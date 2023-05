Beef cows sold to 319p 580kg at £1900, Friesian cows to 206p 810kg at £1668, beef heifer to 327p 820kg at £2681 and beef bullocks to 327p 680kg at £2223 and to top per head of £2340 for 890kg.

Friesian bullocks to 254p 650kg at £1651.

Beef cows

Ballymena Livestock Mart

Drumhilla Farms, British Blue 580Kg £1908 (329) O'Kane Farm, Dunloy Belgian Blue 800kg £2296 (287) Drumhilla Farms, Limousin 710kg £2002 (282) O'Kane Farm, Charolais 800kg £2144, (268) D Rainey, Finvoy Charolais 620kg £1661 (268) G Hayes, Ballymena Limousin 570kg £1521 (267) McAuley Brothers, Limousin 770kg £2032 (264) K Minford, Crumlin Limousin 680kg £1781 (262) O'Kane Farm, Limousin 810kg £2236, Charolais 810kg £2106 (260) D Rainey, Charolais 620kg £1612 (260) McAuley Brothers, Limousin 710kg £1831 (258) G Henderson, Bushmills Charolais 680kg £1754 (258) P Barry, Toomebridge Limousin 760kg £1953 (257) H McCracken, Limousin 780kg £1996 (256) and A McLaughlin, Limousin 720kg £1836 (255).

Friesian cows

J MC Woodburn, Kells 810kg £1668 (206) WM Moore, 570kg £1094 (192) J Campbell, Bushmills 640kg £1196 (187) J and S McElnay, 730kg £1365 (187) J MC Woodburn, Kells 710kg £1299 (183) RAS Barkley, Dunloy 630kg £1152 (183) MT Boyd, Kilwaughter 770kg £1393 (181) S Petticrew, Martinstown 640kg £1152 (180) S Kennedy, Doagh 860kg £1522 (177) A Carson, Clough 590kg £1032 (175) T and D Harris, Toome 600kg £1038 (173) MT Boyd, Larne 660kg £1122 (170) D Winter, 600kg £1020 (170) S Kennedy, Doagh 860kg £1444 (168) D Clark, Antrim 650kg £1079 (166) and W Warwick, Moorfields 580kg £916 (158).

Beef heifers

Drumhilla Farm, Limousin 820kg £2681 (327) R Canning, Limavady Limousin 630kg £1946 (309) Taggart Brothers, Doagh Limousin 600kg £1836 (306) I Calvin, Coleraine Limousin 540kg £1636 (303) A Ferguson, Charolais 680kg £2040 (300) Taggart Brothers, Doagh Limousin 640kg £1913 (299) A Ferguson, Charolais 670kg £1996 (298) Charolais 670kg £1989 (297) I Calvin, Limousin 610kg £1811 (297) LF Logan, Limousin 650kg £1924 (296) D Rainey, Charolais 610kg £1805 (296) Drumhilla Farm, Charolais 770kg £2263 (294) H McCracken, Limousin 570kg £1675 (294) Taggart Brothers, Charolais 640kg £1875 (293) Drumhilla Farm Limousin 680kg £1985 (292) and Linton Brothers, Clough Limousin 640kg £1856 (290).

Beef bullocks

Top per kg

M and G Walsh, Swatragh Limousin 680kg £2223 (327), W Hunter, Stewartstown Limousin 620kg £1996 (322), J Kennedy, Rasharkin Limousin 600kg £1926 (321), J Hogg, Garvagh Limousin 650kg £2067 (318), R McCurdy, Broughshane Limousin 640kg £2016 (315), S McCann, Randalstown Limousin 740kg £2316 (313), R J Anderson, Cullbackey Charolais 700kg £2156 (308), J Kennedy, Rasharkin Limousin 610kg £1866 (306), local farmer Limousin 700kg £2100 (300), Simmental 770kg £2310 (300), R McCurdy, Broughshane Charolais 600kg £1776 (296), local farmer Limousin 660kg £1947 (295), Charolais 710kg £2094 (295), Limousin 680kg £2006 (295) and D Kernohan, Broughshane Limousin 650kg £1917 (295).

