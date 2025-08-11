Bullocks to £3110 at Hilltown Saleyard
Fat ewes: Mayobridge farmer £288, Katesbridge farmer £252, Glenanne farmer £240, Cabra farmer £222, Katesbridge farmer £218, Kilkeel farmer £214, Kilcoo farmer £210, Cabra farmer £204, Kilkeel farmer £198, Kilkeel farmer £195, Hilltown farmer £194, Mayobridge farmer £192, Newry farmer £190, Crossgar farmer £182, Mayobridge farmer £176 and Kilkeel farmer £172.
Fat lambs: Kilcoo farmer £190 for 28kg (678ppk), Ballyward farmer £176 for 29kg (607ppk) and £161 for 25.5kg (631ppk), Kilkeel farmer £146 for 24.8kg (588ppk), Kilkeel farmer £145.50 for 22.9kg (635ppk), Hilltown farmer £140 for 23.5kg (595ppk), Rostrevor farmer £139 for 22.5kg (617ppk) and Bryansford farmer £138 for 22.2kg (621ppk) and £138 for 20.4kg (676ppk).
Store lambs: Banbridge farmer £137 for 18.9kg (725ppk), Rostrevor farmer £137 for 19kg (721ppk), Hilltown farmer £136 for 18.2kg (747ppk), Hilltown farmer £134 for 17.7kg (757ppk), Mayobridge farmer £130 for 18.2kg (714ppk), Hilltown farmer £129 for 18.3kg (705ppk), Hilltown farmer £129 for 17.4kg (741ppk), Hilltown farmer £129 for 16.6kg (777ppk) and £129 for 14kg (921ppk), Hilltown farmer £128.50 for 17.4kg (738ppk), Rostrevor farmer £127.50 for 17.8kg (716ppk), Kilkeel farmer £127 for 18kg (705ppk), Hilltown farmer £127 for 17.2kg (738ppk), Hilltown farmer £126 for 17.2kg (732ppk), Newry farmer £124 for 17kg (729ppk), Lisburn farmer £124 for 17kg (716ppk), Dromore farmer £120 for 16.3kg (736ppk), Hilltown farmer £118 for 15.5kg (761ppk), Hilltown farmer £118 for 15.1kg (781ppk), Hilltown farmer £116 for 14kg (828ppk), Mayobridge farmer £114 for 14.9kg (765ppk), Hilltown farmer £110 for 14.2kg (774ppk), Cabra farmer £110 for 13.7kg, Kilkeel (803ppk), Hilltown farmer £109 for 13.7kg (795ppk) and £108 for 13.8kg (782ppk),farmer £159 and Hilltown farmer £97 for 12.1kg (801ppk).
A good entry of cattle to Hilltown mart on Saturday 9th August saw strong prices for all cattle with fat cows selling to £2580, heifers to £2750 and bullocks to £3110.
Fat cows: Rathfriland farmer £2580 for 818kg (315ppk), Kilkeel farmer £2340 for 770kg (304ppk) and £2150 for 756kg (284ppk), Cabra farmer £1900 for 712kg (267ppk), Kilkeel farmer £1770 for 654kg (270ppk) and Annalong farmer £1700 for 540kg (315ppk).
Cows and calves: Banbridge farmer £3880, Kilkeel farmer £3820, Cabra farmer £2700, Banbridge farmer £2620, Mayobridge farmer £2330, Castlewellan farmer £2240.
Weanling heifers: Downpatrick farmer £1930 for 352kg (548ppk), Hilltown farmer £1650 for 400kg (412ppk), Downpatrick farmer £1570 for 308kg (509ppk), £1500 for 320kg (468ppk), £1410 for 304kg (464ppk), £1340 for 306kg (438ppk) and £1180 for 254kg (464ppk), Hilltown farmer £1140 for 306kg (372ppk) and £1080 for 286kg (377ppk) and Attical farmer £910 for 220kg (413ppk).
Weanling bullocks: Hilltown farmer £2140 for 466kg (459ppk) and £1960 for 382kg (513ppk), Hilltown farmer £1860 for 332kg (560ppk) and £1850 for 350kg (528ppk), Downpatrick farmer £1830 for 312kg (586ppk), £1800 for 340kg (529ppk), £1780 for 328kg (542ppk) and £1760 for 350kg (503ppk), Hilltown farmer £1740 for 404kg (431ppk), Downpatrick farmer £1680 for 392kg (428ppk), Mayobridge farmer £1560 for 322kg (484ppk), Downpatrick farmer £1460 for 290kg (503ppk) and Attical farmer £1240 for 228kg (543ppk) and £1100 for 210kg (523ppk).
Heifers: Rathfriland farmer £2750 for 804kg (342ppk), Kilkeel farmer £2490 for 654kg (380ppk), Ballyward farmer £2400 for 590kg (406ppk), Tandragee farmer £2350 for 608kg (386ppk), Katesbridge farmer £2340 for 638kg (366ppk), Castlewellan farmer £2340 for 632kg (370ppk) and £2340 for 594kg (393ppk), Castlewellan farmer £2250 for 592kg (380ppk) and £2130 for 548kg (388ppk), Newry farmer £1930 for 472kg (409ppk) and £1670 for 392kg (426ppk) and Cabra farmer £1480 for 346kg (427ppk).
Bullocks: Rathfriland farmer £3110 for 868kg (358ppk), Katesbridge farmer £2950 for 780kg (378ppk), Rathfriland farmer £2940 for 780kg (376ppk) and £2900 for 870kg (333ppk), Hilltown farmer £2710 for 652kg (415ppk), Castlewellan farmer £2700 for 748kg (361ppk), Hilltown farmer £2600 for 640kg (406ppk), Castlewellan farmer £2580 for 652kg (395ppk), £2530 for 606kg (417ppk), Hilltown farmer £25320 for 680kg (370ppk), Katesbridge farmer £2370 for 622kg (381ppk), Kilcoo farmer £2180 for 516kg (422ppk), Hilltown farmer £2170 for 516kg (420ppk), Kilcoo farmer £2160 for 534kg (404ppk), Hilltown farmer £2020 for 438kg (461ppk) and Hilltown farmer £1790 for 360kg (497ppk), £1650 for 362kg (455ppk) and £1630 for 384kg (424ppk).