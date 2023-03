Beef cows sold to 293p for a Charolais 820kg at £2402, Friesian cows to 195p for 760kg at £1482, beef heifers to 319p for 760kg at £2424, beef bullocks to 320p for 710kg at £2272 and Friesian bullocks to 233p for 620kg at £1444.

Beef cows

D Grimes, Castlecaulfield Charolais 820kg £2402 (293) V Chestnutt, Bushmills Belgian Blue 850kg £2346 (276) A Henry, Antrim Limousin 840kg £2293 (273) A Marks, Portglenone Limousin 670kg £1815 (271) D Clark, Antrim Limousin 960kg £2572 (268) P and J O’Kane, Carnlough Limousin 580kg £1519 (262) S Armour, Kells Limousin 590kg £1498, (254) V Chestnutt, Charolais 750kg £1875 (250) Charolais 830kg £2066 (249) J McBride, Martinstown Belgian Blue 670kg £1648 (246) D and P Bingham, Templepatrick Limousin 690kg £1697 (246) V Chestnutt, Charolais 770kg £1878 (244) Glenview Farms Ltd, Cushendun Limousin 780kg £1872 (240) J Gault, Ballyclare Limousin 670kg £1608 (240) SJ Duncan, Crumlin Saler 480kg £1142 (238) C Stirling, Charolais 660kg £1544 (234).

Ballymena Livestock Mart

Friesian cows

D Minford, Crumlin 760kg £1482 (195) 590kg £1144 (194) D Mallon, Toomebridge 730kg £1357 (186) J Adair, Kells 540kg £1004 (186) P Brown, Clough 660kg £1207 (183) D Wallace, Antrim 720kg £1296 (180) G Forsythe, Cloughmills 750kg £1335 (178) William Crawford, Gracehill 760kg £1352 (178) H McNabney, Clough 660kg £1155 (175) A Gaston, Glarryford 480kg £835 (174) D Minford, Crumlin 540kg £939 (174) 780kg £1357 (174) J Blair, Larne 680kg £1176 (173) D and D Robinson, 660kg £1135 (172) I Thompson, Templepatrick 710kg £1221 (172) and J Marshall, 790kg £1150 (171).

Beef heifers

T McMaster, Whitehead Blonde d'Aquitaine 760kg £2424 (319p) A Ferguson, Charolais 740kg £2360 (319p) Charolais 690kg £2139 (310p) P McIlvar, Garvagh Charolais 570kg £1681 (295p) William G Bonar, Randalstown Limousin 590kg £1722 (292p) J McLaughlin, Bushmills Limousin 600kg £1746 (291) Charolais 630kg £1833 (291p) I Barr, Kells Limousin 540kg £1566 (290) N Hamill, Ballymena Limousin 470kg £1348 (287p) I Rea, Mallusk Charolais 680kg £1944 (286) Charolais 570kg £1630 (286) Linton Brothers, Charolais 650kg £1846 (284) V Chestnutt, Limousin 550kg £1556 (283) William G Bonar, Limousin 530kg £1494 (282) I McCaughern, Ballymena Limousin 770kg £2163 (281) and N Hamill, Limousin 530kg £1484 (280).

Beef bullocks

M Gallagher, Magherafelt Limousin 710kg £2272 (320p) F Cassidy, Kilrea Limousin 630kg £1990 (316p) M Gallagher, Limousin 790kg £2496 (316p) P Donnelly, Rathkenny Limousin 600kg £1854 (309p) M Gallagher, Magherafelt Charolais 840kg £2595 (309p) C Reid, Belgian Blue 820kg £2533 (309p) D and W Hume, Randalstown Limousin 790kg £2433 (308p) M Peden, Ballymoney Simmental 770kg £2340 (304p) F McAuley, Toomebridge Limousin 780kg £2363 (303p) F Cassidy, Kilrea Charolais 770kg £2310 (300p) Limousin 750kg £2242 (299p) J Brennan, Limousin 830kg £2473 (298p) B O’Neill, Charolais 730kg £2175 (298p) T McMaster, Limousin 720kg £2138 (297p) C Reid, Limousin 820kg £2427 (296) and J O’Neill, Maghera Limousin 670kg £1983 (296p).