Top per head

R W Calvin, Ballymoney Belgian Blue 890kg £2340, S McCann, Randalstown Limousin 740kg £2316, local farmer Simmental 770kg £2310, P and G O’Rawe, Clough Hereford 820kg £2271, J Hogg, Garvagh Charolais 810kg £2243, M and G Walsh, Swatragh Limousin 680kg £2223, R Linton, Ahoghill Simmental 770kg £2209, Charolais 810kg £2203, J Adams, Cullybackey Charolais 780kg £2184, J McCloskey, Kilrea Limousin 750kg £2175, R W Calvin, Ballymoney Belgian Blue 810kg £2162, R J Anderson, Cullybackey Charolais 700kg £2156, J Hogg, Garvagh Charolais 780kg £2137, R W Calvin, Ballymoney Belgian Blue 790kg £2125, S McCann, Randalstown Limousin 740kg £2116 and J Adams, Cullybackey Charolais 760kg £2112.

Friesian bullocks

D Strahan, Broughshane 650kg £1651 (254), 730kg £1846 (253), J Woodburn, Kells 720kg £1785 (248), P and G O’Rawe, Clough 750kg £1785 (238), 720kg £1641 (228), L McMaster, Broughshane 630kg £1430 (227), G and S Carey, Dunloy 610kg £1378 (226), L McMaster, Broughshane 600kg £1338 (223), 570kg £1265 (222), J Woodburn, Kells 650kg £1443 (222) and L McMaster, Broughshane 640kg £1414 (221).

Friday 19th May 2023: Dairy cows – 63 dairy cattle sold to £2000 for Friesian bulls from William Black, Aghadowey.

S Robinson and Sons, Crossgar Holstein £1980, P Scott, Templepatrick Fleckvieh £1980, S Robinson and Sons, Crossgar Holstein £1950, D McNeilly, Randalstown Friesian £1920, T J Turtle, Broughshane Ayrshire £1920, P Scott, Templepatrick Fleckvieh £1900, S Robinson and Sons, Crossgar Holstein £1880, T J Turtle, Broughshane Friesian £1850, £1820, P Scott, Templepatrick Fleckvieh £1820, S Robinson and Sons, Crossgar Holstein £1800, £1750 and T J Turtle, Broughshane Shorthorn £1750, Friesian £1720, £1700 x 2.

Suckler cows

A good entry of suckler stock sold to £2550 for an Aberdeen Angus cow with bull calf.

W J Patton, Cloughmills Aberdeen Angus and bull calf £2550, P McConnell, Ligoniel Simmental and bull calf £2380, W J Patton, Cloughmills Charolais and heifer calf £2180, Limousin and heifer calf £2100, P J McGuckian, Cloughmills Limousin and bull calf £1920, S Blaney, Ahoghill Limousin and bull calf £1780, P McConnell, Ligoniel Limousin and heifer calf £1750, R J T Fleming, Templepatrick Simmental and heifer calf £1550, P J McGuckian, Cloughmills Shorthorn beef and bull calf £1480, D Gillan, Garvagh Aberdeen Angus and heifer calf £1420, W McCann, Cargan Limousin and bull calf £1400 and T McKinney, Greysteele Aberdeen Angus and heifer calf £1300.

Calves

337 lots in the calf ring sold to £690 for a two month old Simmental bull, heifer calves to £545 for a month old Belgian Blue.

Bull calves

Ganaway Farms, Millisle Simmental £690, A Bowden, Greyabbey Limousin £650, J Ferguson, Straid Charolais £640 x 3, A Bowden, Greyabbey Limousin £600, J Ferguson, Straid Charolais £590, J Huey, Armoy Limousin £580, Ganaway Farms, Millisle Simmental £580, J Ferguson, Straid Hereford £560 x 2, A Carson, Clough Hereford £555, T Martin, Portaferry Belgian Blue £535, A Carson, Clough Hereford £535 x 2 and Ganaway Farms, Millisle Charolais £530.

