texel 24kg £135.

Fat ewes 546

First quality

Suffolk - £125-£156

Texel - £170-£208

Crossbred -£120-£152