Beef bullocks

Top per kg

G Arthur, Broughshane 620kg £1444 (233p) S McNabney, Clough 600kg £1392 (232p) J O’Kane, Ballymoney 640kg £1459 (228p) 600kg £1362 (227p) Jacksons, Ballynure 2 x 680kg £1543 (227p) 610kg £1378 (226p) 690kg £1552 (225p) S McNabney, 540kg £1215 (225p) J O’Kane, Ballymoney 690kg £1552 (225p) Jacksons, Ballynure, 720kg £1620 (225p) S McNabney, 600kg £1344 (224p) G Arthur, Broughshane 630kg £1411 (224p) J O’Kane 670kg £1500 (224p) RJ Gage, Clough 520kg £1164 (224p) and Jacksons, Ballynure 760kg £1694 (223p).

Top per head

J Mills, Ballynure Limousin 810kg £2551, Charolais 740kg £2079, Limousin 750kg £2070, P Brown, Clough Limousin 840kg £1948, AT Lowry, Hereford 920kg £1812, G Knowles, Ballymena Limousin 820kg £1812, J Mills, Ballynure 700kg £1806, S Minn, Moorfields Charolais 860kg £1642 and D Kernohan, Broughshane Limousin 590kg £1374, Limousin 550kg £1155.

Friday 3rd March 2023: Dairy cows - Prices held firm for 28 dairy cattle selling to £2480 which was paid to N and J Coleman, Doagh.

N and J Coleman, Doagh Holstein £2480, W Black, Aghadowey Friesian £2380, W G Johnston, Ligoniel Holstein £2300, W Black, Aghadowey Friesian £2200, W G Johnston, Ligoniel Holstein £2150, N and J Coleman, Doagh Holstein £2120, W J McBride, Magherafelt Holstein £2080, B Paisley, Ballynure Holstein £1980, D Livingstone, Randalstown Holstein £1950, A Ferguson, Stewartstown Holstein £1920, T Gordon, Ballyclare Ayr £1850, B Paisley, Ballynure Holstein £1700, B Paisley, Ballynure Friesian £1620, B McStravick, Gawleys Gate Holstein £1600, S Dunlop, Crumlin Holstein £1550 and W Black, Aghadowey Friesian £1550.

Suckler cows

A small entry of suckler stock sold to £2720 for a British Blue springing heifer from Pat Cunning, Greysteele.

P Cunning, Greysteele British Blue in calf £2720, P Cunning, Greysteele Belgian Blue in calf £2500, P Cunning, Greysteele Belgian Blue in calf £2150, J Cameron, Broughshane Aberdeen Angus and bull calf £1240.

Calves

In the calf ring 334 lots sold to £640 for a young Belgian Blue heifer.

Bull calves sold to £620 for a Belgian Blue from the same farm.

Bull calves

A Park, Ballynure Belgian Blue £620, H Dorman, Lisburn Limousin £610, A Park, Ballynure Belgian Blue £610, H Dorman, Lisburn Limousin £590, A Park, Ballynure Belgian Blue £580, A Gaston, Glarryford Aberdeen Angus £570, A Park, Ballynure Aberdeen Angus £570, A Park, Ballynure Aberdeen Angus £565, A Park, Ballynure Belgian Blue £555, H Dorman, Lisburn Limousin £550, A Gaston, Glarryford Aberdeen Angus £550, A Park, Ballynure Belgian Blue £530, A Park, Ballynure Belgian Blue £520, G Simpson, Lisburn Belgian Blue £510, A Park, Ballynure Belgian Blue £500 and A Park, Ballynure Belgian Blue £490.