Heifer calves

R J McDowell, Gleno Belgian Blue £545, J Ferguson, Straid Charolais £500 x 3, A Carson, Clough Hereford £500 x 2, J and M Wilson, Broughshane Friesian £500, Ganaway Farms, Millilse Charolais £490, J and M Wilson, Broughshane Friesian £485, A Porter, Lisburn Belgian Blue £480, Ganaway Farms, Millisle Charolais £480 x 2, J and M Wilson, Broughshane Friesian £480 and J and M Wilson, Millisle Charolais £475, £460, £450.

Holstein/Friesian heifers and bulls

J and M Wilson, Broughshane Friesian £500, £485, £480, D Maybin, Broughshane Holstein £440, J and M Wilson, Broughshane Friesian £435, £380, £355, £350, £330, J Ferguson, Straid Friesian £310, J and M Wilson, Broughshane Friesian £310, £285, D Maybin, Broughshane Holstein £260, M McCord, Antrim Friesian £240 and A Magee, Kilwaughter Friesian £200 x 2.

Weanlings

280 Weanlings in Ballymena resulted in a terrific trade.

Bullocks sold to £1330 over for a Limousin 490kg at £1830 presented by D Frew, Ballymena.

Heifers sold to £960 over for a Limousin 420kg at £1380 offered by McCabe Brothers, Downpatrick.

Bullocks

Up to 300kg

S Dobbin, Ballycastle Charolais 300kg £1300 (433) DJ and R White, Charolais 270kg £1090 (403) S Dobbin, Charolais 280kg £1110 (396) Charolais 280kg £1100 (392) G Quinn, Limousin 230kg £890 (387) Limousin 270kg £1030 (381) Simmental 290kg £1090 (375) B Connon, Larne Limousin 260kg £960 (369) G Quinn, Limousin 240kg £880 (366) Limousin 210kg £760 (361) H Forsythe, Ballynure Limousin 230kg £830 (360) G Quinn, 2x Limousin 280kg £1000 (357) J Stewart, Cloughmills Shorthorn beef 280kg £995 (355) G Quinn, Simmental 290kg £1020 (351) and T Magee, Ballyboley Charolais 280kg £980 (350).

301 to 350kg

Carrigeen Farms, Charolais 310kg £1250 (403) Charolais 340kg £1280 (376) R Nicholson, Monkstown Limousin 350kg £1290 (368) Carrigeen Farm, Limousin 350kg £1260 (360) K Kidd, Broughshane 3 x Charolais 320kg £1130 (353) S Simms, Belgian Blue 340kg £1180 (347) J and S Gawn, Kells Limousin 320kg £1075 (335) R Jordon, Limousin 320kg £1070 (334) WJ and R J Cuthbert, Ballycarry Limousin 320kg £1060 (331) N Megarry, Crumlin Limousin 320kg £1060 (331) J Stewart, Cloughmills Shorthorn beef 330kg £1090 (330) R Nicholson, Monkstown Charolais 330kg £1090 (330) and G Quinn, 2 x Limousin 310kg £1000 (322).

Over 350kg

PL McKeag, Millisle Charolais 400kg £1510 (377) TA Rodgers, Broughshane Limousin 360kg £1340 (372) PL McKeag, Charolais 430kg £1600 (372) D Frew, Limousin 490kg £1820 (371) S Simpson, Broughshane Charolais 370kg £1370 (370) PL McKeag, Charolais 370kg £1360 (367) D Frew, Limousin 450kg £1620 (360) D Russell, Antrim Charolais 370kg £1330 (359) C Ferris, Charolais 420kg £1490 (354) PL McKeag, Limousin 410kg £1450 (353) TA Rodgers, Broughshane Limousin 380kg £1340 (352) Limousin 390kg £1370 (351) D Frew, Limousin 480kg £1680 (350) S Simpson, Charolais 370kg £1290 (348) G Quinn, Limousin 380kg £1300 (342) and G McKeown, Charolais 370kg £1260 (340).

