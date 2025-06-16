Bullocks selling to £2530 at Hilltown Mart
Fat cows: Rostrevor farmer £2520 for 940kg (268ppk), Lisburn farmer £2350 for 704kg (334ppk), Castlewellan farmer £2220 for 792kg (280ppk), Lisburn farmer £2200 for 714kg (308ppk), Rostrevor farmer £2120 for 716kg (296ppk), Kilkeel farmer £2020 for 656kg (308ppk) and Castlewellan farmer £1860 for 616kg (302ppk).
Weanling heifers: Hilltown farmer £1560 for 386kg (404ppk) and £1330 for 336kg (396ppk).
Weanling bullocks: Newcastle farmer £2000 for 470kg (425ppk), £1810 for 486kg (372ppk), £1790 for 424kg (422ppk), Kilkeel farmer £1760 for 426kg (423ppk), £1710 for 450kg (380ppk), £1640 for 374kg (438ppk), Newcastle farmer £1530 for 380kg (402ppk) and Kilkeel farmer £1500 for 346kg (433ppk), £1130 for 266kg (424ppk).
Heifers: Kilkeel farmer £2350 for 654kg (359ppk), Rathfriland farmer £2340 for 654kg (358ppk), Newry farmer £2330 for 646kg (361ppk), Kilkeel farmer £2250 for 664kg (339ppk), Lisburn farmer £2220 for 614kg (362ppk), Dromara farmer £2200 for 566kg (389ppk), Hilltown farmer £2190 for 560kg (391ppk), Hilltown farmer £2140 for 564kg (379ppk), Hilltown farmer £2070 for 532kg (389ppk), Rostrevor farmer £2070 for 490kg (422ppk), Dromara farmer £2060 for 538kg (383ppk) and Cabra farmer £1780 for 464kg (384ppk).
Bullocks: Cabra farmer £2530 for 680kg (372ppk), £2480 for 724kg (342ppk), Burren farmer £2300 for 630kg (365ppk), Banbridge farmer £2280 for 634kg (360ppk), £2240 for 638kg (351ppk), Burren farmer £2110 for 582kg (362ppk), Kilkeel farmer £2110 for 562kg (375ppk), £2090 for 540kg (387ppk), £2080 for 566kg (367ppk), Burren farmer £2040 for 544kg (375ppk), Kilkeel farmer £2020 for 492kg (411ppk), £2020 for 496kg (407ppk), Burren farmer £2000 for 530kg (377ppk), £1970 for 502kg (392ppk), Hilltown farmer £1860 for 502kg (371ppk) and Hilltown farmer £1720 for 464kg (372pp).