Heifers

A Park, Ballynure Belgian Blue £640, H Dorman, Lisburn Limousin £510, H Dorman, Lisburn Limousin £490, H Dorman, Lisburn Limousin £470, Hamills of Ballindreen, Coleraine Limousin £450, F C Patterson, Broughshane Aberdeen Angus £445, B Alexander, Ahoghill Belgian Blue £445, A Gaston, Glarryford Aberdeen Angus £435, Hamills of Ballindreen, Coleraine Belgian Blue £435, H Dorman, Lisburn Belgian Blue £430, A Park, Ballynure Aberdeen Angus £425, Hamills of Ballindreen, Coleraine Belgian Blue £420, H Dorman, Lisburn Limousin £400, A Gaston, Glarryford Aberdeen Angus £400, A Gaston, Glarryford Aberdeen Angus £400 and A Gaston, Glarryford Aberdeen Angus £400.

Holstein/Friesian

D McKay, Broughshane Friesian £420, D McKay, Broughshane Friesian £380, A R McFarlane, Holywood Friesian £240, W and P McCallion, Portglenone Friesian £230, H Dorman, Lisburn Holstein £215, DARD, Antrim Friesian £190, K Craig, Ballyclare Holstein £190, G Simpson, Lisburn Holstein £185, H and A Speedy, Randalstown Friesian £175, H Dorman, Lisburn Holstein £160, D Parke, Magherafelt Friesian £160, D Wallace, Antrim Holstein £150, B Alexander, Ahoghill Friesian £145, D Parke, Magherfelt Friesian £140, J Graham, Glenwherry Friesian £130 and J Graham, Glenwherry Friesian £120.

Weanlings

An entry of 330 weanlings in Ballymena on Friday resulted in another tremendous trade.

Bullocks sold to £1150 over for a super Charolais 400kg at £1550 offered by Darren Beggs, Ballyclare.

Heifers sold to £1360 over for a Limousin 340kg at £1700 presented by Brendan McAllister, Glenarm.

Bullocks

0kg to 300kg

M McNeill, Cushendall Charolais 280kg £1050 (375) S McAllister, Glenarm Charolais 260kg £950 (365) D McKillop, Glenarm Limousin 290kg £1050 (362) J McQuiston, Ballymoney Charolais 280kg £1000 (357) S McAllister, Glenarm Charolais 290kg £1000 (344) C McErlain, Armoy Charolais 290kg £1000 (344) A Abbott, Lisburn Limousin 290kg £1000 (344) D McKillop, Glenarm Limousin 300kg £1030 (343) D Mairs, Limousin 290kg £980 (337) S McAllister, Limousin 260kg £870 (334) Limousin 270kg £900 (333) D McKillop, Limousin 300kg £990 (330) M Gingles, Kilwaughter Charolais 290kg £950 (327) WD Marshall, Clough Charolais 300kg £980 (326) M Kelly, Charolais 300kg £970 (323) and S McAllister, Glenarm Limousin 240kg £770 (320).

301kg to 350kg

A Millar, Antrim Charolais 330kg £1320 (400) RA Sleeman, Limavady Charolais 310kg £1100 (354) A Millar, Charolais 320kg £1080, Charolais 330kg £1100 (333) Charolais 330kg £1080 (327) S McAllister, Glenarm Charolais 340kg £1110 (326) M Kelly, Charolais 310kg £1010 (325) A Millar, Antrim Saler 320kg £1030 (321) Limousin 320kg £1030 (321) A Abbott, Limousin 340kg £1090 (320) M Kelly, Charolais 340kg £1080 (317) A Millar, Charolais 350kg £1110 (317) D Gourley, Larne Abe 310kg £980 (316) J Rainey, Crumlin Limousin 330kg £1040 (315) Limousin 330kg £1040 (315) and S McAllister, Charolais 330kg £1040 (315).