Heifers

Up to 300kg

P L McKeag, Millisle Charolais 300kg £1100 (366), McCabe Brothers, Downpatrick Limousin 290kg £990 (341), K Kidd, Broughshane Charolais 240kg £800 (333), S Dobbin, Ballycastle Charolais 230kg £740 (321), K Kidd, Broughshane Charolais 290kg £930 (320) x 2, B Connon, Larne Limousin 290kg £910 (313), H Forsythe, Ballynure Limousin 170kg £530 (311), D Mills, Glenarm Limousin 280kg £870 (310), 290kg £900 (310), B Connon, Larne Limousin 290kg £900 (310), R Coleman, Glarryford Shorthorn beef 280kg £860 (307), Bonnar Farms, Ballymena Charolais 270kg £820 (303), 290kg £880 (303), D J and R White, Broughshane Charolais 300kg £910 (303) and B Connon, Larne Limousin 300kg £900 (300).

301 to 350kg

D and H White, Broughshane Limousin 340kg £1200 (352), McCabe Brothers, Downpatrick Limousin 340kg £1170 (344), T Knox, Ballynure Charolais 320kg £1080 (337), T A Rodgers, Broughshane Limousin 330kg £1070 (324), McCabe Brothers, Downpatrick Limousin 340kg £1100 (323) x 2, P L McKeag, Millisle Charolais 320kg £1000 (312), McCabe Brothers Limousin 330kg £1030 (312), T A Rodgers, Broughshane Limousin 350kg £1090 (311), R Jordan, Glenavy Limousin 320kg £990 (309), Charolais 320kg £990 (309), P McCammond, Larne Limousin 320kg £990 (309), D and H White, Broughshane Limousin 310kg £940 (303), W and R Cuthbert, Ballycarry Limousin 330kg £1000 (303) x 2 and D Mills, Glenarm Limousin 330kg £990 (300).

Over 350kg

P L McKeag, Millisle Charolais 390kg £1330 (341), McCabe Brothers, Downpatrick Limousin 370kg £1240 (335), 410kg £1350 (329), 420kg £1380 (328), P L McKeag, Millisle Charolais 380kg £1230 (323), McCabe Brothers, Downpatrick Limousin 360kg £1150 (319), 430kg £1370 (318), N Megarry, Crumlin Limousin 360kg £1140 (316), T A Rodgers, Broughshane Limousin 370kg £1170 (316), McCabe Brothers, Downpatrick Limousin 420kg £1310 (311), 410kg £1260 (307), D Russell, Antrim Charolais 360kg £1100 (305), R Coleman, Glarryford Shorthorn beef 400kg £1220 (305), McCabe Brothers, Downpatrick Limousin 410kg £1240 (302), 380kg £1140 (300) and N Megarry, Crumlin Limousin 380kg £1140 (300).

Monday 22nd May 2023: A good entry of ewes and lambs in Ballymena on Monday evening resulted in a super trade selling to a top of £280 of three occasions.

Dry hoggets sold to £158.

J Gilliland, Muckamore 2 Mule and 4 lambs £280, A Morrison, Ballynure 1 Texel and 2 lambs £280, A P Cameron, Macosquin 1 Texel and 2 lambs £280, A Montgomery, Glenwherry 1 Mule and 2 lambs £260, W Carson, Cloughmills 1 Suffolk and 2 lambs £255, I Montgomery, Glenwherry 3 Mule and 3 lambs £255, I McCluggage, Glarryford 1 Texel and 2 lambs £255, J Gilliland, Muckamore 4 Mule and 4 lambs £252, J Gilliland, Muckamore 3 Mule and 3 lambs £252, I Montgomery, Glenwherry 3 Mule and 3 lambs £250, K Travers, Castlederg 4 Mule and 7 lambs £250, I Montgomery, Glenwherry 1 Mule and 2 lambs £248, J Gilliland, Muckamore 2 Mule and 2 lambs £248, W Carson, Cloughmills 2 Mule and 2 lambs £245, I McCluggage, Glarryford 1 Texel and 2 lambs £245 and D Montgomery, Glenwherry 3 Mule and 6 lambs £242.

Tuesday 23rd May 2023: Just under 200 store cattle in Ballymena resulted in another very steady trade.

Bullocks sold to £1250 over for a Limousin 600kg at £1250 and heifers sold to £1170 over for a Limousin 590kg at £1740.

