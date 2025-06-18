Bullocks selling to £2500 for 685kg at Omagh Mart, heifers to £1830
Bullocks
Austin McCullagh, Plumbridge 685k £2500; 700k £2460; 710k £2450, E Elkin, Omagh 625k £2260; 640k £2260 and £2210, Sixmilecross Farmer, 535k £2100, C Starrs, Fintona 550k £2040; 520k £1770; 4458k £1740 and £1680, C Quigley, Donemana 505k £1810, D Armstrong, Sixmilecross 615k £2160; 560k £1890, S Conway, Mullaslin 620k £2170, R G Phillips, Ederney 560k £1970, M McElduff, Loughmacrory 415k £1600; 490k £1840; 265k £1020, A McGrath, Ederney 485k £1780; 260k £1060, E Connolly, Castlederg 485k £1540; 300k £1350; 380k £1590, F McGlinchey, Castlederg 385k £1870; 305k £1580 and B McAleer, Arvalee 325k £1460.
Heifers
B Breen, Eskra 515k £1830 and £1750; 485k £1750; 500k £1730, S Reid, Drumquin 540k £1900; 545k £1870; 540k £1820, P McMenamin, Loughmacrory 575k £1900, M Cassidy, Lettercarn 415k £1600; 385k £1600; 355k £1540, M Quinn, Dromore 430k £1630; 415k £1500; 420k £1480, N Hemphill, Botera 405k £1510; 420k £1530, C Noble, Lislap 480k £1660, F McGlinchey, Castlederg 385k £1700; 365k £1500; 275k £1200, F Donnelly, Trillick 380k £1420; 365k £1310 and R N Scott, Killymore 360k £1310.
Fat cows
P McMenamin, Loughmacrory 560k £344, R N Scott, Killymore 620k £338; 540k £318; 720k £298, K Mills, Dromore 750k £324, B Sloan, Irvinestown 530k £320; 560k £320; 620k £304, C Bogle, Lettercarn 690k £318, P Moss, Scraghey 700k £306 and M McCrossan, Seskinore 850k £290.
Friesian cows
P Maguire, Archill 690k £258; 660k £230, William Keys, Lack 610k £232; 690k £222, E Hughes, Dromore 610k £212 and R D Laird, Donemana 630k £222.
Weanlings
G Farrell, Dromore £1350 Charolais bull, B Breen, Eskra £1390 (2) Charolais bulls, D Moore, Fintona £1300 and £1280 Belgian Blue bulls; £1100 Friesian bulls (6), J Leitch, Carncorn £1170 Aberdeen Angus heifer and J Edgar, Clanabogan £850 Saler bulls.
Dropped calves
W P McKane, Newtownstewart £950 Simmental bull, F McGlinchey, Castlederg £950 Limousin bull; £770 Charolais heifer, J McAleer, Fecarry £950 Belgian Blue bull, M Anderson, Fintona £830 (3) Belgian Blue bulls, G Armstrong, Lack £820 Limousin bull, L Logue, Trillick £790 and £730 Limousin bulls; £645 Limousin heifer, D Adams, Melmount £775 Belgian Blue bull; £615 Belgian Blue heifer, B Shields, Cargary £770 Belgian Blue bull, J N Robinson, Claudy £755 and £695 Aberdeen Angus bulls; £605 Aberdeen Angus heifers, T McClure, Beragh £740 and £725 Belgian Blue bulls, Niall Jack, Mountjoy £700 Belgian Blue bull; £700 Belgian Blue heifer, R McPhilomey, Newtownstewart £605 Aberdeen Angus heifer, J Foster, Meaghy £670 and £640 Aberdeen Angus bulls and S Marshall, Ardstraw £595 Friesian bull.