351kg and over

DS Beggs, Ballyclare Charolais 400kg £1550 (387) A Millar, Antrim Charolais 370kg £1380 (373) DS Beggs, Charolais 400kg £1490 (372) S Molyneaux, Dundrod Charolais 400kg £1440 (360) Charolais 370kg £1310 (354) F Hilton, Ballymena Charolais 370kg £1290 (348) J McQuiston, Charolais 400kg £1370 (342) N McLoughlin, Charolais 380kg £1300 (342) Charolais 470kg £1600 (340) S Molyneaux, Dundrod Charolais 440kg £1490 (338) A Millar, Charolais 380kg £1280 (336) S Molyneaux, Charolais 370kg £1240 (335) Charolais 450kg £1500 (333) A Henry, Antrim Limousin 400kg £1310 (327) S Molyneaux, Charolais 440kg £1440 (327) and RA Sleeman, Charolais 380kg £1240 (326).

Heifers

Up to 300kg

R A Sleeman, Limavady Limousin 260kg £1005 (386), J McQuiston, Ballymoney Charolais 250kg £830 (332), M Gingles, Kilwaughter Charolais 290kg £960 (331), S Montford, Broughshane Limousin 290kg £960 (331), local farmer Charolais 290kg £950 (327), local farmer Limousin 260kg £840 (323), M McNeill, Cushendall Charolais 300kg £960 (320), R Montford, Broughshane Charolais 290kg £920 (317), L McClinton, Glenarm Limousin 280kg £870 (310), M Gingles, Kilwaughter Charolais 260kg £795 (305), A Wylie, Parkgate Limousin 290kg £880 (303), S McAllister, Glenarm Limousin 260kg £780 (300), D McKillop, Glenarm Limousin 280kg £830 (296), S McAllister, Glenarm Limousin 230kg £680 (295), J Wilson, Holywood Simmental 290kg £850 (293) and D Convery, Cushendun Limousin 270kg £790 (292).

300kg – 350kg

B McAllister, Glenarm Limousin 340kg £1700 (500), B McAllister, Glenarm 340kg £1600 (470), B McAllister, Glenarm Limousin 320kg £1500 (468), B McAllister. Glenarm Limousin 340kg £1420 (417), B McAllister, Glenarm Limousin 340kg £1400 (411), R A Sleeman, Limavady Limousin 310kg £1050 (338), J McQuiston, Ballymoney Charolais 330kg £1090 (330), C McErlain, Armoy Charolais 350kg £1150 (328), M McNeill, Cushendall Charolais 340kg £1090 (320), A Henry, Antrim Limousin 330kg £1050 (318), R A Sleeman, Limavady Limousin 330kg £1040 (315), local farmer Charolais 320kg £1000 (312), R A Sleeman, Limavady Charolais 320kg £990 (309), D Convery, Cushendun Limousin 350kg £1070 (305), R A Sleeman, Limavady Charolais 330kg £995 (301) and N McLoughlin, Cushendall Limousin 340kg £1020 (300).

Over 350kg

B McAllister, Glenarm Limousin 380kg £1340 (352), N McLoughlin, Cushendall Charolais 400kg £1340 (335), J McQuiston, Ballymoney Charolais 370kg £1160 (313), C McAuley, Cushendall Limousin 390kg £1200 (307), S Molyneaux, Dundrod Charolais 430kg £1310 (304), A Marks, Portglenone Limousin 390kg £1185 (303), A Marks, Portglenone Limousin 360kg £1080 (300), A McLaughlin, Cushendall Limousin 360kg £1060 (294), A Henry, Antrim Limousin 360kg £1055 (293), C McErlain, Armoy Charolais 430kg £1260 (293), S Molyneaux, Dundrod Charolais 390kg £1140 (292), C McErlain, Armoy Limousin 370kg £1080 (291), A Henry, Antrim Limousin 370kg £1070 (289), J Marks, Portglenone Limousin 380kg £1090 (286), N McLoughlin, Cushendall Charolais 400kg £1140 (285) and A Henry, Antrim Limousin 440kg £1230 (279).

Monday 6th March 2023: An increased entry of sheep in Ballymena on Monday night met a good trade.

Ewes and lambs to £290, in lamb ewes to £166, pet lambs to £44 and foster ewes to £190.