Leading prices as follows:

Heifers

0kg to 500kg

N Hamill, Aughafatten Limousin 390kg £1160 (297) local farmer Limousin 500kg £1470 (294) N Hamill, Limousin 500kg £1460 (292) Limousin 420kg £1210 (288) Limousin 450kg £1270 (282) WE Adamson, Carrickfergus Aubrac 470kg £1320 (280) Aubrac, 470kg £1290 (274) S O’Neill, Martinstown Charolais 460kg £1260 (273) local farmer, Limousin 460kg £1240 (269) WE Adamson, South Devon 450kg £1190 (264) P Brankin, Aghalee Belgian Blue 440kg £1150 (261) WE Adamson, Aubrac 440kg £1140 (259) S O’Neill, Martinstown Charolais 500kg £1290 (258) and WE Adamson, Aubrac 430kg £1105 (257) Aubrac 390kg £990 (253) South Devon, 430kg £1090 (253).

501kg and over

Local farmer, Limousin 580kg £1740 (300) Limousin 590kg £1760 (298) J Murray, Lurgan Simmental 610kg £1760 (288) local farmer Limousin 620kg £1760 (283) J Murray, Simmental 570kg £1560 (273) Simmental 550kg £1500 (272) M Young, Charolais 570kg £1510 (264) local farmer, Limousin 680kg £1740 (255) IJ Hadden, Ballymoney Simmental 520kg £1325 (254) S Knox, Broughshane Limousin 5200kg £1300 (250) JS P and M Gibson, Charolais 570kg £1400 (245) B Smyth, Charolais 550kg £1340 (243) JS P and M Gibson, Belgian Blue 540kg £1310 (242) Belgian Blue £1400 (241) and J and G Hamilton, Broughshane 2 x Belgian Blue 520kg £1250 (240).

Bullocks

Up to 500kg

D Stewart, Portglenone Limousin 450kg £1420 (315), J O’Kane, Garvagh Limousin 320kg £1000 (312), A McKnight, Antrim Simmental 330kg £1000 (303), A McKeegan, Glenarm Belgian Blue 360kg £1080 (300) x 2, D Stewart Portglenone Limousin 490kg £1470 (300), A McKnight, Antrim Simmental 360kg £1070 (297) x 6, J O’Kane, Garvagh Limousin 490kg £1390 (283), J Henry, Antrim Aberdeen Angus 440kg £1240 (281), S O’Neill, Martinstown Charolais 410kg £1140 (278) and A McKeegan, Glenarm Belgian Blue 280kg £1050 (276).

Over 500kg

Local farmer Limousin 520kg £1610 (309), K McErlain, Armoy Limousin 600kg £18520 (308), M Young, Bellaghy Simmental 570kg £1710 (300), local farmer Limousin 620kg (298), B Smyth, Randalstown Limousin 580kg £1720 (296), local farmer Limousin 530kg £1570 (296), B Smyth, Randalstown Charolais 610kg £1780 (291), local farmer Limousin 580kg £1690 (291), V and M Walsh, Newtownabbey Belgian Blue 540kg £1560 (288) x 2, M Young, Bellaghy Limousin 580kg £1670 (287), K McErlain, Armoy Limousin 550kg £1580 (287), B Smyth, Randalstown Limousin 550kg £1580 (287), K McErlain, Armoy Limousin 620kg £1760 (283), C Kerr, Newtownabbey Limousin 670kg £1900 (283), J and G Hamilton, Broughshane Belgian Blue 580kg £1630 (281).

Wednesday 24th May 2023: An entry of 1761 sheep on Wednesday in Ballymena resulted in another very strong trade.

Fat lambs sold to 676p for 6 Texel 21kg at £142 and to a top per head of £153.50 for 28.5kg.

Fat hoggets sold to 576p for 3 Texels 25kg at £144 and to a top per head of £162 for 30kg.

Fat ewes sold to £216.

