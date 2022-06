Dairy cows selling to £2350 at Ballymena

Beef cows sold to 272p for 630kg at £1713, Friesian cows to 203p 650kg at £1319.

Beef heifers to 289p 730kg at £2109 and 630g at £1820.

Beef bullocks to 290p 700kg £2030 and to a top per head of £2557 for 920kg.

Ballymena Mart

Friesian bullocks to 228p 720kg at £1641.

Beef cows

SF McKenna, Maghera, Limousin 630kg £1713 (272) D Rainey, Finvoy Charolais 620kg £1636 (264) I Beggs, Whitehead Limousin 550kg £1445 (263) J Lowe, Coagh Charolais 630kg £1638 (260) M McKeefrey, Garvagh Limousin 720kg £1850 (257) J Doole, Toome Limousin 570kg £1453 (255) A McConnell, Ballyclare Hereford 700kg £1750 (250) local farmer Limousin 550kg £1369 (249) S Kelly, Ballymena 650kg £1612 (248) N Logan, Randalstown Belgian Blue 710kg £1753 (247) D Russell, Antrim Simmental 710kg £1753 (247) D Frew, Randalstown Limousin 670kg £1648 (246) T Wray, Carnlough Limousin 670kg £1628 (243) C Kelly, Limousin 580kg £1403 (242) D Rainey, Finvoy Limousin 590kg £1421 (241) and J Arthur, Islandmagee Limousin 650kg £1560 (240).

Friesian cows

D Forsythe, Cloughmills 650kg £1319 (203) S Magee, Kilwaughter 510kg £984 (193) I Stewart, Bushmills 800kg £1520 (190) D Forsythe, Cloughmills 690kg £1311 (190) I Cruikshanks, Newtownards 840kg £1570 (187) J Blair, Larne 570kg £1031 (181) WS Kennedy, Ballyclare 630kg £1134 (180) I Stewart, Bushmills 690 £1235 (179) I Stewart, 560kg £991 (177) P Brown, Ballymena 700kg £1239 (177) I Cruikshanks, 590kg £1032 (175) J McCloskey, Dungiven 630kg £1096 (174) D McIlwaine, Larne 640kg £1100 (172) RA Gordon, Cloughmills 590kg £973 (165) RJ Gage, Clough 640kg £1024 (160) and S Herbison, Ballymena 600kg £954 (159).

Beef heifers

A Ferguson, Charolais 730kg £2109 (289) S Kelly, Ballymena Belgian Blue 630kg £1820 (289) A Ferguson, Charolais 680kg £1904 (280) R Kelly, Omagh Charolais 650kg £1820 (280) Messrs Linton Bros, Charolais 550kg £1523 (277) R Kelly, Omagh Charolais 640kg £1766 (276) A Ferguson, Charolais 680kg £1870 (275) SF McKenna, Maghera Limousin 620kg £1698 (274) T Robinson, Ballynure 630kg £1719 (273) R McIntyre, Glarryford Limousin 610kg £1665 (273) Messrs Linton Bros, Charolais 640kg £1740 (272) R McIntyre, Charolais 640kg £1734 (271) R Kelly, Maghera Limousin 650kg £1761 (271) R Taggart, Armoy Limousin 610kg £1647 (270) R Kelly, Omagh Charolais 560kg £1512 (270) and Messrs Linton Bros, Limousin 580kg £1560 (269).

Beef bullocks

(Top per kg)

OKI Developments, Dungiven Limousin 700kg £2030 (290) C Martin, Loughgall Charolais 710kg £2037 (287) OKI Developments, Charolais 710kg £2009 (283) OKI Developments Charolais 680kg £1924 (283) OKI Developments Charolais 710kg £2009 (283) SA Taggart, Ballymoney Limousin 780kg £2199 (282) N McBurney, Moorfields Limousin 620kg £1748 (282) OKI Developments, Charolais 710kg £1788 (280) J McLaughlin, Claudy Limousin 700kg £1960 (280) N McBurney, Limousin 660kg £1848 (280) R Kelly, Omagh Charolais 610kg £1701 (279) N McBurney, Limousin 620kg £1723 (278) N Hara, Coleraine Limousin 730kg £2029 (278) N Hara, Blonde d’Aquitaine 920kg £2557 (278) N McBurney, Limousin 720kg £1994 (277) and R Kelly, Omagh Charolais 630kg £1745 (277).

