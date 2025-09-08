Bullocks selling to a top of £2580 at Rathfriland Co-op
Weanling bull calves topped to £1890 for a 368kg from a Limousin farmer.
Fat cows topped £2240 for 652kg Simmental.
Cows and calves topped to £1850.
Breeding bulls topped to at £2480.
Dairy stock topped to £2500.
Heifers topped at £2440 for 690kg Charolais.
Bullocks topped at £2580 for 694kg Simmental.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Ballynahinch farmer Charolais at £1500, Belgian Blue at £1500, Lisburn farmer Limousin at £1340, Limousin at £1260, Ballynahinch farmer Belgian Blue at £1200, Lisburn farmer Belgian Blue at £1150, Katesbridge farmer Belgian Blue at £1110, Lisburn farmer Limousin at £1090, Downpatrick farmer Angus at £1090 and Katesbridge farmer Aberdeen Angus at £980.
Heifer calves
Ballynahinch farmer Belgian Blue at £1450, Charolais at £1390, Simmental at £1320, Dromara farmer Aberdeen Angus at £1300, Banbridge farmer Shorthorn at £1240, Lisburn farmer Aberdeen Angus at £1230, Banbridge farmer at £1200, Dromara farmer Hereford at £1200, Aberdeen Angus at £1200 and Ballynahinch farmer Charolais at £1190.
Weanling male calves
Top price per kilo £5.52, Castlewellan farmer Limousin 368k at £1890, Ballyward farmer Hereford 480k at £1800, Castlewellan farmer Limousin 312k at £1720, Banbridge farmer Fleckvieh 466k at £1670, Ballyward farmer Aberdeen Angus 402k at £1630, Rathfriland farmer Aberdeen Angus 406k at £1550, Ballyward farmer Belgian Blue 374k at £1540, Ballymartin farmer Aberdeen Angus 386k at £1510, Newry farmer Limousin 424k at £1480 and Kilkeel farmer Belgian Blue 334k at £1460.
Weanling heifer calves
Top price per kilo £4.53, Banbridge farmer Aberdeen Angus 476k at £1690, Ballymartin farmer Charolais 408k at £1500, Katesbridge farmer Belgian Blue 406k at £1480, Gilford farmer Charolais 408k at £1360, Aberdeen Angus 370k at £1340, Hilltown farmer Charolais 266k at £1210, Gilford farmer Hereford 340k at £1180, Kilkeel farmer Aberdeen Angus at 324k at £1160, Aberdeen Angus 324k at £1160 and Crossgar farmer Aberdeen Angus 326k at £1120.
Fat cows
Top price per kilo £4.35 Downpatrick farmer Simmenetal 652k at £2240, Simmental 622k at £2160, Donaghcloney farmer Simmental bull 434k at £1840, Simmental bull 472k at £1840, Ballynahinch farmer Simmental 660k at £1780, Donaghcloney farmer Limousin bull 396k at £1720, Belgian Blue bull 422k at £1660, Saintfield farmer Friesian 544k at £1380, Annaclone farmer Friesian 534k at £1330 and Ballynahinch farmer Limousin 608k at £1300.
Cows and calves
Lisburn farmer Hereford cow and Hereford calf at £1850.
Breeding bull
Rostrevor farmer Stabiliser at £2480.
Dairy stock
Banbridge farmer Friesian at £2500, Friesian at £2300 and Ballyard farmer Friesian heifer calves at £1100, £1100, £1060, £1060.
Heifers
Top price per kilo £4.45, Lurgan farmer Charolais 690k at £2440, Ballymartin farmer Limousin 566k at £2370, Dromore farmer Charolais 614k at £2360, Lurgan farmer Belgian Blue 580k at £2360, Charolais 588k at £2300, Hilltown farmer Simmental 650k at £2280, Dromore farmer Aberdeen Angus 604k at £2260 and Dromara farmer Hereford 634k at £2260, Aberdeen Angus 628K at £2260, Hereford 610k at £2240.
Bullocks
Top price per kilo £4.67, Hilltown farmer Simmental 694k at £2580, Donaghcloney farmer Belgian Blue 668k at £2560, Belgian Blue 662k at £2490, Belgian Blue 678k at £2420, Belgian Blue 640k at £2400, Newry farmer Hereford 638k at £2390, Donaghcloney farmer Belgian Blue 656k at £2380, Ballymartin farmer Simmental 606k at £2380, Donaghcloney farmer Belgian Blue 604k at £2380 and Dromara farmer Simmental 600k at £2300.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw large show of sheep in town.
Fat ewes selling to a good trade this week again.
Newry farmer topped the sale at £7.78 a kilo for 9kg at £70.
Fat ewes topped at £270.
More ewes over the £244 mark this week with plainer ewes from £196 to £238.
Spring lambs
Craigavon farmer 26.5k at £142, Kilcoo farmer 25k at £141, Hilltown farmer 35k at £140, Rathfriland farmer 25.1k at £139, Ballynahinch farmer 25.5k at £138, Ballyward farmer 24.8k at £138, Poyntzpass farmer 26.7k at £138 and Rathfriland farmer 24.9k at £137.50.
Fat ewes
Rathfriland farmer at £270, Rathfriland farmer at £244, Kilcoo farmer at £238, Hilltown farmer at £220, Scarva farmer at £218, at £204, Jerrettspass farmer at £204, Kilkeel farmer at £198, Kilcoo farmer at £196, Hilltown farmer at £196 and Kilcoo farmer at £196.
Fat rams
Rathfriland farmer at £200 and Imdel farmer at £152 and Rathfriland farmer at £114.
Breeding hoggets
Armagh farmer at £280, Hilltown farmer at £275, Rathfriland farmer at £265, at £260, Newry farmer at £255, Hilltown farmer at £255, Newry farmer at £250 and Hilltown farmer at £245.
Breeding rams
Armagh farmer at £335.