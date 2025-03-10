Bullocks selling to £2680 at Hilltown Mart
Fat ewes: Hilltown farmer £268, Dromara farmer £246, Kilcoo farmer £242, Katesbridge farmer £240, Hilltown farmer £232, Hilltown farmer £222, Katesbridge farmer £216, Kilcoo farmer £208, Katesbridge farmer £194, Rathfriland farmer £190, Kilcoo farmer £184, Hilltown farmer £182, Glassdrumman farmer £180, Kilcoo farmer £176, Katesbridge farmer £174, Kilcoo farmer £170, Hilltown farmer £166 and Rathfriland farmer £160.
Fat lambs: Kilcoo farmer £160 for 27kg (592ppk), Katesbridge farmer £156 for 29.5kg (529ppk), Kilcoo farmer £156 for 23.5kg (664ppk) and Newry farmer £150 for 25.4kg (590ppk).
A good entry of cattle to Hilltown mart on Saturday 8th March saw fat cows sell to £2530, heifers to £2420 and bullocks to £2680.
Fat cows: Cabra farmer £2530 for 742kg (341ppk), Rostrevor farmer £2400 for 754kg (318ppk), Cabra farmer £2390 for 716kg (334ppk), Rathfriland farmer £2190 for 584kg (375ppk), Kilkeel farmer £2110 for 634kg (333ppk), Newry farmer £1970 for 572kg (344ppk) and Kilkeel farmer £1800 for 688kg (262ppk).
Weanling heifers: Warrenpoint farmer £1500 for 370kg (405ppk), Rostrevor farmer £1470 for 388kg (379ppk), Kilkeel farmer £1460 for 346kg (422ppk), Hilltown farmer £1440 for 274kg (525ppk), Hilltown farmer £1380 for 330kg (418ppk), Warrenpoint farmer £1320 for 276kg (478ppk), Hilltown farmer £1270 for 322kg (394ppk), Dromara farmer £1270 for 338kg (375ppk), Castlewellan farmer £1180 for 302kg (390ppk), Hilltown farmer £1120 for 274kg (409ppk), Castlewellan farmer £1110 for 276kg (402ppk) and £1050 for 252kg (416ppk), Warrenpoint farmer £1000 for 240kg (416ppk), Warrenpoint farmer £990 for 252kg (393ppk) and Warrenpoint farmer £940 for 204kg (461ppk) and £880 for 202kg (435ppk).
Weanling bullocks: Hilltown farmer £1910 for 460kg (415ppk), Kilkeel farmer £1860 for 360kg (516ppk), Attical farmer £1700 for 392kg (434ppk), Kilkeel farmer £1580 for 352kg (449ppk), Attical farmer £1530 for 362kg (423ppk), Rostrevor farmer £1490 for 382kg (390ppk), Hilltown farmer £1460 for 352kg (415ppk), Castlewellan farmer £1460 for 362kg (403ppk), Hilltown farmer £1380 for 304kg (454ppk), Attical farmer £1340 for 314kg (426ppk), Hilltown farmer £1280 for 316kg (405ppk), Dromara farmer £1180 for 272kg (434ppk), Mayobridge farmer £1160 for 288kg (403ppk), Kilkeel farmer £1140 for 288kg (396ppk), Mayobridge farmer £1120 for 278kg (403ppk) and Dromore farmer £1060 for 258kg (411ppk).
Heifers: Hilltown farmer £2420 for 670kg (361ppk), Hilltown farmer £2270 for 570kg (396ppk), Hilltown farmer £2250 for 614kg (366ppk) and £2240 for 604kg (371ppk) and £2050 for 548kg (374ppk), Hilltown farmer £1970 for 552kg (357ppk), Kilcoo farmer £1950 for 488kg (399ppk), Warrenpoint farmer £1790 for 400kg (447ppk), Kilcoo farmer £1780 for 456kg (390ppk) and Kilcoo farmer £1710 for 436kg (392ppk).
Bullocks: Hilltown farmer £2680 for 734kg (365ppk), £2680 for 722kg (371ppk) and £2600 for 698kg (372ppk), Ballymartin farmer £2570 for 720kg (357ppk), Hilltown farmer £2540 for 686kg (370ppk) and £2530 for 676kg (374ppk), Kilkeel farmer £2450 for 638kg (483ppk and £2440 for 652kg (374ppk), Ballymartin farmer £2440 for 630kg (387ppk), Kilkeel farmer £2390 for 624kg (383ppk) and £2340 for 602kg (388ppk), Cabra farmer £2150 for 582kg (369ppk), Kilkeel farmer £2080 for 578kg (360ppk) and £2060 for 568kg (362ppk), Ballymartin farmer £2060 for 544kg (378ppk), Kilkeel farmer £1920 for 530kg (362ppk) and Rostrevor farmer £1600 for 402kg (398ppk).