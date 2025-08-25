Dairy stock selling to a top of £3000 at Rathfriland Co-op
Weanling bull calves topped to £2070 for a 532kg from a Katesbridge farmer.
Fat cows topped £3120 for 964kg, Limousin.
Cows and calves topped at £3800.
Dairy stock topped at £3000.
Heifers topped at £2700 for 672kg Charolais.
Bullocks topped at £2500 for 610kg Belgian Blue.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Kilcoo farmer Belgian Blue at £1300, Dromore farmer Limousin at £1160, Kilcoo farmer Aberdeen Angus at £1120, Aberdeen Angus at £1090, Dromara farmer Aberdeen Angus at £1080, Kilcoo farmer Aberdeen Angus at £1070, Belgian Blue at £1030, Dromara farmer Aberdeen Angus at £940 and Kilcoo farmer Belgian Blue at £940, Aberdeen Angus at £940.
Heifer calves
Belleeks farmer Charolais at £1120, Ballynahinch farmer Aberdeen Angus at £980, Aberdeen Angus at £970, Kilcoo farmer Belgian Blue at £970, Belgian Blue at £970, Belgian Blue at £960, Belgian Blue at £960, Ballynahinch farmer Aberdeen Angus at £940, Kilcoo farmer Aberdeen Angus at £930 and Ballynahinch farmer Aberdeen Angus at £930.
Weanling male calves
Top price per kilo £5.46, Katesbridge farmer Limousin 532k at £2070, Ballyward farmer Charolais 492k at £2040, Katesbridge farmer Limousin 510k at £2000, Ballyward farmer Charolais 458k at £1960, Charolais 414k at £1940, Charolais 408k at £1860, Ardaragh farmer Charolais 378k at £1830, Ballyward farmer Charolais 374k at £1820, Ardaragh farmer Charolais 352k at £1820, Poyntzpass farmer Limousin 446k at £1810 and Crossmaglen farmer Aberdeen Angus 546k at £1780.
Weanling heifer calves
Top price per kilo £4.54, Downpatrick farmer Limousin 416k at £1860, Ardaragh farmer Charolais 396k at £1790, Downpatrick farmer Limousin 376k at £1470, Aberdeen Angus 404k at £1400, Limousin 304k at £1380, Crossmaglen farmer Aberdeen Angus 434k at £1375, Ballynahinch farmer Charolais 280k at £1270, Simmental at 356k at £1200, Ballyward farmer Belgian Blue 356k at £1200 and Dromore farmer Aberdeen Angus 332k at £1140.
Fat cows
Top price per kilo £3.70 Banbridge farmer Limousin 964k at £3120, Lurgan farmer Aberdeen Angus bull 676k at £2490, Aberdeen Angus bull 684k at £2480, Annalong farmer Charolais 690k at £1950, Ballyroney farmer Aberdeen Angus 622k at £1590, Katesbridge farmer Friesian 660k at £1580 and Friesian 624k at £1430.
Cows and calves
Ballyward farmer Belgian Blue cow and Limousin Calf at £3800.
Dairy stock
Ballynahinch farmer Friesian at £3000 and Katesbridge farmer Friesian at £2750, Friesian at £2550.
Heifers
Top price per kilo £4.98, Rathfriland farmer Charolais 672k at £2700, Charolais 666k at £2590, Saler 606k at £2440, Rathfriland farmer Limousin 582k at £2390, Dromore farmer Charolais 538k at £2380, Belgian Blue 544k at £2360, Rathfriland farmer Limousin 608k at £2350, Rathfriland farmer Simmentaal 668k at £2320 and Rathfriland farmer Charolais 592k at £2310, Limousin 566k at £2270.
Bullocks
Top price per kilo £5.36, Dromara farmer Belgian Blue 610k at £2500, Dromara farmer Charolais 476k at £2350, Warrenpoint farmer Belgian Blue 582k at £2250, Dromara farmer Charolais 428k at £2190, Ballymartin farmer Charolais 502k at £2180, Hillsborough farmer Belgian Blue 500k at £2180, Dromara farmer Charolais 450k at £2150, Dromara farmer Hereford 542k at £2140, Ballyroney farmer Limousin 498k at £2140 and Dromara farmer Aberdeen Angus 560k at £2130.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw large show of sheep in town, fat ewes selling to a good trade this week again.
Kilkeel farmer topped the sale at £7.81 a kilo for 14.6kg at £114.
Fat ewes topped at £220.
More ewes over the £200 mark this week with plainer ewes from £165 to £190.
Spring Lambs
Kilkeel farmer 30k at £161, Corbet farmer 26.6k at £160, Banbridge farmer 28.4k at £157, Banbridge farmer 32k at £156, Banbridge farmer 26.8k at £155, Dromore farmer 27k at £155, Hilltown farmer 26k at £155, Banbridge farmer 26.8k at £155, Hilltown farmer 27.5k at £154 and Katesbridge farmer 23.7k at £146.50
Fat ewes
Newry farmer at £220, Bryansford farmer at £200, Loughgall farmer at £190, Banbridge farmer at £190, Banbridge farmer at £184, Newcastle farmer at £180, Bryansford farmer at £175, Rathfriland farmer at £170, Bryansford farmer at £170 and Newry farmer at £165.
Fat rams
Corbet farmer at £220, Rathfriland farmer at £200 and Dromara farmer at £150.
Breeding hoggets
Banbridge farmer at £315, at £305, at £290, Dromara farmer at £290, Banbridge farmer at £290, at £280 and Ballynahinch farmer at £245.