Spring lambs (1010)

Top per kg

A Kennedy, Ballymena 6 Texel 21kg £142 (676), E Clyde, Muckamore 3 Texel 21.5kg £142 (660), J Lowe, Coagh 22 Texel 21kg £136.50 (650), W Adamson, Carrickfergus 2 Dutch Spotted 20kg £130 (650), I W and A T McCaughey, Broughshane 12 Texel 21kg £136 (647), J Gibson, Bangor 3 Dutch Spotted 19kg £122 (642), A and D McAfee, Bushmills 15 Texel 21.5kg £138 (641), G J Coulter, Cookstown 19 Texel 21.5kg £138 (641), J Murray, Ballymoney 12 Texel 21.5kg £138 (641), W A Hagan, Ballyclare 13 Texel 21kg £134 (638), S and M Warwick, Ballyclare 11 Texel 21kg £134 (638), A Coulter, Ballyclare 2 Crossbred 21kg £134 (638), J Bovill, Toomebridge 26 Texel 21.5kg £137 (637), local farmer 7 Texel 22kg £140 (636), J Knox, Broughshane 28 Texel 22kg £140 (636), A and D McAfee, Bushmills 1 Texel 22.5kg £143 (635), J Boville, Toome 5 Texel 21.5kg £136 (632), N Higgins, Toomebridge 47 Texel 22kg £139 (631), R Graham, Broughshane 7 Suffolk 22kg £139 (631), A Moore, Portglenone 29 Charollais 22kg £139 (631), A Hall. Antrim 23 Texel 22kg £139 (631), I Dodds, Glenwherry 19 Suffolk 22kg £139 (631), S Hall, Larne 7 Crossbred 22.5kg £142 (631) and H Hall, Newtownabbey 5 Texel 22.5kg £142 (631).

Top per head

J Adams, Bellaghy 2 Texel 28.5kg £153.50, A Moore, Portglenone 10 Charollais 25.5kg £148.50, K Scullion, Portglenone 1 Charollais 27.5kg £148, J Gibson, Bangor 4 Dutch Spotted 24kg £146, H Chambers, Bushmills 2 Suffolk 30kg £146, W C McMaster, Gleno 7 Suffolk 26kg £145, D Gilliland, Ballymena 4 Charollais 24kg £145, C McClelland, Doagh 2 Suffolk 25kg £145, W A Hagan, Ballyclare 5 Suffolk 25kg £145, R Aiken, Rathkenny 4 Suffolk 25kg £145, C McClelland, Doagh 3 Charollais 24kg £144, R Howie, Doagh 3 Suffolk 25.5kg £144, J Adams, Bellaghy 30 Texel 23kg £143.50, J Lowe, Coagh 8 Texel 23.5kg £143.50, A P Cameron, Macosquin 1 Charollais 25kg £143, A and D McAfee, Bushmills 1 Texel 22.5kg £143, T Jackson, Broughshane 22 Suffolk 23.5kg £143, A Drummond, Larne 2 Dorset 23.5kg £142.50, J Knox, Broughshane 7 Suffolk 23.5kg £142.50, A P Cameron, Macosquin 1 Charollais 27.5kg £142, N Milliken, Ballymoney 2 Dorset 23.5kg £142, A Millar, Antrim 82 Charollais 23kg £142 and M Crawford, Carnalbanagh 2 Suffolk 22.5kg £142.

Fat hoggets (246)

Top per kg

Local farmer 3 Texel 25kg £144 (576), W J Penney, Larne 11 Texel 24kg £136.50 (568), N Boyd, Broughshane 6 Suffolk 25kg £140 (560), A Robinson, Moorfields 13 Lleyn 22kg £121 (550), N Curran, Ballynure 13 Hampshire Downs 23kg £156.50 (550), R Howie, Doagh 6 Suffolk 25kg £137 (548), J Scroggie, Armagh 3 Charollais 25.5kg £139 (545), M Workman, Kilwaughter 5 Mule 23kg £125 (543), H Park, Ballymena 1 Dutch Spotted 30kg £162 (540), J Dobbin, Aughafatten 7 Texel 21.5kg £116 (539), J McLaughlin, Carnlough 4 Cheviot 25.5kg £136 (533), AT A Smyth, Randalstown 1 Crossbred 25kg £133 (532), F Mulvenna, Glenarm 4 Texel 28.5kg £151 (529) and T A Smyth, Randalstown 2 Crossbred 23.5kg £124 (527).

Top per head