In-lamb ewes

J Hutchinson, Ballyclare 1 Crossbred £166, T B Elkin, Belfast 4 Suffolk £160, S Thompson, Glenarm 11 Suffolk £155, S Thompson, Glenarm 11 Suffolk £152, T B Elkin, Belfast 5 Suffolk £148, R Baird, Carrickfergus 4 Suffolk £142, S McMullan, Randalstown 1 Texel £136, P Swindell, Banbridge 3 Suffolk £136 and S McMullan, Randalstown 1 Jacob £130.

Ewes and lambs

O McCloskey, Loughgiel 1 Jacob and 2 lambs £290, R McKeown, Templepatrick 1 Dorset and 2 lambs £255, R McKeown, Templepatrick 1 Texel and 2 lambs £250, W Semple, Magheramourne 5 Charollais and 10 lambs £248, R McKeown, Templepatrick 1 Dorset and 1 lamb £245, S Loughery, Limavady 1 Texel and 2 lambs £235, L Campbell, Carnlough 1 Blu and 1 lamb £225, S Caskey, Kilrea 2 Suffolk and 4 lambs £222, J Houston, Randalstown 1 Charollais and 2 lambs £222, S Loughery, Limavady 1 Charollais and 2 lambs £215, S Loughery, Limavady 1 Crossbred and 1 lamb £215, C O’Neill, Glenarm 2 Texel and 4 lambs £215, R McKeown, Templepatrick 1 Dorset and 2 lambs £215, K Travers, Castlederg 1 Texel and 2 lambs £214, K Travers, Castlederg 1 Texel and 2 lambs £208 and K Travers, Castlederg 2 Suffolk and 4 lambs £205.

Store lambs

G Davidson, Ligoniel 14 Crossbred £92, S Moore, Ballyclare 29 Crossbred £89, G Davidson, Ligoniel 4 Crossbred £75 and L Kinney, Glenariffe 15 Blackface £71.

Tuesday 7th March 2023: An entry of 160 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in another terrific trade.

Bullocks sold to £1300 over for a Charolais 650kg at £1950 presented by John McIlrath, Ballymena.

Heifers sold to £1060 over for a Limousin 580kg at £1640 offered by J Gault, Ballyclare.

Bullocks

0kg to 500kg

JPF O'Loan, Martinstown Charolais 460kg £1510 (328) P Rea, Ballymena Belgian Blue 500kg £1540 (308) JPF O'Loan, Charolais 500kg £1540 (308) J Hutchinson, Ballyclare Charolais 390kg £1200 (307) local farmer Charolais 420kg £1260 (300) J McCarroll, Ballymena Charolais 460kg £1370 (297) A Devlin, Ballycastle Limousin 470kg £1390 (295) L McFall, Ahoghill Limousin 460kg £1360 (295) McCready McCartney, Charolais 360kg £1060 (294) Charolais 410kg £1200 (292) WJ McCurdy, Ballymoney Limousin 430kg £1250 (290) D Fleming, Limousin 430 £1240 (288) D and S Fulton, Randalstown Simmental 480kg £1370 (285) WJ McCurdy, Limousin 380kg £1070 (281) A Devlin, Ballycastle Limousin 470kg £1310 (278) and DH Fleming, Charolais 360kg £1000 (277).

501kg and over

Local farmer, Charolais 540kg £1735 (321) J McIlrath, Ballymena Charolais 560kg £1760 (314) Charolais 610kg £1870 (306) Charolais 650kg £1950 (300) G Robb, Limousin 570kg £1700 (298) local farmer, Charolais 520kg £1550 (298), J McIlrath, Charolais 610kg £1800 (295) G Robb, Limousin 620kg £1820 (293) G Robb, Limousin 540kg £1580 (292) R Henry, Kilwaughter Limousin 610kg £1780 (291) G Robb, Limousin 590kg £1720 (291) J McIlrath, Charolais 590kg £1720 (291) S Stuart, Limousin 610kg £1770 (290) and J McIlrath, Charolais 650kg £1870 (287) Charolais 610kg £1750 (286) Charolais 660kg £1890 (286).

