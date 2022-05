Bullocks to £2180 at Hilltown Saleyard

Fat cows: Hilltown farmer £1780 for 724kg (245ppk), Kilkeel farmer £1710 for 802kg (213ppk), Mayobridge farmer £1520 for 658kg (231ppk), Kilkeel farmer £1520 for 746kg (203ppk), Warrenpoint farmer £1500 for 772kg (194ppk), Mayobridge farmer £1480 for 678kg (218ppk), Rostrevor farmer £1470 for 688kg (213ppk), Newry farmer £1400 for 738kg (189ppk), Kilkeel farmer £1240 for 676kg (183ppk), Rostrevor farmer £1180 for 554kg (213ppk).

Weanling heifers: Kilcoo farmer £1200 for 464kg (258ppk), Mayobridge farmer £1070 for 440kg (243ppk), Rathfriland farmer £1000 for 454kg (220ppk), Mayobridge farmer £990 for 396kg (250ppk), Kilkeel farmer £940 for 360kg (261ppk), Mayobridge farmer £930 for 402kg (231ppk), Mayobridge farmer £930 for 372kg (248ppk), Cabra farmer £930 for 344kg (270ppk), Mayobridge farmer £920 for 392kg (234ppk), Mayobridge farmer £910 for 362kg (251ppk), Rathfriland farmer £910 for 390kg (233ppk), Rathfriland farmer £890 for 362kg (245ppk), Kilkeel farmer £850 for 348kg (244ppk), Clough farmer £810 for 356kg (227ppk), Rathfriland farmer £780 for 324kg (240ppk).

Weanling bullocks: Kilkeel farmer £1280 for 492kg (260ppk), Kilkeel farmer £1220 for 424kg (287ppk), Mayobridge farmer £1160 for 452kg (256ppk), Kilcoo farmer £1140 for 436kg (261ppk), Kilkeel farmer £1120 for 468kg (239ppk) and £1110 for 446kg (248ppk), Banbridge farmer £1090 for 462kg (235ppk), Burren farmer £1090 for 396kg (275ppk), Kilkeel farmer £1080 for 400kg (270ppk), Rostrevor farmer £1070 for 382kg (280ppk), Ballymartin farmer £1060 for 388kg (273ppk), Kilkeel farmer £1010 for 352kg (286ppk), Kilkeel farmer £1000 for 298kg (335ppk), Kilkeel farmer £1000 for 356kg (280ppk), Rostrevor farmer £980 for 328kg (298ppk), Ballymartin farmer £960 for 358kg (268ppk).

Heifers: Ballynahinch farmer £1550 for 668kg (232ppk), Hilltown farmer £1490 for 658kg (226ppk), Hilltown farmer £1480 for 676kg (218ppk), Rathfriland farmer £1450 for 712kg (203ppk), Hilltown farmer £1420 for 584kg (243ppk), Cabra farmer £1390 for 612kg (227ppk), Hilltown farmer £1340 for 580kg (231ppk), Castlewellan farmer £1330 for 592kg (224ppk), Rostrevor farmer £1270 for 554kg (229ppk), Finnis farmer £1260 for 562kg (224ppk), Kilkeel farmer £1220 for 486kg (251ppk), Mayobridge farmer £1210 for 500kg (242ppk), Castlewellan farmer £1180 for 488kg (241ppk), Mayobridge farmer £1090 for 468kg (232ppk), Hilltown farmer £1010 for 408kg (247ppk), Hilltown farmer £980 for 390kg (251ppk).