Breeding ewe lambs to £285 at Hilltown Saleyard
Breeding ewe lambs: Burren farmer £285 and £272, Castlewellan farmer £270, Burren farmer £270, Castlewellan farmer £185, Ballynahinch farmer £182 and, Castlewellan farmer £175.
Fat ewes: Katesbridge farmer £293, Kilcoo farmer £236, Ballyward farmer £232, Castlewellan farmer £220, Katesbridge farmer £212, Mayobridge farmer £204, Kilcoo farmer £182 and £178, Cabra farmer £178, Newry farmer £175, Dromara farmer £174, Kilcoo farmer £170 and £168, Castlewellan farmer £162, Hilltown farmer £160 and Hilltown farmer £158, Kilkeel farmer £146.
Fat lambs: Ballyward farmer £174 for 31.5kg (552ppk), Katesbridge farmer £170 for 27kg (629ppk), Annaclone farmer £167 for 27.5kg (607ppk), Hilltown farmer £162 for 23kg (704ppk), Castlewellan farmer £155 for 22.1kg (701ppk), Hilltown farmer £150 for 20.8kg (721ppk), Hilltown farmer £143 for 21.4kg (668ppk), Kilkeel farmer £139.50 for 22kg (634ppk) and Hilltown farmer £136 for 21.7kg (626ppk).
Store lambs: Hilltown farmer £148 for 19.8kg (747ppk) and £144 for 19.3kg (746ppk), Kilcoo farmer £137 for 18.7kg (732ppk), Hilltown farmer £134 for 17.5kg (765ppk), Hilltown farmer £130 for 17.9kg (726ppk), Rathfriland farmer £128 for 17kg (753ppk), Hilltown farmer £127 for 16.9kg (751ppk), Kilkeel farmer £125 for 16.9kg (740ppk), Hilltown farmer £124 for 17kg (729ppk), Hilltown farmer £123 for 17kg (723ppk), Hilltown farmer £121 for 16.5kg (733ppk), Hilltown farmer £120 for 15.8kg (759ppk), Downpatrick farmer £118 for 15.7kg (751ppk), Rostrevor farmer £118 for 15.3kg (771ppk), Hilltown farmer £116 for 14.2kg (817ppk) and £115 for 14.5kg (793ppk), Hilltown farmer £112 for 14.5kg (772ppk), Hilltown farmer £111 for 13.8kg (804ppk), Killowen farmer £110 for 14.7kg (748ppk), Leitrim farmer £108 for 13.1kg (824ppk), Hilltown farmer £107 for 13.6kg (786ppk), Castlewellan farmer £106 for 13.8kg (768ppk), Hilltown farmer £104 for 12.5kg (832ppk), Hilltown farmer £99 for 12.3kg (805ppk) and Downpatrick farmer £96 for 11.7kg (820ppk).