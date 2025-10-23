Cattle prices remaining firm at Lisahally Mart, stores selling to £2530
Bullocks
W Bond £2530/700kg (361ppk) £2300/630kg (365ppk) £2240/660kg (339ppk) K Johnston £2500/640kg (390ppk) £2440/590kg (413ppk) £2290/590kg (388ppk) R Wilson £2490/720kg (345ppk) £2370/680kg (348ppk) £2350/790kg (297ppk) £2250/710kg (316ppk) £2140/670kg (319ppk) £1900/600kg (316ppk) £1860/590kg (315ppk) O McDevitt £2130/510kg (417ppk) T Mullan £1960/480kg (408ppk) B Mallon £1950/500kg (390ppk) £1940/420kg (461ppk) R Hyndman £1900/530kg (358ppk) £1780/480kg (370ppk) and R Loughrey £1890/490kg (385ppk) £1890/560kg (337ppk) £1860/440kg (422ppk) £1820/470kg (387ppk) £1800/480kg (375ppk).
Heifers
R Wilson £2460/700kg (351ppk) £2360/700kg (337ppk) W Bond £2360/670kg (352ppk) £2300/670kg (343ppk) R Sterritt £1740/490kg (355ppk) £1590/430kg (369ppk) £1530/430kg (355ppk) £1120/320kg (350ppk) R Loughery £1700/490kg (346ppk) M Rutledge £1650/480kg (344ppk) L McFarland £1620/450kg (360ppk) £1580/440kg (359ppk) £1520/400kg (380ppk) £1470/390kg (376ppk) £1450/350kg (414ppk) P McShane £1590/300kg (530ppk) P Proctor £1460/360kg (405ppk) and D Young £1440/360kg (400ppk) £1170/330kg (354ppk).
Weanlings
R Rutledge £2160/480kg (450ppk) £1800/360kg (500ppk) D Lindsay £1660/460kg (360ppk) £1410/370kg (381ppk) £1360/400kg (340ppk) £1090/300kg (363ppk) P McShane £1600/320kg (500ppk) £1520/310kg (490ppk) £1440/250kg (576ppk) £1340/250kg (536ppk) £1240/220kg (563ppk) £1050/210kg (500ppk) T Martin £1600/310kg (516ppk) £1470/270kg (544ppk) £1240/300kg (413ppk) £1190/270kg (440ppk) and B Mallon £1600/360kg (444ppk) £1560/330kg (472ppk).
Fat cows
Glenamoyle Farm £2291.20/640kg (358ppk) £2220.40/610kg (364ppk) B O'Kane £1848/660kg (280ppk) J and R Young £1780/690kg (258ppk) J McWilliams £1760/620kg (284ppk) T Wilson £1742/720kg (242ppk) W Barclay £1701/670kg (254ppk) W Moore £1663.80/590kg (282ppk) £1488/620kg (240ppk) and Hawthorn Heights £1663.20/630kg (264ppk).
Suckler calf sale
A great show of quality weanlings this Saturday with bullocks selling to 681ppk and heifers 645ppk.
Bulls/Bullocks
S Patterson £1910/380kg (502 ppk), £1900/330kg (575 ppk), £1730/340kg (508 ppk), £1720/320kg (537 ppk), D Devenney £1830/410kg (446 ppk), £1450/330kg (439 ppk), A Thompson £1770/320kg (553 ppk), £1670/350kg (477 ppk), K Thomas £1740/320kg (543 ppk), £1560/250kg (624 ppk), M Callan £1700/370kg (459 ppk), J McMillan £1690/280kg (603 ppk), P O’Connor £1670/340kg (491 ppk), P Proctor £1580/290kg (544 ppk), £1300/230kg (565 ppk), W O’Hara £1550/310kg (500 ppk), £1450/340kg (426 ppk) J McLaughlin £1550/390kg (397 ppk), £1240/330kg (375 ppk), K McGee £1550/290kg (534 ppk), A Thompson £1430/210kg (681 ppk), £940/190kg (494 ppk), £790/170kg (464 ppk) and Albert Lamrock £1270/300kg (423 ppk), £1170/290kg (403ppk).
Heifers
S Patterson £1750/380kg (460 ppk), £1650/370kg (445 ppk), W O’Hara £1740/490kg (355 ppk), £1500/270kg (555 ppk), £1360/290kg (469 ppk), £1360/370kg (367ppk), £1200/280kg (428 ppk), £890/170kg (523 ppk), J McMillan £1710/280kg (610 ppk), £1700/280kg (607 ppk), £1400/300kg (466 ppk), £1350/220kg (613ppk) K Thomas £1610/330kg (487 ppk), £1460/300kg (486 ppk), £1430/330kg (433 ppk), P O’Connor £1400/290kg (482 ppk), £1400/310kg (451 ppk), J McLaughlin £1300/330kg (393 ppk), £1280/320kg (400 ppk), £1220/360kg (338 ppk), £1080/280kg (385ppk), A Thompson £1290/280kg (460 ppk), A Thompson £1290/200kg (645 ppk), £1140/200kg (570 ppk), £1130/210kg (538 ppk), £970/180kg (538 ppk) and A Lamrock £1200/270kg (444ppk), £1140/280kg (407 ppk), £1060/250kg (424 ppk).
Sheep
A large entry of sheep this Tuesday with a complete clearance store lambs sell to 742ppk and fat lambs to 600ppk.
Lambs (over 24kg)
E Lagan £150/25kg (600ppk) £139/26.3kg (528ppk) K Logue £148/25.3kg (585ppk) S Jamieson £142/30.3kg (468ppk) J Cochrane £141/30kg (470ppk) R Rutledge £140.50/26.1kg (538ppk) P Burke £140/28.7kg (487ppk) A Moore £140/28.8kg (486ppk) £138/27.5kg (501ppk) £137/27.5kg (498ppk) £136.50/26.5kg (515ppk) £130/25kg (520ppk) Camnish Farms £140/28kg (500ppk) J Cunningham £139.50/26.1kg (534ppk) D Martin £138.50/26.6kg (520ppk) A Douglas £136/26.4kg (515ppk) D Evans £135/24.3kg (555ppk) A Fleming £134.50/24.2kg (555ppk) and J Patton £132.50/24.3kg (545ppk).
Lambs (under 24kg)
S Smallwood £133/23.3kg (570ppk) Camnish Farms £132.50/23.1kg (573ppk) £119/20.3kg (586ppk) J Cochrane £130.50/23.3kg (560ppk) £123/21.5kg (572ppk) R Campbell £130.50/23.3kg (560ppk) £130/23.3kg (557ppk) E Lagan £130/17.5kg (742ppk) £122/17.5kg (697ppk) J O'Brien £130/23.3kg (557ppk) O Allen £125/22.9kg (545ppk) S Hamilton £122/22kg (554ppk) S Parkhill £121.50/21kg (578ppk) £121/22.3kg (542ppk) J Storey £120/21.3kg (563ppk) R Olphert £119/19.1kg (623ppk) and D Robinson £118.50/18.8kg (630ppk).
Ewes
G Rankin £204 D McCrea £178 £174 R Rutledge £170 £166 £150 £130 £128 D Johnston £170 £170 A Moore £168 £144 £134 R Lowry £166 P McFadden £158 J McLaughlin £154 £152 G McNickle £150 H O'Connor £148 T Weir £142 £138 B Patterson £136 J Cochrane £130 and T Hamilton £130.