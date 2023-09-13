Bullocks selling to 3.48ppk (480kg £1500) and heifers reaching 3.33ppk (420k £1400) at Omagh Mart
and live on Freeview channel 276
Bullocks
S and G Devine, Dunmoyle 630k £1810; 670k £1840; 720k £1800; 640k £1730; 620k £1690; 590k £1600, M McDermott, Dunmoyle 630k £1810; 585k £1650; 550k £1540, William O’Neill, Donemana 430k £1500; 440k £147; 415k £1390; 460k £1520, John Macbeth, Artigarvan 510k £1590; 505k £1570; 500k £1560, E Boland, Fintona 535k £1600; 540k £1600 and £1570, S Owens, Beragh 530k £1510; 580k £1580 and £1590, S Mitchell, Eskra 530k £1485; 550k £1440; 490k £1360, C Kerr, Omagh 505k £1400, P McCallan, Carrickmore 535k £1470; 515k £1370, Pat Blee, Urney 525k £1430; 440k £1220, Robert Gilmore, Dromore 410k £1280, R J Sproule, Garvetagh 405k £1260; 370k £1080, V Pinkerton, Knockmoyle 500k £1400, M O’Kane, Drumquin 430k £1180; 410k £1120, William Gamble, Artigarvan 350k £940, M Cassidy, Lettercarn 530k £1380, R and D Laird, Donemana 575k £1490, S Conway, Mullaslin 610k £1570, R Giles, Gortaclare 510k £1310, C Hannigan, Ederney 520k £1320 and J W McCay, Castlederg 530k £1335; 540k £1350.
Heifers
Peter Kelly, Loughmacrory 665k £1780; 550k £1490; 530k £1420, M McCrossan, Seskinore 670k £1710; 655k £1650; 640k £1610, B McCarney, Seskinore 530k £1560; 480k £1440, M McDermott, Dunmoyle 570k £1640; 570k £1600, O Anderson, Sixmilecross 550k £1580; 575k £1620; 605k £1680, P Teague, Greencastle 520k £1470; 490k £1360, P McGlinn, Brackey 565k £1590; 605k £1610, N Daly, Omagh 515k £1440; 545k £1520; 455k £1330, M McNeilis, Beragh 580k £1600; 530k £1430, H Colton, Dromore 540k £1410, Kyle Wilson, Strabane 420k £1400; 425k £1250; 390k £1170, J P Breen, Trillick 405k £1280, Peter Gormley, Carrickmore 470k £1460; 460k £1400; 490k £1450, J Doherty, Tullyar 455k £1380; 400k £1150, Ross Hunter, Drumquin 445k £1320; 430k £1250, T Connolly, Beragh 435k £1290; 430k £1240; 465k £1340, T Hall, Donemana 465k £1300, R W Scott, Killymore 415k £1160, P McCallan, Carrickmore 395k £1290, D Gillan, Garvagh 370k £1140, A Dickson, Drumquin 380k £1110; 305k £880, C Monteith, Seskinore 400k £1170, Jas Walsh, Arvalee 375k £1080 and A Sproule, Kesh 380k £1090.
Dropped calves
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William Gamble, Artigarvan £860 Blonde bull; £690 Charolais bull, J Macbeth, Artigarvan £690 Limousin, P Meenan, Loughmacrory £590 Limousin bull, P McMenamin, Envagh £540 (2) Charolais bulls, William Wilson, Omagh £495 Belgian Blue bull; £450 Belgian Blue heifer, L Hollywood, Greencastle £505 Blonde heifer; £480 Blonde bull, M Bogan, Fintona £450 (2) Aberdeen Angus bulls, P Tuohey, Greencastle £440 Limousin bull, D moore, Fintona £430 Simmental bull, R Clements, Trillick £405 (2) Aberdeen Angus bulls; £400 (2) Aberdeen Angus heifers, N Kee, Trillick £385; £380 and £375 Aberdeen Angus bulls and T Atcheson, Fyfin £370 (2) Aberdeen Angus bulls.
Weanlings
C Mitchell, Tattyreagh £985; £980 and £880 Limousin bulls, D Cowan, Burndennett £940 and £850 Charolais bulls, J Macbeth, Artigarvan £800 Charolais bull; £800 Limousin heifer, P Brogan, Gortin £750 Limousin heifer, J Sproule, Dromore £670 Charolais bull, A Knight, Irvinestown £665 Limousin heifer and Badoney Farms Ltd, Dromore £530 (5) Aberdeen Angus bulls.