Cattle prices rocketing at Pomeroy Mart, bullocks to £2660
Bullocks
A Boyd £2660/700kg (380ppk) £2520/700kg (360ppk) £2480/710kg (349ppk) £2470/640kg (385ppk) £2420/660kg (366ppk) £2410/680kg (354ppk) £2340/630kg (371ppk) D McGurk £2540/620kg (409ppk) £2370/580kg (408ppk) £2320/620kg (374ppk) £2310/630kg (366ppk) £2210/610kg (362ppk) £2100/560kg (375ppk) £2070/560kg (369ppk) £1920/530kg (362ppk) R I Smyth £2540/710kg (357ppk) £2480/700kg (354ppk) £2410/650kg (370ppk) B Hackett £2480/650kg (381ppk) £2110/580kg (363ppk) £1920/580kg (331ppk) K and M Thom £2460/600kg (410ppk) £2370/620kg (382ppk) £2270/610kg (372ppk) £2250/570kg (394ppk) M McCullagh £2440/670kg (364ppk) £2280/620kg (367ppk) D McGurl £2300/640kg (359ppk) R Boyd £2100/590kg (355ppk) £2090/620kg (337ppk) £2070/56okg (369ppk) £2000/570kg (350ppk) £1940/570kg (340ppk) £1910/540kg (353ppk) £1900/540kg (351ppk) £1880/560kg (335ppk) £1850/550kg (336ppk) S Slean £2060/420kg (490ppk) £1830/380kg (481ppk) £1820/390kg (466ppk) and K McCullagh £1940/570kg (340ppk).
Heifers
K McAleer £2380/670kg (355ppk) £1640/620kg (264ppk) K McCullagh £2190/630kg (347ppk) D Ferry £2060/670kg (307ppk) £1550/460kg (337ppk) M Mullin £2020/480kg (420ppk) £1620/410kg (395ppk) £1540/440kg (350ppk) Gortavoy Farms £2010/480kg (410ppk) B Hackett £1840/590kg (311ppk) R Boyd £1820/540kg (337ppk) S McCullagh £1800/440kg (409ppk) £1720/500kg (344ppk) £1440/330kg (436ppk) T Watson £1700/470kg (361ppk) £1540/430kg (358ppk) £1540/460kg (334ppk) £1440/410kg (351ppk) B Mullan £1640/550kg (298ppk) C Watson £1600/440kg (363ppk) £1510/390kg (387ppk) £1490/410kg (363ppk) R McCullagh £1510/340kg (444ppk) P Monaghan £1500/500kg (300ppk) £1340/460kg (291ppk) £1330/460kg (289ppk) S Slean £1400/340kg (411ppk) £1380/310kg (445ppk) and JAA Farms £1310/350kg (374ppk) £1280/350kg (365ppk).