Bullocks selling to a top of £2840 at Rathfriland Co-op
Weanling heifers calves topped to £2000 for a 480kg from a Dromara farmer.
Fat cows topped £2640 for 848kg Hereford.
Dairy stock topped at £2840.
Heifers topped at £2750 for 498kg Belgian Blue.
Bullocks topped at £2840 for 812kg Aberdeen Angus
Dropped calves and young stock
Bull calves
Ballynahinch farmer Belgian Blue at £1250, Kesh farmer Hereford at £1250, Dromara farmer Limousin at £1230, Ballynahinch farmer Aberdeen Angus at £1130, Dromara farmer Belgian Blue at £1130, Kesh farmer Hereford at £1100, Aberdeen Angus at £1090, Belgian Blue at £1090 and Ballyward farmer Belgian Blue at £1070, Aberdeen Angus at £1070.
Heifer calves
Kesh farmer Aberdeen Angus at £1240, Aberdeen Angus at £1240, Ballyward farmer Simmental at £1210, Ballyward farmer Belgian Blue at £1060, Ballynahinch farmer Charolais at £1060, Simmental at £1030, Ballyward farmer Belgian Blue at £1020, Kesh farmer Aberdeen Angus at £1010 and Ballynahinch farmer Charolais at £1000.
Weanling
Male calves
Top price per kilo £5.27, Dromara farmer Limousin 404k at £1950, Limousin 404k at £1910, Limousin 418k at £1810, Limousin 344k at £1810, Leitrim farmer Limousin 372k at £1730, Ballynahinch farmer Aberdeen Angus 454k at £1700, Leitrim farmer Limousin 378k at £1690, Charolais 336k at £1630, Annalong farmer Charolais 298k at £1500 and Saintfield farmer Limousin 332k at £1480.
Weanling heifer calves
Top price per kilo £4.82, Dromara farmer Limousin 480k at £2000, Limousin 392k at £1890, Dromara farmer Limousin 400k at £1650, Ballymartin farmer Belgian Blue 398k at £1580, Belgian Blue 378k at £1580, Belgian Blue 386k at £1460, Lisburn farmer Aberdeen Angus 396k at £1440, Ballymartin farmer Belgian Blue at 368k at £1380, Katesbridge farmer Limousin 298k at £1360 and Ballymartin farmer Belgian Blue 354k at £1340.
Fat cows
Top price per kilo £4.07, Saintfield farmer shorthorn bull 1118k at £2740, Ballyward farmer Hereford 848k at £2640, Lurgan farmer Charolais 590k at £2400, Rathfriland farmer Hereford 788k at £2330, Castlewellan farmer Hereford 710k at £2300, Annaclone farmer Friesian 722k at £1870, Katesbridge farmer Holstein 636k at £1860 and Banbridge farmer Blonde 570k at £1740, Aberdeen Angus 680k at £1540.
Dairy stock
Katesbridge farmer Friesian at £2840 and Friesian at £2740.
Heifers
Top price per kilo £5.55, Dromore farmer Belgian Blue 498k at £2750, Katesbridge farmer Aberdeen Angus 478k at £2400, Loughbrickland farmer Simmental 612k at £2370, Dromore farmer Belgian Blue 418k at £2320, Loughbrickland farmer Simmental 640k at £2300, Dromara farmer Limousin 548k at £2280, Katesbridge farmer Aberdeen Angus 522k at £2270, Ballyward farmer Limousin 586k at £2270, Dromara farmer Belgian Blue 588K at £2260 and Dromara farmer Belgian Blue 418k at £2220.
Bullocks
Top price per kilo £4.42, Newcastle farmer Aberdeen Angus 812k at £2840, Limousin 692k at £2600, Castlewellan farmer Aberdeen Angus 658k at £2490, Hereford 614k at £2390, Hillsborough farmer Hereford 660k at £2390, Belgian Blue 586k at £2300, Dromara farmer Hereford 580k at £2280, Castlewellan farmer Aberdeen Angus 582k at £2280, Banbridge farmer Aberdeen Angus 576k at £2260 and Downpatrick farmer Aberdeen Angus 512k at £2260.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw large show of sheep in town, fat ewes selling to a good trade this week again.
Ballyward farmer topped the sale at £7.72 a kilo for 16kg at £123.50.
Fat ewes topped at £236.
More ewes over the £226 mark this week with plainer ewes from £188 to £216.
Spring lambs
Dromara farmer 34k at £186, Ardarragh farmer 35k at £168, Killinchy farmer 27k at £160, Castlewellan farmer 27.5k at £156, Poyntzpass farmer 28.5k at £155.50, Clough farmer 25.7k at £155, Rathfriland farmer 27.5k at £154, Hilltown farmer 25k at £154, Katesbridge farmer 27.5k at £152 and Ballynahinch farmer 24.7k at £150.
Fat ewes
Dromore farmer at £266, Kilkeel farmer at £226, Annaclone farmer at £216, Clough farmer at £208, Rathfriland farmer at £198, Annalong farmer at £194, Annalong farmer at £192, Corbet farmer at £190, at £190 and Ballymartin farmer at £188.
Fat rams
Clough farmer at £208 and Rathfriland farmer at £172.
Breeding hoggets
Kilkeel farmer at £310, Rathfriland farmer at £305, at £305, Kilkeel farmer at £290, Dromara farmer at £285, Rathfriland farmer at £280, Kilkeel farmer at £275 and Dromara farmer at £265.