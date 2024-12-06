Bullocks selling to a top of £1800 at Rathfriland Co-op
Weanling bulls calves topped to £1310 for a 438kg from a Dromore farmer.
Fat cows topped £1710 for 746kg Limousin.
Dairy heifers topped at £2350.
Heifers topped £1730 for 550kg Belgian Blue.
Bullocks topped at £1800 for 662kg Limousin,
Dropped calves and young stock
Bull calves
Rathfriland farmer Hereford at £730, Newry farmer Belgian Blue at £710, Jerrettspass farmer Friesian at £650, Newry farmer Aberdeen Angus at £640, Rathfriland farmer Hereford at £490, Comber farmer Aberdeen Angus at £490, Lisburn farmer Hereford at £440, Aberdeen Angus at £420, Jerrettspass farmer Holstein at £405 and Newry farmer Simmental at £400.
Heifer calves
Rathfriland farmer Hereford at £450, Jerrettspass farmer Hereford at £450, Rathfriland farmer Hereford at £410, Newry farmer Simmental at £275, Simmental at £265, Hillsborough farmer Aberdeen Angus at £245, Comber farmer Hereford at £240, Gilford farmer Belgian Blue at £230, Belgian Blue at £230 and Loughbrickland farmer Belgian Blue at £230.
Weanling
Male calves
Dromore farmer Aberdeen Angus 438k at £1310, Armagh farmer Aberdeen Angus 492k at £1300, Dromore farmer Limousin 374k at £1250, Ballinaskeagh farmer Limousin 320k at £1200, Armagh farmer Stabiliser 414k at £1180, Ballyward farmer Limousin 294k at £1170, Annaclone farmer Charolais 344k at £1170, Ballyward farmer Limousin 294k at £1140, Ballynahinch farmer Limousin 346k at £1100 and Ballyward farmer Limousin 350k at £1100.
Weanling heifer calves
Ballyward farmer Limousin 398k at £1270, Dromore farmer Limousin 360k at £1190, Ballyward farmer Limousin 426k at £1150, Limousin 356k at £1090, Limousin 346k at £1000, Rostrevor farmer Belgian Blue 438k at £1000, Dromore farmer Limousin 370k at £990, Waringstown farmer Stabiliser 388k at £970 and Ballyroney farmer Aberdeen Angus 354k at £920, Aberdeen Angus 334k at £890.
Fat cows
Dromara farmer Limousin 746k at £1710, Banbridge farmer Belgian Blue 544k at £1470, Kilkeel farmer Charolais 650k at £1460, Dromara farmer Friesian 722k at £1450, Rathfriland farmer Aberdeen Angus 660k at £1320, Hereford 722k at £1100, Rathfriland farmer Limousin 598k at £960, Ballyward farmer Montbeliarde 654k at £930 and Castlewellan farmer British White 548k at £765.
Dairy heifers
Rathfriland farmer Friesian at £2350, Mayobridge farmer Holstein at £2160, Rathfriland farmer Holstein at £2000 and Mayobridge farmer Holstein springing heifer at £1580.
Heifers
Banbridge farmer Belgian Blue 550k at £1730, Clough farmer Charolais 616k at £1630, Dromara farmer Aberdeen Angus 540k at £1610, Banbridge farmer Belgian Blue 528k at £1550, Clough farmer Limousin 602k at £1550, Kilkeel farmer Belgian Blue 544k at £1540, Clough farmer Limousin 600k at £1540, Newry farmer Charolais 500k at £1470 and Dromara farmer Aberdeen Angus 534k at £1470, Limousin 534k at £1470.
Bullocks
Dromara farmer Limousin 662k at £1800, Limousin 638k at £1770, Newry farmer Aberdeen Angus 560k at £1760, Ballyward farmer Charolais 598k at £1710, Dromara farmer Limousin 650k at £1670, Rathfriland farmer Aberdeen Angus 578k at £1640, Dromara farmer Limousin 564k at £1600, Limousin 642k at £1600, Rathfriland farmer Fleckvieh 544k at £1500 and Banbridge farmer Limousin 450k at £1440.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw good show of sheep and selling to a good trade.
Fat ewes selling to a good trade this week again.
Armagh farmer topped the sale at £7.80 a kilo for 19kg at £148.
Fat ewes topped at £228.
More ewes over the £210 mark this week with plainer ewes from £156 to £194,
Spring lambs
Ballyward farmer 30k at £167, Ballynahinch farmer 31.1k at £164, Kilkeel farmer 28.5k at £156, Kilkeel farmer 25.2k at £155, Hilltown farmer 26.1k at £153, Castlewellan farmer 26.3k at £151, Castlewellan farmer 25k at £150, Dromore farmer 24k at £150, Katesbridge farmer 25.6k at £150 and Ballyward farmer 25k at £149.
Fat ewes
Banbridge farmer at £228, Kilkeel farmer at £210, Banbridge farmer at £204, Kilkeel farmer at £194, Castlewellan farmer at £192, Kilkeel farmer at £190, Ballyward farmer at £186, Dromara farmer at £180, Newry farmer at £167, Dromara farmer at £160 and Ballyward farmer at £156.
Fat rams
Kilkeel farmer at £196.
All breeding sheep will sold at the start of sale at 7pm sharp.