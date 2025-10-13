Bullocks selling to a top of £2620 at Rathfriland Co-op

A superb entry of 600 cattle in town last Friday, with the dropped calf section a roaring trade, containing calves up to nine months old, topped to £1190 for Simmental bull calf for a Newry farmer.

Weanling bull calves topped to £2100 for a 538kg Limousin from a Kilcoo farmer.

Fat cows topped £2700 for 812kg Charolais.

Dairy heifers topped at £2220.

Rathfriland Mart

Heifers topped at £2410 for 636kg Limousin.

Bullocks topped at £2620 for 714kg Aberdeen Angus.

Dropped calves and young stock

Bull calves

Newry farmer Simmental at £1190, Simmental at £1100, Simmental at £1060, Simmental at £1040, Lurgan farmer Belgian Blue at £1020, Ballymartin farmer Friesian at £1000, Newry farmer Simmental at £1000 and Ballymartin farmer Friesian at £980.

Heifer calves

Mountnorris farmer Belgian Blue at £1160, Limousin at £1110, Lurgan farmer Belgian Blue at £950, Hilltown farmer Limousin at £940, Dromore farmer Aberdeen Angus at £940, Lurgan farmer Shorthorn at £910, Castlewellan farmer Aberdeen Angus at £900 and Lurgan farmer Belgian Blue at £880, Aberdeen Angus at £870.

Weanling

Male calves

Top price per kilo £5.87, Kilcoo farmer Limousin 538kg at £2100, Kilcoo farmer Charolais 444kg at £1950, Kilcoo farmer Charolais 458kg at £1930, Annaclone farmer Limousin 434kg at £1750, Limousin 436kg at £1670, Kilcoo farmer Charolais 372kg at £1660, Newry farmer Aberdeen Angus 432kg at £1600, Ballyward farmer Limousin 286kg at £1600, Annaclone farmer Charolais 352kg at £1600 and Kilkeel farmer Blonde 408kg at £1590.

Weanling heifer calves

Top price per kilo £5.65, Kilkeel farmer Blonde 420kg at £1780, Blonde 386kg at £1660, Kilcoo farmer Charolais 370kg at £1600, Kilkeel farmer Blonde 366kg at £1590, Blonde 408kg at £1550, Banbridge farmer Limousin 308kg at £1510, Downpatrick farmer Aberdeen Angus 254kg at £1490, Dromara farmer Speckle Park 398kg at £1410 and Downpatrick farmer Aberdeen Angus 262kg at £1400, Limousin 296kg at £1390.

Suckler cows

Hilltown farmer Aberdeen Angus cow with three month old bull calf at foot reached £1920.

Fat cows

Top Price per Kilo £3.65 Ballyroney farmer Charolais 812kg at £2700, Dromore farmer Limousin 762kg at £2550, Ballyroney farmer Charolais 748kg at £2200, Belgian Blue 630kg at £1800 and Banbridge farmer Norwegian Red 732kg at £1780, Holstein 522kg at £1400, Norwegian Red 636kg at £1330.

Fat bulls

Kilkeel farmer, Limousin, 704kg at £2380, Ballynahinch farmer Hereford 652kg at £2190, Hereford 878kg at £2080 and Kilkeel farmer Shorthorn 538k at £1960.

Dairy springing heifers

Rathfriland farmer at £2220, at £2180, at £2080, at £1800, at £1780, at £1740, at £1720, at £1700, at £1610, at £1600.

Heifers

Top price per kilo £4.70, Ballyroney farmer Limousin 636kg at £2410, Katesbridge farmer Limousin 536kg at £2340, Dromore farmer Limousin 568kg at £2260, Ballyroney farmer Limousin 546kg at £2220, Dromara farmer Charolais 528kg at £2190, Charolais 548kg at £2080, Dromara farmer Aberdeen Angus 628kg at £2060, Ballyroney farmer Limousin 518kg at £2040, Ballymartin farmer Limousin 482kg at £2000 and Ballyroney farmer Limousin 506kg at £1950.

Bullocks

Top price per kilo £4.50 Newry farmer Aberdeen Angus 714k at £2620, Rathfriland farmer Limousin 652kg at £2580, Newry farmer Belgian Blue 668kg at£2500, Belgian Blue 658kg at £2500, Castlewellan farmer Limousin 592kg at £2480, Ballyroney farmer Limousin 658kg at £2480, Rathfriland farmer Charolais 630kg at £2460, Newry farmer Belgian Blue 636kg at £2420 and Rathfriland farmer Limousin 538kg at £2400, Limousin 562kg at £2400, Charolais 604k at £2380.

Online bidding available via martbids.ie

Tuesday evening saw large show of sheep in town.

Fat ewes selling to a good trade this week again.

Ballynahinch farmer topped the sale at £7.13 a kilo for 16.5kg at £117.50.

Fat ewes topped at £200.

More ewes over the £198 mark this week with plainer ewes from £174 to £196.

Spring lambs

Gilford farmer 27.2k at £148.50, Aghalee farmer 25.7k at £148, Castlewellan farmer 30.5k at £147, Corbet farmer 27k at £145, Newry farmer 28.6k at £144, 28k at £144, Rathfriland farmer 24.7k at £142, Ballinaskeagh farmer 26.5k at £141, Newry farmer 25.4k at £140.50 and Kilkeel farmer 26.9k at £140.

Fat ewes

Ballynahinch farmer at £200, Banbridge farmer at £198, Kilkeel farmer at £196, Kilkeel farmer at £196, Ballynahinch farmer at £194, Kilkeel farmer at £190, Annaclone farmer at £188, Banbridge farmer at £182, Dromara farmer at £182 and Rathfriland farmer at £174.

Fat rams

Ballyward farmer at £144, Newcastle farmer at £134 and Rostrevor farmer at £120,

Breeding ewes

Armagh farmer at £200.

Breeding rams

Kilkeel farmer at £390, Newry farmer at £340 and Bryansford farmer at £290.