Beef bullocks

(Top per head)

N Hara, Garvagh Blonde d’Aquitaine 920kg £2557, SA Taggart, Ballymoney Limousin 780kg £2199, J McLaughlin, Limousin 820kg £2181, D Rainey, Abe 820kg £2074, OKI Developments, Charolais 750kg £2055, N Madden, Claudy Charolais 760kg £2044, A Houston, Charolais 770kg £2040, C Martin, Loughgall Charolais 710kg £2037, N Hara, Charolais 740kg £2035, J McLaughlin, Simmental 840kg £2032, OKI Developments, Limousin 700kg £2030, N Hara Limousin 730kg £2029, R Boville, Toome Blonde d’Aquitaine 760kg £2014, OKI Developments Charolais 710kg £2009, OKI Developments 710kg £2009 and A Houston, Lisburn Charolais 730kg £2000.

Friesian bullocks

G Arthur, Broughshane 720kg £1641 (228) N Higgins, Toomebridge 720kg £1643 (227) G Arthurs, 780kg £1731 (222) G Arthur, 770kg £1678 (218) G Arthur, 700kg £1512 (216) A Rocke, Larne 690kg £1469 (213) M Jamison, Larne 760kg £1596 (210) M Jamison, 710kg £1491 (210) J and M Hamill, Broughshane 530kg £1107 (209) G Arthur, 660kg £1372 (208) M Jamison, Larne 730kg £1503 (206) J and M Hamill, 590kg £1203 (204) M Jamison, Larne 760kg £1550 (204) M Jamison, 720kg £1454 (202) G Duncan, Crumlin 530kg £1060 (200) and G Arthur, 660kg £1313 (199).

Friday 3rd June 2022: Dairy cows - 10 dairy cows sold to £2350, leading prices as follows: W Black, Aghadowey Friesian £2350, Adrian McClure, Ballywalter Friesian £2300, D Livingstone, Randalstown Friesian £2020, Adrian McClure, Ballywalter Friesian £1980, W Black, Aghadowey Friesian £1920, Adrian McClure, Ballywalter Friesian £1880 and J Dodds, Limavady Shorthorn beef £1580.

Suckler cows

A good entry of 35 sucklers sold to £2170 for a Limousin cow and heifer calf.

Ruling prices: L Greer, Tildarg Limousin and heifer calf £2170, A Spence, Nutts Corner Limousin and bull calf £2140, W Ward, Crumlin Abe and bull calf £2070, L Greer Abe and heifer calf £2050, A and J McCann, Cargan Blonde d’Aquitaine and bull calf £1980, A and J McCann Abe and bull calf £1980, A and J McCann Limousin and bull calf £1930, R Carmichael, Ballyness Limousin and bull calf £1850, E Jamison, Antrim Limousin and heifer calf £1820, R Carmichael Charolais and bull calf £1800, E Jamison Limousin and bull calf £1780, W Ward and Sons Abe and bull calf £1700 and R McKeown, Templepatrick Abe and heifer calf £1700.

Dropped calves

170 dropped calves sold to £490 for bulls, £405 for heifers and Friesian bulls to £245.

Bulls

E and A Holden, Larne Belgian Blue £490, WJ Thompson, Glenwherry Limousin £475, T Herbinson, Randalstown Charolais £460, S and A Saunderson, Glenwherry Mon £455, J and J Huey, Armoy Belgian Blue £450, J and J Huey Belgian Blue £450, M Kelly, Ballycastle Charolais £445, G Devlin, Randalstown Belgian Blue £440, E and A Holden Belgian Blue £435, G Devlin Belgian Blue £430, E and A Holden Belgian Blue £425, J and J Huey Belgian Blue £420, E and A Holden Belgian Blue £420, E and A Holden Belgian Blue £400, G Devlin Hereford £395 and R Bingham, Nutts Corner Charolais £390.

Heifers

S McCormick, Dungiven Limousin £405, G Devlin, Randalstown Belgian Blue £405, J and J Huey, Armoy Belgian Blue £385, J and J Huey Belgian Blue £380, T Herbinson, Randalstown Abe £380, S McCormick Limousin £365, D Montgomery, Glenwherry Belgian Blue £345, local farmer Abe £345, J and J Huey Belgian Blue £340, S Scullion, Glenarm Belgian Blue £340, J C Barkley, Ballymena Belgian Blue £335, R F Saunderson Belgian Blue £330kg, I Stewart, Bushmills Abe 320kg and J C Barkley Abe £310.

Friesian bulls

Local farmer, S Gregg £175, R Bingham £120, R Bingham £120, R Bingham £120 and E and A Holden £100.

160 weanlings sold to £1020 over for a Limousin 430kg at £1450 offered by Brendan McAllister, Glenarm.

Heifers sold to £1220 over for a Limousin 420kg at £1640 also presented by Brendan McAllister.