Heifers

0kg to 500kg

J Hutchinson, Charolais 440kg £1380 (313) Charolais 410kg £1240 (302) J McComb, Limousin 490kg £1480 (302) J Hutchinson Charolais 380kg £1140 (300) A Delvin, Limousin 480kg £1435 (299) N Hamill, Limousin 500kg £1490 (298) J Hutchinson, Charolais 420kg £1240 (295) A Delvin, Parthenais 500kg £1475 (295) J Hutchinson, Charolais 370kg £1090 (294) G and A O'Loan, Limousin 470kg £1375 (292) JPF O'Loan, Charolais 370kg £1080 (291) N Hamill, Limousin 490kg £1430 (291) JPF O'Loan, Charolais 370kg £1070 (289) G and A O'Loan, Limousin 480kg £1380 (287) N Hamill, Limousin 480kg £1380 (287) and D Wilson, Limousin 480kg £1380 (287).

500kg and over

J Gault, Ballyclare Limousin 580kg £1640 (282) D and S Fulton, Simmental 540kg £1510 (279) N Hamill, Limousin 510kg £1420 (278) D Wilson, Limousin 530kg £1470 (277) G and A O'Loan, Limousin 540kg £1445 (267) J Gault, Hereford 540kg £1440 (266) P Rea, Ballymena Limousin 530kg £1400 (264) J McComb, Belgian Blue 530kg £1395 (263) R Cowan, Belgian Blue 620kg £1620 (261) J McComb, Limousin 540kg £1360 (251) and J McComb, Limousin 540kg £1360 (251).

Wednesday 8th March 2023: An entry of 2054 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a sharper trade.

Fat hoggets sold to 561p for 15 Texels 22kg £123.50 presented by I Montgomery, Glenwherry and to a top per head of £131 for three heavy from GA Fleming, Templepatrick.

Fat ewes sold to £238.

Fat hoggets 1836

Top per kg

I Montgomery, Glenwherry 15 Texel 22kg £123.50 (561) Belston Ltd, Lurgan 1 Dorset 11kg £61 (545) J Lamont, 14 Mule 19.5kg £107 (458) I Montgomery, 15 Texel 22.5kg £123 (546) W McCurdy, 6 Texel 21.5kg £116 (539) I Frew, Cullybackey 5 Dorset 21.5kg £115.50 (537) P Hanna, Dunadry 18 Texel 22kg £118 (536) local farmer, 7 Texel 23.5kg £126 (536) G Davidson, Belfast 22kg £117.50 (534) I McDonnell, 15 Texel 21kg £112 (533) S Marshall, Ballymena 2 Charollais 16kg £85 (531) local farmer, 9 Blackface 22.5kg £119 (528) Bushvalley Texels, 5 Texel 20kg £105 (525) B Lyttle, Moorfields Charollais 22.5kg £118 (524) and J McQuiston, 32 Texel 21kg £110 (523).

Top per head

G A Fleming, Templepatrick 3 Texel 35kg £131, Belston Ltd, Lurgan 1 Dorset 46kg £130, M Esler, Ballymena 3 Texel 30kg £130, TJ and I Bell, Ballyclare 20 Crossbred 31.5kg £129, A Dodd, 9 Red 26kg £128.50, 4 Red 26kg £128.50, H Carson, Dundrod 42 Texel 28kg £126, R Fullerton, Maghera 6 Charollais 28kg £126, local farmer, 7 Texel 23.5kg £126, A Houston, Lisburn 18 Texel 28kg £126, T Earney, 15 Texel 28.5kg £126, D McKeeman, 12 Suffolk 29.5kg £126, C Gribben, Dunloy 32 Crossbred 26.5kg £126, D Moorhead, 4 Crossbred 26kg £126, 11 Crossbred 26.5kg £126 and G Davidson, 19 Texel 27kg £125.50.

Fat ewes 219

First quality

Suffolk- £120- £176

Texel - £140 - £238

Crossbred - £80 - £118