Bulls/bullocks

0kg and 300kg

Local farmer Charolais 290kg £905 (312) local farmer Limousin 270kg £830 (307) O Crawford, Kircubbin Limousin 290kg £890 (206) RJ Kendry, Antrim Charolais 300kg £880 (293) R Robinson, Broughshane Simmental 280kg £820 (292) R Robinson, Simmental 280kg £820 (292) local farmer Charolais 300kg £870 (290) O Crawford, Kircubbin Limousin 280kg £205 (287) O Crawford, Kircubbin Belgian Blue 280kg £800 (285) SJ Mulholland Simmental 290kg £820 (282) SJ Mulholland, Simmental 290kg £820 (282) local farmer Limousin 280kg £765 (273) J Houston, Randalstown Limousin 280kg £750 (267) local farmer, Simmental 290kg £770 (265) TJ McAuley, Ballyclare Charolais 290kg £690 (237) and P McNeill, Limousin 290kg £650 (224).

301kg – 500kg

Local farmer Limousin 310kg £880 (283) Limousin 340kg £920 (270), Limousin 320kg £865 (270) local farmer, Limousin 310kg £820 (264) B Savage, Ardkeen Limousin 350kg £920 (262) B Savage, Limousin 350kg £905 (258) TJ McAuley, Ballyclare Limousin 330kg £850 (257) RJ McKendry, Antrim Charolais 340kg £855 (251) P McNeill, Limousin 350kg £820 (234) and J Houston, Randalstown Hereford 330kg £705 (213).

501kg and over

B McAllister, Glenarm Limousin 430kg £1450 (337) B McAllister, Limousin 380kg £1260 (331) B McAllister, Limousin 420kg £1360 (323) B McAllister, Limousin 410kg £1300 (317) B McAllister, Limousin 430kg £1350 (214) B McAllister, Limousin 450kg £1400 (311) B McAllister, Limousin 430kg £1320 (307) B McAllister, Limousin 440kg £1340 (304) B McAllister, Limousin 420kg £1270 (302) B McAllister, Limousin 460kg £1390 (302) H Heron, Newtownards Charolais 470kg £1390 (295) O Crawford, Kircubbin Belgian Blue 460kg £1335 (290) local farmer Charolais 380kg £1100 (289) H Heron, Charolais 560kg £1600 (285) O Crawford, Limousin 380kg £1080 (284) and O Crawford, Limousin 500kg £1415 (283).

Heifers

0kg-300kg

Local farmer, Charolais 280kg £830 (296p), local farmer, Simmental 260kg £700 (269p), Paul McKee, Randalstown St 190kg £480 (252p), W Millar, Antrim Limousin 300kg £750 (250p), W Millar, Antrim Limousin 300kg £750 (250p), Paul McKee, Randalstown Sal 270kg £670 (248p), Paul McKee, Randalstown St 270kg £670 (248p), Paul McKee, Randalstown St 270kg £670 (248p), local farmer Abe 220kg £480 (218p) and local farmer St 300kg £615 (205p).

301kg-350kg

L Weatherup, Ballyclare Simmental 320kg £1130 (353p), L Weatherup, Ballyclare Simmental 320kg £1130 (353p), L Weatherup, Ballyclare Simmental 340kg £1120 (329p), L Weatherup, Ballyclare Simmental 340kg £1120 (329p), local farmer, Charolais 310kg £900 (290p), local farmer Simmental 310kg £900 (290p), local farmer, Simmental 330kg £830 (251p), local farmer Simmental 330kg £830 (251p), Simmental 330kg £820 (248p), W Millar, Antrim Limousin 340kg £810 (238p), W Millar, Antrim Limousin 340kg £810 (238p), W Millar, Antrim Limousin 340kg £810 (238p), Paul McKee, Randalstown Sal 310kg £720 (232p), Paul McKee, Randalstown St 310kg £720 (232p), Ross McKee, Shankbridge St 310kg £720 (232p) and Paul McKee, Randalstown St 310kg £690 (222p).

351kg and over

B McAllister, Glenarm Limousin 420kg £1640 (390p), B McAllister, Glenarm Limousin 500kg £1480 (296p), B McAllister, Glenarm Limousin 390kg £1130 (289p), B McAllister, Glenarm Limousin 380kg £1100 (289p), L Weatherup, Ballyclare Simmental 430kg £1200 (279p), B McAllister, Glenarm Limousin 410kg £1140 (278p), L Weatherup, Ballyclare Simmental 360kg £1000 (277p), B McAllister, Glenarm Limousin 400 kg £1090 (272p), B McAllister, Glenarm Limousin 450kg £1180 (262p), James Houston, Randalstown Limousin 380kg £995 (261p), James Wilson, Holywood Charolais 390kg £1020 (261p), Daniel Convery, Cushendun Limousin 570kg £1440 (252p), B McAllister, Glenarm Limousin 440kg £1100 (250p), B McAllister, Glenarm Limousin 410kg £1010 (246p), James Wilson, Holywood Limousin 430kg £1020 (237p) and Daniel Convery, Cushendun Limousin 530kg £1245 (234p).

Tuesday 7th June 2022: A small entry of store cattle in Ballymena on Thursday resulted in a terrific trade.

Bullocks sold to £1070 over for a Limousin 520kg at £1590 offered by VN Fleck, Broughshane.

Heifers sold to £990 over for a Limousin 610kg £1600 presented by C Kerr, Newtownabbey.

Heifers

C Kerr, Newtownabbey Limousin 610kg £1600 (262) C Kerr, Limousin 580kg £1410 (243) W Livingstone, Ballymena Limousin 590kg £1365 (231) D Wilson, Carrickfergus Hereford 380kg £870 (229) and D Wilson, Hereford 380kg £860 (226).

Bullocks

VN Fleck, Broughshane Limousin 520kg £1590 (305) VN Fleck, Limousin 480kg £1300 (270) VN Fleck, Limousin 530kg £1430 (269) VN Fleck, Limousin 550kg £1480 (269) C Kerr, Newtownabbey Limousin 600kg £1605 (267) D Wilson, Carrickfergus Hereford 370kg £985 (266) D Wilson, Hereford 340kg £895 (263) C Kerr, Newtownabbey Limousin 590kg £1540 (261) D Wilson, Hereford 340kg £880 (258) KD Reid, Craigavon Limousin 390kg £990 (253) T Matchett, Aghalee Limousin 470kg £1170 (248) T Matchett, Limousin 440kg £1080 (245) T Matchett, Limousin 670kg £1630 (243) T Matchett, Limousin 630kg £1520 (241) T Matchett, Limousin 490kg £1180 (240) and T Matchett, Limousin 600kg £1445 (240).

Wednesday 8th June 2022: 1445 sheep penned in Ballymena on Wednesday resulted in another improved trade.

Fat lambs sold to 669p for a pen of 20 Texels 21.5kg at £144 presented by I Morrison, Dunloy and to a top per head of £153 for a heavy Suffolk offered by Esther Farquhar, Moorfields.

Fat ewes sold to £236.

Fat lambs 1102

(Top per kg)

I Morrison, Dunloy 20 Texel 21.5kg £144 (669) D Wilson, Broughshane 6 Texel 21kg £138 (657) WJ Cubitt, Raskarkin 12 Texel 22kg £143 (650) I Morrison, 50 Texel 21kg £136 (647) L Kirk, Clough 7 Texel 19.5kg £126 (646) J Hayes, Ballymena 16 Texel 20kg £129 (645) J McCarroll, Ballymena 12 Texel 22kg £141.50 (643) I Stevenson, Broughshane 13 Texel 21kg £135 (642) S Patterson, Carrickfergus 8 Suffolk 22.5kg £144.50 (642) AandD McFee, Bushmills 8 Texel 20.5kg £131 (639) P Mehaffey, Larne 6 Texel 21kg £134 (638) A Hall, Antrim 7 Texel 21kg £134 (638) KW Dickey, Ballyclare 9 Texel 21kg £134 (638) R Wylie, Bushmills 32 Texel 21.5kg £137 (637) E Farquhar, Moorfields 10 Texel 22kg £140 (636) and J Knox, Broughshane 36 Texel 22kg £140 (636).

(Top per head)

E Farquhar, Moorfields 1 Suffolk 28kg £153, Glenkeen Livestock Ltd, Limavady 3 Texel 24kg £151, PJ Kane, Ballycastle 1 Dorset 29.5kg £149, Ballylesson Poultry, 1 Hampshire 29.5kg £149, R Morrow, Ballymena 3 Suffolk £148.50, W McVey, Carnlough 3 Texel 25.5kg £148.50, R Workman, Kilwaughter 1 Charolais 27.5kg £148, R Hood, Broughshane 2 Dorset 29kg £148, N and P Park, Antrim 19 Charolais 25.5kg £148, Glenkeen Livestock Ltd, 7 Texel 24kg £147.50, AM Fulton, Cullybackey 3 Texel 24kg £147, J Minford, Parkgate 13 Dorset 26kg £147, J Steede, Ballymena 5 Hampshire 24.5kg £146, Dr L McClinton, Glenarm 6 Suffolk 24kg £145.50, A Graham, Glenwherry 4 Rouge 24kg £145 and S Bonnar, Broughshane 3 Texel 24kg £144.50.

Fat ewes 343

First quality

Texel -£160 - £236

Suffolk - £140 - £192

Crossbred - £120 - £148